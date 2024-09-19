Аталанта - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2024

"Манчестер Сити" - "Интер", "Милан" - "Ливерпуль" - более вкусные вывески первого тура основного раунда Лиги Чемпионов. Однако именно матч "Аталанта" - "Арсенал" в итоге может оказаться наиболее интересным, наиболее качественным в туре. Одна из лучших команд Англии едет в гости к сопернику, уже разгромившему весной другую Топ-команду АПЛ. К сопернику, против которого никто не любит играть.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур

19 сентября. 22:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Арсенал"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Телетрансляция - Megogo Футбол 1

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Состояние команд

В апреле в четвертьфинале Лиги Европы "Аталанта" разнесла "Ливерпуль" на "Энфилде" со счетом 3:0. В очередной раз подтвердив слова Хосепа Гвардиолы о том, что матч против нее похож на визит к стоматологу. Согласились с этим высказыванием и Карло Анчелотти, и Маурицио Сарри. А в финале Лиги Европы бергамцы разгромили с тем же счетом 3:0 великолепный в предыдущем сезоне леверкузенский "Байер".

Впрочем, с тех пор прошло бурное лето. В котором один из лидеров команды Тон Коопмейнерс ушел в "Ювентус", другие лидеры - защитник Джорджо Скальвини и Джанлука Скамакка - получили очень тяжелые травмы, ушел и вратарь Хуан Муссо, и ветеран-защитник Ханс Хатебур. Бойкотировал тренировки и матчи, как и Коопмейнерс, автор хет-трика в финале ЛЕ Адемола Лукман, также желая уйти.

Джан Пьеро Гасперини пришлось практически строить новую команду. И ожидаемо получается не очень. В Суперкубке его команда около часа мучила "Реал", что признал и Анчелотти, но не реализовала и в итоге проиграла со счетом 0:2. В лиге разнесла "Лечче", но затем в яркой игре с множеством опасных моментов с обеих сторон проиграла "Торино" (1:2), а после этого получила и 0:4 от "Интера".

В последнем туре она победила "Фиорентину" дома со счетом 3:2, но тот матч был очень похож на перестрелку как против "Торино" и мог повернуться как угодно. Гасперини признает, что механизмы команды еще не смазаны, солидности не хватает, остался очень недоволен пропущенными, которых набралось десять в пяти матчах с начала сезона. Хотя и очень доволен атакой и прогрессом по ходу матча.

"Арсенал" идет по более ровному пути. Ему немного не хватило в предыдущем сезоне для чемпионского титула в Англии и прохода в полуфинал Лиги Чемпионов, но в целом проект Микеля Артеты продолжается, кадровая революция летом не понадобилась, прошло лето спокойно. Цели на сезон ставятся высокие - доиграть, дожать, выиграть то, что не удалось в предыдущем сезоне.

Правда, и Артету в начале сезона омрачили кадровые проблемы - травмы. Эдегор, Калафиори, Зинченко, Тирни, Томиясу, Мерино уже пропускали матчи из-за них. А Деклан Райс был удален против "Брайтона" на 49-ой минуте и потому пропускал гостевое дерби против "Тоттенхэма". Да и календарь не сжалился, кроме этих двух команд организовав гостевой матч против "Астон Виллы".

Из этих испытаний лондонцы вышли с честью. Победили "Вулвз" (2:0) и "Виллу" (2:0), с "Брайтоном" в меньшинстве сыграли 1:1, а "Тоттенхэм" победили - 1:0. Правда, Артета признавал, что команда играла не в тот футбол, в который он хотел, недостаточно атакующе, слишком в обороне. Но и ему понравились порядок, демонстрация характера и оборона. Такие победы называют чемпионскими.

"Я очень доволен, что наши игроки жестки и с толстой кожей. Они очень любят побеждать, а для побед иногда нужно играть уродливо. Наслаждение такой уродливой игрой - большой комплимент команде в это время", - заявил Артета. Добавив, что улучшение игры и результатов в гостях - большой шаг вперед в развитии команды, особенно для Лиги Чемпионов.

Каким выйдет матч? По владению мячом в своих лигах в нынешнем сезоне обе не в Топ-8. По ударам по воротам "Арсенал" и вовсе 14-ый, а "Аталанта" - шестая. Будет много бега, много борьбы. "Арсенал" обычно любит доминировать и создавать, но не в начале этого сезона. А "Аталанта" будет жестко, высоко, индивидуально прессинговать и сразу же пытаться довести до ударов по воротам.

