Зальцбург - Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 1.10.2024

Шаг за шагом начинаем адаптироваться к новому формату европейских турниров. Кажется, только вчера завершился первый тур Лиги чемпионов, как уже сегодня стартует второй. "Ред Булл Зальцбург" и "Брест" не входят в число фаворитов турнира и даже не претендуют пока на звание топ-команд Европы. Однако, матч точно несет в себе интригу. Обе команды поставили перед собой цель попасть в восьмерку лучших. Однако итоги первого тура не могут порадовать, как минимум, "Зальцбург". Австрийцы разгромно проиграли чешской "Спарте" (0:3). Соответственно, в предстоящем матче они будут стремиться только к победе. "Брест", хоть и завершил первый матч с тремя очками в копилке, останавливаться не будет. В каком состоянии подходят соперники ко второму туру Лиги чемпионов?

Лига чемпионов. 2-тур

Зальцбург, стадион "Ред Булл Арена"

Арбитр в поле - Энтони Тейлор (Англия)

"Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Брест" (Франция)

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Новости "Ред Булл Зальцбурга"

На протяжении последних десяти лет "Зальцбург" являлся лидером чемпионата Австрии. И только в прошлом сезоне "быки" неожиданно уступили пальму первенства "Штурму". На старте сезона 2024/2025 команда продолжает тормозить, демонстрируя не очень стабильный футбол. Возможно, виной всему большое количество травмированных футболистов. Нападающий Фернандо никак не может восстановиться после травмы. Футболист пока даже не заявлен на матчи Лиги чемпионов. Ключевые игроки "Зальцбурга" Гиндо (защитник), полузащитники Кавамура, Кьергаард и Терзич тоже пребывают в лазарете.

Вся надежда "быков" возлагается сегодня на израильского полузащитника Оскара Глоха, который в пяти матчах домашнего чемпионата забил пять голов и отдал два ассиста.

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В провале матча со "Спартой" (1-й тур Лиги чемпионов) виновата вся команда, которая не смогла создать и реализовать голевые моменты, отработать в обороне. Но больше всех совершил непростительных ошибок Бласвих (голкипер). Кипер реабилитировался в последующих матчах чемпионата Австрии - два игры сыграл на ноль. Теперь Бласвиху надо доказывать свой профессионализм в матче европейского турнира.

Учитывая, что у "Зальцбурга" есть проблемы с травмированными футболистами, о стабильности состава речь не идет. Левый фланг обороны может закрыть только Мельберг, который не впечатляет стабильностью. Большие затруднения у команды и в центре поля. Вероятно, Пепейн Лейндерс (главный тренер "быков") использует молодежь - Кларка и Байчетича. А помогать им будет более опытный Капальдо.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Бласвих - Дедич, Бланк, Пентковский, Моргалла, Кларк, Байчетич, Капальдо, Доргелес, Конате, Дагим

Новости "Бреста"

"Брест" совершил сенсацию в прошлом сезоне, взлетев на третье место в турнирной таблице Лиги 1. Однако, в нынешнем сезоне стремительно возвращается на свое привычное место. Может быть команда и выступала бы более привлекательно, если бы летом руководство клуба не распродало лучших.

В первом туре Лиги чемпионов "Брест" встречался с аутсайдером группы - "Штурмом" (Австрия). Ничего удивительного, что матч завершился в пользу "Бреста" - 2:1.

В предстоящем матче, как впрочем и во всех следующих, "Брест" едва ли сможет совершить чудо и удивить соперников. Тем не менее, "красно-белые" умеют ловить оппонентов на ошибках, вырываться в контратаки и забивать голы. Главная атакующая сила "Бреста" - Людовик Ажорка. Звезд с неба футболист не хватает, но иногда отдает хорошую голевую или забивает сам. Скорее всего мы увидим и дуэт Сима - Маньетти, которые нашли общий язык и вполне успешно создают голевые моменты на левом фланге.

У "Бреста" есть потери в составе, которые могут сказаться на результативности матча. Не сыграют скорее всего Брадли Локо, Пьер Ле-Мелу, Люк Зогбе.

В отличии от соперника, состав "Бреста" пока не терпит больших изменений. Эрик Роя (главный тренер "Бреста") не может похвастаться большим выбором исполнителей, да и фантазией тоже. Поэтому, на поле мы увидим практически тот же состав, что и в матче со "Штурмом".

Ориентировочный состав "Бреста": Бизот - Амави, Кулибали, Шардонне, Лала - Маньетти, Фернандеш, Камара - Сима, Ажорк, Февр

"Зальцбург" - "Брест". Статистика личных встреч

Команды раньше ни разу не встречались между собой.

"Зальцбург" - "Брест". Последние матчи команд

В домашнем чемпионате "Зальцбург" провел шесть матчей, из которых выиграл четыре, один проиграл и один сыграл вничью. 28 сентября "быки" одержали победу над "Аустрией", которая придаст уверенность в предстоящем поединке Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов первый матч "Зальцбург" проиграл " Спарте" из Праги со счетом 0:3.

01.09.2024. Чемпионат Австрии

"Рапид" (Вена) - "Зальцбург" 3:2

18.09.2024. Лига чемпионов

"Спарта" - "Зальцбург" 3:0

22.09.2024. Чемпионат Австрии

"Ваттенс" - "Зальцбург" 0:0

25.09.2024. Кубок Австрии

"Винер Виктория" - "Зальцбург" 0:4

28.09.2024. Чемпионат Австрии

"Зальцбург" - "Аустрия" 2:0

"Брест" идет на 13 месте Лиги 1. Из шести матчей домашнего чемпионата "красно-белые" проиграли четыре, а два выиграли. В Лиге чемпионов в первом матче "Брест" одержал победу над "Штурмом" со счетом 2:1.

31.08.2024. Чемпионат Франции

"Брест" - "Сент-Этьен" 4:0

"Брест" - "Сент-Этьен" 4:0 14.09.2024. Чемпионат Франции

ПСЖ - "Брест" 3:1

ПСЖ - "Брест" 3:1 19.09.2024. Лига чемпионов

"Брест" - "Штурм" 2:1

"Брест" - "Штурм" 2:1 22.09.2024. Чемпионат Франции

"Брест" - "Тулуза" 2:0

"Брест" - "Тулуза" 2:0 27.09.2024. Чемпионат Франции

"Осер" - "Брест" 3:0

"Зальцбург" - "Брест". Турнирное положение команд

"Зальцбург" идет на 3-м месте и, скорее всего, команда попытается восстановить свое положение в сезоне 2024/2025 - занять первое место в австрийской бундеслиге.

"Брест" занимает 13-ю строку в Лиге 1. Сенсации в нынешнем сезоне ждать не стоит. Команде придется отдать все силы на то, чтобы удержаться в пределах 10-12 места в домашнем чемпионате. Ну а Лига Чемпионов - просто хороший опыт.

В Лиге чемпионов положение команд после первого тура - лишь формальность.

"Зальцбург" - "Брест“. Ставка и коэффициенты

"Зальцбург" - "Брест". Прогноз на матч от UA-Футбол

Нет сомнений, что фаворит матча - "Зальцбург". Тем не менее, голы в этом матче можно ожидать. "Быки" будут идти вперед, помня досадное поражение в первом туре ЛЧ, а "пираты" не откажутся от возможности ловить своего соперника на ошибках и попробовать забить. Учитывая, что обе команды не отличаются сильной обороной, вероятно, мы увидим два-три забитых мяча.