Монако — Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.2024

Лига чемпионов в четверг — нечто новое для Европы, но теперь так. УЕФА победил Суперлигу, организовав почти то же самое, что предлагал Перес, но под своей эгидой.

В итоге матчей становится больше, они разнообразны и, например, на "Стад Луи II” мы увидим встречу лидера Ла Лиги и одной из лучших команд Лиги 1. На бумаге фаворит, конечно, "Барса", но посмотрим, у нее много травм, а "Монако" вроде как на ходу.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Монако - Барселона Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 1-й тур

19 сентября. Фонвьей. "Стад Луи II”

“Монако" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Монако"

Монегаски начали сезон с трех побед и ничьи, но качество соперников не впечатляет. "Лион" давно едва живой (2:0), "Сент-Этьен" (1:0) и "Осер" (3:0) — тем более. При этом уже на "Лансе", у которого есть оборона, оступились — 1:1.

Состав у "Монако" довольно "легкий". Аклиуш и Бен-Сегир — звезды навырост; очень техничные, быстрые. Из центра их поддерживают хавы с пасом Закария и Головин. Эмболо — наконечник тут и в сборной Швейцарии. В четверке защитников самый именитый Керер. Вроде, и суперзвезд нет, но и слабых мест тоже.

14 – Monaco are winless in their last 14 UEFA Champions League games (D3 L11 between 2017 and 2019), the longest winless streak by a French side in European Cup/UEFA Champions League history. Trouble. #UCLdraw pic.twitter.com/30Hax6I12d — OptaJean (@OptaJean) August 29, 2024

Перед стартом сезоне монегаски разбили "Барсу" 3:0, но вряд ли это можно считать фактором в ЛЧ. Это совсем другой турнир, как говаривал классик. "Монако" здесь не играл с 2018 года и имеет 7 кряду домашних поражений; еще одно — и он побьет антирекорд ЛЧ. Ну, и в плане опыта побед в больших матчах Ганси Флик, конечно, далеко впереди Ади Хюттера.

Новости "Барселоны"

"Барса" начала сезон идеально — 5 побед в 5 турах Ла Лиги. Причем два последних матчах против "Вальядолида" (7:0) и "Жироны" (4:1) еще и запомнились идеальной атакующей игрой Блауграны, создававшей моменты в каждой атаке.

Ламин Ямаль прямо сейчас лучший игрок испанской лиги, и это аномалия, ведь ему 17 лет. Также отмечаем отменную работу Рафиньи, Кубарси, Бальде и Ольмо, и вот это проблема, ведь Дани выбыл на месяц-полтора. Кем менять? Фермин, Френки и Гави тоже в лазарете, так что придется Флику ставить Рафа в центр, а на фланг выпускать Феррана. Да, это ослабит хватку "Барсы". А если еще и "Монако" забьет?

17- @FCBarcelona have scored 17 goals in @LaLiga

24/25, their best start after their first five games of a season since 17/18 (17). Before the Messi era, the last season to find a similar scoring start was 1959/60 campaign (17). Flow. #FCB ????❤ pic.twitter.com/snLpIjTKBD — OptaJose (@OptaJose) September 15, 2024

Короче, для каталонской молодежи это будет испытание. Не все из них застали старые триумфы, когда в 1999-2015 годах "Барса" 10 раз выходила в полуфиналы ЛЧ. Многие помнят только поражения конца десятых и 2:8 с "Баварией". Что ж, теперь их очередь писать историю. Ямаль, Кубарси, Касадо, Бальде, Виктор — их время начинается.

"Монако" - "Барселона": статистика личных встреч

Ранее команды встречались только в ЛЧ-1993/94, и тогда “Барса” выиграла оба матча всухую — 2:0 дома и 1:0 на выезде. Забивали Стоичков и дважды Бегиристайн.

Последние матчи "Монако"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

У "Барсы" помимо уже упомянутых Гави, Френки, Фермина и Ольмо лечатся Кристенсен, Араухо и Берналь. То есть, с травмами полная катастрофа.

У "Монако" же матч пропускают только Эдан Диоп и Радослав Маецкий, без которых монегаски легко справятся.

"Монако": Кен — Вандерсон, Керер, Салису, Кайо Энрике — Закария, Камара — Аклиуш, Головин, Минамино — Эмболо

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Рафинья, Ферран Торрес — Левандовский

"Монако" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Монако" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Слишком сильна "Барса" на старте сезона, и если она еще раз сыграет на таком уровне, как на "Монтиливи", монегаскам будет сложно рассчитывать даже на ничью.

Наша ставка — на победу каталонцев. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.