Следует отметить открытие реконструированного стадиона "Аталанты". Первый матч на нем состоялся против "Фиорентины", первый Еврокубковый состоится сегодня.

Важно указать на календарь "Арсенала". Он в Бергамо после "Тоттенхэма", а уже в воскресенье должен сыграть в гостях с "Манчестер Сити" в лиге. Артета надеется, что мысли о "Сити" не повлияют, заявляет, что у команды осталось много энергии и энтузиазма после дерби и что он не думает о ротации, поскольку ныне лишь сентябрь. "Аталанта"? Ей играть в понедельник дома с новичком Серии А "Комо".

Последние матчи команд

Кадры

Артета сообщил, что Калафиори и Сака готовы к игре. Но все же мысли о "Сити" и боязнь рецидива травм могут возобладать. СМИ говорят о боязни за Тимбера, тяжело травмированного в предыдущем сезоне и потому о шансе на дебют Кивьора в сезоне слева в обороне. А также о выходе в центре поля 17-летнего Нванери или итальянца Жоржиньо. Других вариантов нет.

В атаке вариантов больше - за три места борются Мартинелли, Сака, Жезус, Троссар, Стерлинг и Хавертц.

Эдегор, Мерино, Тирни, Томиясу и Зинченко все еще не готовы играть. Потеря первого очень серьезна, что Артета признает.

У "Аталанты" долгие потери Скамакки и Скальвини, менее долгие - Толоя и Годфри. Так что центральных защитников мало. Но все же достаточно для того, чтобы вернуть жесткого опорника Де Роона в центр поля. А это очень важно в матчах против сильных команд. Когда он играл в обороне - центр поля держали Эдерсон и Пашалич. Логично, что против такого соперника выйдут на поле все трое.

В запасе тогда останутся Де Кетеларе, Брешианини, Самарджич и один из латералей - Белланова или Дзаппакоста.

В атаку рядом с Ретеги, новичком, но автором уже четырех голов в сезоне, возвращается Лукман. Уроженец Англии не сумел никуда перейти. Он уже играл против "Фиорентины", сделал гол и ассист мощными прорывами.

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги

"Арсенал": Райя, Магальяеш, Салиба, Уайт, Кивьор, Жоржиньо, Партей, Райс, Сака, Мартинелли, Троссар

Цифры и факты

"Аталанта" и "Арсенал" никогда не встречались. Из английских команд бергамцы встречались с "Ливерпулем", "Эвертоном", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Результаты - четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Результаты "Арсенала" против итальянских команд - 20 побед, 11 ничьих и шесть поражений

"Арсенал" выиграл девять из последних десяти официальных матчей, десятый сыграв вничью. Из этих десяти он не пропускал в семи и забивал во всех. Эта серия началась после 0:1 в гостях от "Баварии" в Лиге Чемпионов

"Арсенал" выиграл пять последних гостевых официальных матчей, пропустив лишь в одном из них. Правда, в Лиге Чемпионов он проиграл два последних гостевых со счетом 0:1, а из шести последних таких выиграл один при ничьей и четырех поражениях. На всех полях в ЛЧ он выиграл один из пяти последних - две ничьи, два поражения

"Аталанта" возвращается в Лигу Чемпионов впервые после сезона 2021/22. В своих последних четырех матчах в турнире она не побеждала - две ничьи и два поражения, в своих последних восьми и на всех полях и дома побеждала лишь "Янг Бойз" дома, а, кроме этого - три ничьи и четыре поражения

"Аталанта" проиграла четыре из шести последних официальных матчей на всех полях (в том числе три из пяти в нынешнем сезоне) при двух победах. За эти шесть матчей она пропустила 13 мячей, лишь в одном пропустив менее двух. Правда, в семи последних официальных матчах в Бергамо она выиграла шесть, проиграв однажды

"Арсенал" забил 24 гола со стандартных положений (не считая пенальти) с начала сезона 2023/24 в Премьер-лиге, и это лучший результат среди всех ее команд. При этом по пропущенным таким образом за такое время второй - семь

Прогноз: Аталанта - Арсенал 2:2

Весной в таком матче следовало бы поставить на "Аталанту". Да и сегодня, несмотря на все изменения летом, она должна выставить почти прошлогодний состав, лишь с одним новичком - Ретеги. Но все же по игре она сейчас не дотягивает до весны, а "Арсенал" сильно добавил в умении играть сложные выездные матчи. Хотя и его ослабляют травмы, а также усталость после "Тоттенхэма" и мысли о "Сити".

Ничья - логичный результат в таком матче. А голы будут.