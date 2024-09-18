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Атлетико – Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Атлетико" и "Лейпцигом" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур
19 сентября. 22:00. Мадрид. "Ванда Матрополитано"
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Трансляция: Megogo Football 4
Команды, которые еще не потерпели ни одного поражения в этом сезоне. Возможно, именно в этом матче для кого-то наступит момент поражения? Учитывая важность хорошего старта в Лиге Чемпионов, мотивации обоим коллективам будет хватать.
Подопечные Диего Симеоне и Марко Розе готовы к бою, а мы попробуем разобраться, в каких кондициях они подходят к очной встрече и чего стоит от нее ожидать.
Новости "Атлетико"
Подопечные легендарного Диего Симеоне провели уже 5 туров в рамках Ла Лиги, в которых им удалось одержать 3 победы и еще 2 игры сыграть вничью. В первом туре они противостояли "Вильярреалу", и игра закончилась со счетом 2:2.
Далее бали уверенная победа над "Жироной" (3:0), после чего мы наблюдали максимально скучную ничью в матче с "Эспаньолом", там голов не забивали. Ну и последние два матча завершились "сухими" победами против "Атлетика" (0:1) и "Валенсии" (3:0).
Неплохая форма и достойный старт в рамках национального чемпионата, который хоть и прошел не совсем гладко, обещают нам мощных "матрасников" на "Ванда Матрополитано". Особенно стоит отмечать и новичка команды, Конора Галлахера, который после своего прихода в клуб сразу вписался в игровой стиль и создается впечатление, что он всю карьеру провел под руководством Симеоне.
Новости "Лейпцига"
Команда Марко Розе успела провести 4 официальных матча в этом сезоне, все началось с Кубка Германии, где они противостояли низшелиговому "Эссвену" и спокойно победили соперника со счетом 1:4.
А потом был старт Бундеслиги, в котором они сначала минимально одолели "Бохум" (1:0), затем нанесли первое за два сезона поражение "Байеру" в рамках Бундеслиги и победили "фармацевтов" со счетом 2:3. Правда в следующем же туре неожиданно потеряли очки против "Униона", там голов вообще не зафиксировали и все завершилось вничью 0:0.
Конечно, это не самый сильный старт в исполнении "быков", однако стоит отмечать, что пока они не проигрывали. Но и единственным серьезным испытанием был только "Байер", теперь их ждет испытание номер два - мадридский "Атлетико".
Цифры и факты
- "Атлетико" и "Лейпциг" ранее встречались только один раз, это было в рамках плей-офф Лиги чемпионов во время ковидного сезона. Немцы победили 2:1;
- "Атлетико" пропустил лишь в одном из последних 5 матчей в Ла Лиге.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Диего Сименоне особо не на что жаловаться в контексте кадровых потерь. Хотя и не все идеально. Не смогут помочь своей команде Рейнилдо и Борха Гарсес. Также под вопросом готовность Пабло Барриоса, все остальные готовы.
Что касается Марко Розе, то он не сможет рассчитывать на помощь Шлагера и Уэдраого, неизвестно, будет ли готов сыграть Амаду Айдара.
"Атлетико", 3-5-2: Облак — Ле Норман, Хименес, Аспиликуэта — Лльоренте, Де Пауль, Коке, Галлахер, Рикельме — Гризманн, Альварес
"Лейпциг", 3-4-2-1: Гулачи — Гиртруйда, Орбан, Лукеба — Генрикс, Вермерен, Кампль, Раум — Шешко, Симонс — Опенда
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Атлетико" и "Лейпцигом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Две крепкие команды, которые не знают поражений в этом сезоне. Все же есть ощущение, что немецкий коллектив наконец получит свое первое поражение, ведь матч на выезде против очень хорошо собранного "Атлетико". Кажется, что у Симеоне есть план, благодаря которому его команда будет полностью готова к любым сюрпризам от Симонса и компании. Непростая, но победа хозяев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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