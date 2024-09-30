Слован – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024

Лига Чемпионов, этап лиги, 2 тур

1 октября. 22:00. Братислава. "Тегельне Поле"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

Наверное, это будет неплохой шанс для "Манчестер Сити" дать отдохнуть основным исполнителям, немного успокоиться на переосмыслить состояние команды при травме Родри, отсутствии де Брюйне и неудачного результата в чемпионате на прошлых выходных.

Кажется, что этой команде нужен отдых в виде легкой прогулки в Лиге Чемпионов, вот только будет ли для них такой прогулкой "Слован", который будет играть в собственных стенах? Этот вопрос открыт.

Новости "Слована"

У подопечных Владимира Вайсса все прекрасно в рамках национального чемпионата, где они лидируют после первых 8 туров и выиграли 7 матчей. Единственное поражение у них произошло против "Жилины" ровно 1 месяц назад, впрочем и поражение точно запомнилось, ведь они уступили с разгромным счетом 5:0.

Далее только победы, если брать внутренний турниры, а по Лиге Чемпионов, то все гораздо сложнее. На пути к этому этапу они в квалификации прошли "АПОЭЛ" и "Милтьюлланн", особое удивление было после игры с датской командой, ведь они там были явными аутсайдерами.

Но стартовали в этапе Лиги они максимально неудачно. Играли на выезде против "Селтика" и пропустили 5 голов от не очень именитого бойца европейской арены, в ответ забили лишь 1 гол престижа. На этот раз испытание будет гораздо сложнее, зато будут играть у себя дома.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы сейчас проходит непростой этап сезона, в частности из-за потери главного мозгового центра в лице Родри и гениального плеймейкера Де Брюйне. Впрочем, если бельгийца можно ждать в команде в ближайшее время, то Родри не будет как минимум до лета и к этому надо привыкать.

Пока получается не очень: за последние 5 матчей у них 3 ничьи и 2 победы. Конечно, нет поражений, но это никак не означает, что команда все еще на ходу. Ничьи против "Интера" и "Арсенала" были невероятно сложными. Да и в прошлом туре ничья с "Ньюкаслом" была такой, что они скорее едва не проиграли. Между ними были победы над "Брентфордом" и "Уотфордом".

Проблема этой команды в том, что она выглядит уставшей и безыдейной, даже Голанд, который так разрывал в первых турах, угас. Кажется, что им просто нужно сесть, выдохнуть и переосмыслить некоторые вещи. Именно такие матчи, как со "Слованом", подходят для такого.

Турнирная таблица

Цифры и факты

В каждом из 8 последних матчей "Слована" проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из 7 последних матчей "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;

3 из последних 4 матчей с участием "Манчестер Сити" завершались вничью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Владимир Вайсс может рассчитывать почти на всю обойму, пока в его команде только один травмированный футболист - Лукаш Паущек. Также под вопросом готовность Кенана Байрича, но он должен быть готов. Все остальные точно готовы выходить на поле. Ожидаем там и нашего соотечественника, Даниила Игнатенко.

У Пепа Гвардиолы кадровые проблемы куда более фундаментальные. До конца сезона не будет Родри, на очень долгий период вылетел Оскар Бобб. Также около месяца пропустит Натан Аке. Ну и Кевин Де Брюйне под вопросом. Но вряд ли его будут выпускать на такой матч.

"Слован", 4-2-3-1: Такач — Блекман, Кашия, Уиммер, Медведев — Куцка, Игнатенко — Барсегян, Толич, Вайсс — Стрелец

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Нуньеш, Ковачич — Савиньо, Фоден, Доку — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Слованом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:4. Несмотря на то, что команда Гвардиолы находится не в лучшей игровой форме, мы ожидаем от "горожан" достаточно легкой и непринужденной прогулки по братиславскому стадиону и разгромной победы в итоге. Слишком разный уровень команд-соперников.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.