Фейеноорд – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2024

Лига Чемпионов, 1-й тур

Роттердам, Фейеноорд арена

Фейеноорд – Байер 19:45

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги Чемпіонів Байєр - Фейєноорд Смотреть трансляцию

Фейеноорд

"Фейеноорд" в последние годы вернулся на конкурентный уровень после периода простоя при Дике Адвокате. Арне Слот поставил в Роттердаме узнаваемый стиль, отличительными чертами которого стали гибкий билд-ап и комбинационный футбол с перегрузом центра. В первый сезон при Слоте "Фейеноорд" вышел в финал Кубка конференций, во втором взял чемпионство, а в последнем – Кубок Нидерландов.

Но все это позади, ведь летом коуча увел "Ливерпуль", и вакантное место занял Бриан Приске. Датчанин заработал приличную репутацию за работу в "Мидтьюлланде" и пражской "Спарте" (последнее место работы), где взял первое домашнее золото для клуба за 9 лет. Но был и провал в "Антверпене", а также критика за склонность к упрощению игры и навесам. Это совсем не то, во что привыкла играть команда.

"Фейеноорд" стартовал с победы по пенальти над ПСВ в Суперкубке, но дальше был не самый уверенный перфоманс в лиге, где по итогам 5 туров у команды всего одна победа (матч с "Аяксом" был перенесен). Из хороших новостей – абсолютно пустой лазарет.

Байер

"Байер" вошел в сезон с тем же настроением, с которым закончил прошлый. Уверенным, мощным, но и подсевшим. Видны некоторые проблемы с физподготовкой. В чемпионате тур за туром выдают сильный старт, а потом начинают плыть. Растеряли 2 гола перевеса против "Боруссии" Гладбах (3:2), чтобы дожать в компенсированное. Ту же историю проделали с "РБ Лейпцигом" (2:3), но Лои Опенда не простил, и прервал более чем годовую серию без поражений на домашней арене.

Мотив едва не повторился на минувших выходных, но второй гол "Хоффенхайма" (4:1) был отменен, после чего подопечные Хаби Алонсо собрались и добили оппонента. Потихоньку начинают адаптироваться новички. Мартен Терье выдал очень мощный перфоманс в Зинсхайме и наконец забил свой первый гол за новый клуб. С Алейшем Гарсией немного сложнее, ведь "Байер" с ним на поле выглядел уязвимым к контратакам.

Так что восстановление Андриха пришлось кстати, и именно Роберт ожидается с первых минут рядом с Джакой. Паласиос уже на полную тренируется после операции и вскоре вернется, но сразу же бросать его на игру ЛЧ никто не будет. Все остальные готовы к матчу в четверг.

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Ориентировочные составы

"Фейеноорд": Велленройтер – Лотомба, Белен, Ганцко, Смал – Зехиел, Квинтен Тимбер – Ниукоп, Надже, Пайшао – Хименес

"Байер": Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Террье, Вирц – Бонифейс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фейеноорд – Байер от UA-Футбол

"Байер" 6 из 9 своих голов в лиге провел в первом тайме. Так что ждем очередного мощного дебюта от Леверкузена. И более солидной игры на удержание во второй половине в сравнении с матчами чемпионата. Потому как Роттердам сейчас не то, чтобы впечатляет. Ставка: "Байер" забьет в первом тайме больше, чем во втором с коэффициентом 3.25.