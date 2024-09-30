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Боруссия Д – Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024
Боруссия Д – Селтик: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.10.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: ФК Боруссія
"Селтик" подходит к игре в отличном настроении, но впервые в этом сезоне шотландцы сыграют с действительно сильным и опытным соперником. Хватит ли мастерства кельтам дать бой фавориту на глазах 70 тысяч болельщиков "Сигнал-Идуна-Парка"?
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур
1 октября. 22:00. Дортмунд. "Сигнал-Идунна-Парк
"Боруссия Д" - "Селтик"
Телетрансляция - Megogо Футбол 7
"Боруссия": последние новости
"Боруссия" традиционно сильно играет дома, но на выезде команду часто лихорадит. После пяти туров "Боруссия" занимает пятое место. В прошлом году дортмундцы завершили сезон также пятыми (последняя позиция для Бундеслиги, которая дает право выступать в Лиге чемпионов).
Главными лидерами на поле современной "Боруссии" являются капитан Эмре Джан, а также Юлиан Брандт. Очень удачно влился в команду нападающий Серу Гирасси, летом перешедший из "Штутгарта".
В первом туре "черно-желтые" неожиданно легко переиграли "Брюгге". Команда Нури Шахина отгрузила неуступчивым бельгийцам три гола, при этом оставив свои ворота "сухими". Под вопросом участие в матче Марселя Забитцера и Джованни Рейны. Это довольно важные игроки для "Боруссии".
"Селтик": последние новости
"Селтик" продолжает свои безупречные выступления. Серия побед насчитывает уже 13 матчей подряд (с учетом контрольных игр, в которых команда переиграла даже английских грандов "Манчестер Сити" и "Челси". В последний раз "Селтик" проигрывал еще в марте.
Под руководством Брэндона Роджерса действительно команда начала еще более ощутимо доминировать в местных турнирах. Тем не менее, ЛЧ испытания другого уровня сложности. И матч со "Слованом" это еще не показатель. Удастся ли показать остроту в атаке в матче с "Дортмундом", который тоже любит играть первым номером и имеет очень технических игроков?
На данный момент лучший бомбардир команды в сезоне является центральный полузащитник Макгрегор, а лучший ассистент - фланговый нападающий Кюн. В матче со "Слованом" хорошо проявил себя молодой полузащитник Арне Энгельс.
В "Селтике" в лазарете только американский защитник Камерон Картер-Викерс, который является игроком основы и играл в прошлой встрече в рамках ЛЧ. При его отсутствии в составе появляется Остон Трасти.
История противостояний
Команды имеют небольшую историю противостояний и довольно давнюю. Команды встречались в рамках Кубка УЕФА в 1987 и 1992 годах. Это были двухматчевые противостояния в раунде плей-офф. "Боруссия" выиграла трижды и одну игру немцы проиграли.
Последние матчи команд
"Боруссия"
27.09. "Боруссия" Дортмунд - "Бохум" 4:2 (БЛ)
22.09. "Штутгарт" – "Боруссия" Дортмунд 5:1 (БЛ)
18.09. "Брюгге" – "Боруссия" Дортмунд 0:3 (ЛЧ)
13.09. "Боруссия" Д - "Гайденхайм" 4:2 (БЛ)
31.08. "Вердер" Бремен – "Боруссия" Д 0:0 (БЛ)
"Селтик"
28.09. "Сент-Джонстон" – "Селтик" 0:6 (ПЛ)
22.09. "Селтик" – "Фолкерк" 5:2 (ПЛ)
18.09. "Селтик" – "Слован" 5:1 (ЛЧ)
14.09. "Селтик" – "Хартс" 2:0 (ПЛ)
01.09. "Селтик" - "Рейнджерс" 3:0 (ВЛ)
Ставка и коэффициенты на матч Боруссия – Селтик
Прогноз матча Селтик - Слован
"Селтик" в начале этого сезона неотразим. В каждом матче команда сражается с первой до последней минуты и часто доводит дело до разгромных побед. Однако "Боруссия" Дортмунд это совсем другой уровень. Гостям будет очень сложно выдерживать давление футболистов "Боруссии", которые при собственных болельщиках постараются уверенно победить. Прогноз – победа "Боруссии" с форой (-1) за 1.73.
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