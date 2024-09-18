Црвена Звезда - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.2024

Впервые в истории матчи Лиги чемпионов состоятся в четверг. В одном из них встретятся "Црвена Звезда" и "Бенфика". Последний раз между собой эти команды играли 40 лет назад еще в тогдашнем Европейском кубке. Теперь начинается новая история.

Лига чемпионов. 1 тур.

19.09.2024. Райко Митич (Белград)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Црвена Звезда - Бенфика. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Црвена Звезда

"Црвена Звезда" в прошлом сезоне стала чемпионом Сербии. Собственно, это звание у нее уже держится 7 лет подряд. То есть имеем сильнейшую сербскую команду по состоянию на сейчас.

Подавляющее большинство своих матчей "Црвена Звезда" побеждает. Конечно, в Лиге чемпионов так феерить не удается, но все же. В этом году команда испытывала ощущение поражения лишь два раза.

Гегемоны страны обычно имеют хорошую результативность. Сербы не являются исключением. В последних 9-ти поединках "Црвена Звезда" забивала хотя бы один гол. А в домашних матчах серия вообще непревзойденная. Уже 27 игр подряд футболисты не уходят с поля без забитых мячей.

К новому сезону сербы готовились, в частности, с россиянами. Проводили летом товарищеские матчи с "Сочи" и "Зенитом". С последними они играли также и в марте.

Несмотря на полученное чемпионство "Црвена Звезда" играла один квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первой игре сербы уступили "Буде Глимту" (1:2), но через неделю сумели отыграться (2:0).

Бенфика

"Бенфика", в которой играет украинский голкипер Анатолий Трубин, начала новый сезон не слишком удачно. В стартовой игре чемпионата Португалии проиграла "Фамаликану", затем дважды выиграла и расписала ничью с "Морейренсе".

Игра и результаты не понравились руководству, поэтому было принято решение уволить главного тренера Шмидта. На его место пришел Бруну Лаже. Случайность или нет, но ему сразу удалось одержать уверенную победу - 4:1 с "Санта-Кларой".

В любом случае, "Бенфика" не проигрывает в 4-х матчах подряд. То есть катастрофы никакой нет. Теперь команда будет пытаться получить чемпионство уже с новым тренером. Напомним, что в прошлом сезоне защитить титул не удалось - на вершине оказался "Спортинг".

Под вопросом на игру Лиги чемпионов полузащитники Ренату Санчеш и Фредерик Аурснес, которые имели мышечные проблемы. Точно не будет играть нападающий Тьягу Гувея. В конце августа он перенес успешную операцию по исправлению вывиха правого плеча.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Црвены Звезды:

14.09. Црвена Звезда - Напредак 2:0 (Суперлига Сербии)

01.09. Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 (Суперлига Сербии)

28.08. Црвена Звезда - Буде Глимт 2:0 (Квалификация Лиги чемпионов)

Последние 3 встречи Бенфики:

14.09. Бенфика - Санта-Клара 4:1 (Лига Португалии)

30.08. Морейренсе - Бенфика 1:1 (Лига Португалии)

24.08. Бенфика - Эштрела Амадора 1:0 (Лига Португалии)

Последние очные встречи:

1984. Бенфика - Црвена Звезда 2:0 (Европейский кубок)

1984. Црвена Звезда - Бенфика 3:2 (Европейский кубок)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Црвена Звезда - Бенфика от UA-Футбол

Сербы дома играют уверенно. Команда заточена на атаку, и как следствие, есть хорошая результативность. Думаем, что они попытаются взять очки с командой, которая только подстраивается под требования нового тренера. Но "Бенфика" тоже захочет победить, учитывая свой статус. Ставим, что обе забьют и португальцы не проиграют.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша