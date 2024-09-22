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Президент УЕФА преуменьшил значение крупного поражения Динамо Загреб от Баварии
Это не катастрофа, Лига чемпионов - это что-то захватывающе ©
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал поражение "Динамо" Загреб со счетом 9:2 от "Баварии" в первом туре Лиги чемпионов на Альянц Арене.
Это не катастрофа, Лига чемпионов - это что-то захватывающе. Счет был 3:2, он мог быть 3:3. Это футбол. Помните, "Бавария" обыграла "Барселону" со счетом 8:2, и это было с Месси и Суаресом, и это произошло даже не в Мюнхене. "Динамо" – хорошая команда, и я считаю, что они могут выиграть больше, чем одну игру в Лиге чемпионов.
Также президент упомянул новый формат
Что касается нового формата, то в УЕФА мы очень довольны, и большинство болельщиков тоже довольны. Конечно, всегда есть критики, но теперь соревнование стало намного интереснее. Играет много команд, и мы с нетерпением ждем оставшуюся часть сезона Лиги чемпионов.
Напомним, Сергей Якирович уволен с должности главного тренера загребского "Динамо" после разгромного поражения. Отмечается, что теперь команду будет возглавлять бывший член тренерского штаба Сандро Перкович.
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