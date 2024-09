Монако — Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.2024

Лига чемпионов в четверг — нечто новое для Европы, но теперь так. УЕФА победил Суперлигу, организовав почти то же самое, что предлагал Перес, но под своей эгидой.

В итоге матчей становится больше, они разнообразны и, например, на "Стад Луи II” мы увидим встречу лидера Ла Лиги и одной из лучших команд Лиги 1. На бумаге фаворит, конечно, "Барса", но посмотрим, у нее много травм, а "Монако" вроде как на ходу.

Монегаски начали сезон с трех побед и ничьи, но качество соперников не впечатляет. "Лион" давно едва живой (2:0), "Сент-Этьен" (1:0) и "Осер" (3:0) — тем более. При этом уже на "Лансе", у которого есть оборона, оступились — 1:1.

Состав у "Монако" довольно "легкий". Аклиуш и Бен-Сегир — звезды навырост; очень техничные, быстрые. Из центра их поддерживают хавы с пасом Закария и Головин. Эмболо — наконечник тут и в сборной Швейцарии. В четверке защитников самый именитый Керер. Вроде, и суперзвезд нет, но и слабых мест тоже.

14 – Monaco are winless in their last 14 UEFA Champions League games (D3 L11 between 2017 and 2019), the longest winless streak by a French side in European Cup/UEFA Champions League history.

Перед стартом сезоне монегаски разбили "Барсу" 3:0, но вряд ли это можно считать фактором в ЛЧ. Это совсем другой турнир, как говаривал классик. "Монако" здесь не играл с 2018 года и имеет 7 кряду домашних поражений; еще одно — и он побьет антирекорд ЛЧ. Ну, и в плане опыта побед в больших матчах Ганси Флик, конечно, далеко впереди Ади Хюттера.

"Барса" начала сезон идеально — 5 побед в 5 турах Ла Лиги. Причем два последних матчах против "Вальядолида" (7:0) и "Жироны" (4:1) еще и запомнились идеальной атакующей игрой Блауграны, создававшей моменты в каждой атаке.

Ламин Ямаль прямо сейчас лучший игрок испанской лиги, и это аномалия, ведь ему 17 лет. Также отмечаем отменную работу Рафиньи, Кубарси, Бальде и Ольмо, и вот это проблема, ведь Дани выбыл на месяц-полтора. Кем менять? Фермин, Френки и Гави тоже в лазарете, так что придется Флику ставить Рафа в центр, а на фланг выпускать Феррана. Да, это ослабит хватку "Барсы". А если еще и "Монако" забьет?

17- @FCBarcelona have scored 17 goals in @LaLiga

24/25, their best start after their first five games of a season since 17/18 (17). Before the Messi era, the last season to find a similar scoring start was 1959/60 campaign (17). Flow. #FCB ????❤ pic.twitter.com/snLpIjTKBD