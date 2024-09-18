Брюгге - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 18.09.2024

Результаты жеребьевки основного раунда ЛЧ свиду кажутся для "Боруссии" крайне благоприятны. Подтвердит ли будущий соперник "Шахтёра" статус одного из фаворитов группы в матче с бельгийским "Брюгге"?

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"Брюгге" – "Боруссия Д" 22:00

Лига Чемпионов. 1-й тур

18 сентября. Брюгге. "Ян Брейдел"

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Видеотрансляция: Megogo 4

"Брюгге": последние новости

Неожиданно заняв в позапрошлом месте четвертое место в чемпионате, предыдущий розыгрыш ЛЧ "Брюгге" пропустил. Однако, еврокубковый сезон для "чёрно-синих" и без этого сложился довольно неплохо - команда дошла аж до полуфинала Лиги конференций, где в борьбе уступила "Фиорентине" (3:4 по сумме двух встреч).

С трудом вернув себе звание чемпиона Бельгии в этом году, "Брюгге" напрямую квалифицировался в основной раунд Лиги чемпионов.

После невнятного старта в национальном первенстве с трехматчевой безвыигрышной серией, подопечные Ники Хайена одержали четыре победы подряд в официальных играх, что не может не добавлять уверенности.

Под вопросом участие в поединке с "Боруссией" левого защитника Бьорна Мейера и полузащитника Каспера Нильсена.

Ориентировочный состав: Миньоле, Сейс, Мехеле, Де Кейпер, Ордоньес, Ветлесен, Оньедика, Цолис, Ванакен, Сков Ольсен, Нильссон

"Боруссия Д": последние новости

Несмотря на попадание в финал Лиги чемпионов, стан "шмелей" по собственной инициативе покинул экс-наставник Эдин Терзич. На смену немецкому специалисту пришёл его ассистент Нури Шахин.

В группе "Боруссии" предстоит помимо "Брюгге" сыграть против "Реала", "Барселоны", "Шахтёра", "Селтика", "Динамо" Загреб , "Штурма" и "Болоньи". В принципе, аутсайдером дортмундский коллектив считаться будет лишь в противостояниях с двумя испанскими грандами.

Сезон "Боруссия" начала с уверенного прохода в следующий раунд Кубка Германии, двух домашних побед над "Айнтрахом" и "Хайденхаймом", а также выездной ничьи с "Вердером".

Из-за растяжения паховых мышц не поможет Дортмунду в предстоящей игре атакующий хавбек Джованни Рейна.

Ориентировочный состав: Кобель, Риерсон, Шлоттербек, Зюле, Антон, Джан, Гросс, Брандт, Забитцер, Адееми, Гирасси

"Брюгге" - "Боруссия Д". Последние матчи

"Брюгге":

14.09 Кортрейк - Брюгге 0:3 (Про-лига Бельгии)

05.09 Брюгге - Дюнкерк 2:2 (товарищеский матч)

01.09 Брюгге - Серкль 3:0 (Про-лига Бельгии)

25.08 Дендер - Брюгге 1:2 (Про-лига Бельгии)

18.08 Брюгге - Антверпен 1:0 (Про-лига Бельгии)

"Боруссия Д":

13.09 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 (Бундеслига)

31.08 Вердер - Боруссия Д 0:0 (Бундеслига)

24.08 Боруссия Д - Айнтрахт 2:0 (Бундеслига)

17.08 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 (Кубок Германии)

10.08 Боруссия Д 2:0 Астон Вилла (товарищеский матч)

Личные встречи

Команды провели между собой 9 очных встреч за всю историю. 5 раз победа оставалась за "Боруссией", 2 раза за "Брюгге", ещё один поединок был сыгран вничью. Последние две встречи в 20-м году на групповом этапе завершились триумфом немецкого клуба с одинаковым счётом - 3:0.

Ставки и коэффициенты

"Брюгге" - "Боруссия Д". Прогноз от UA-Футбол

Стартовый кризис "Брюгге" уже преодолел, но и "Боруссия" также находится на неплохом ходу.

Наш прогноз - тотал больше 2,5 (коэф. - 1,75) и фора (+1,5) на "Брюгге" (коэф. - 1,30).