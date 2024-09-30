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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слован – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Слованом" и "Манчестер Сити" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Слован – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, этап лиги, 2 тур

1 октября. 22:00. Братислава. "Тегельне Поле"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

Наверное, это будет неплохой шанс для "Манчестер Сити" дать отдохнуть основным исполнителям, немного успокоиться на переосмыслить состояние команды при травме Родри, отсутствии де Брюйне и неудачного результата в чемпионате на прошлых выходных.

Кажется, что этой команде нужен отдых в виде легкой прогулки в Лиге Чемпионов, вот только будет ли для них такой прогулкой "Слован", который будет играть в собственных стенах? Этот вопрос открыт.

Содержание

Новости "Слована"

У подопечных Владимира Вайсса все прекрасно в рамках национального чемпионата, где они лидируют после первых 8 туров и выиграли 7 матчей. Единственное поражение у них произошло против "Жилины" ровно 1 месяц назад, впрочем и поражение точно запомнилось, ведь они уступили с разгромным счетом 5:0.

Далее только победы, если брать внутренний турниры, а по Лиге Чемпионов, то все гораздо сложнее. На пути к этому этапу они в квалификации прошли "АПОЭЛ" и "Милтьюлланн", особое удивление было после игры с датской командой, ведь они там были явными аутсайдерами.

Но стартовали в этапе Лиги они максимально неудачно. Играли на выезде против "Селтика" и пропустили 5 голов от не очень именитого бойца европейской арены, в ответ забили лишь 1 гол престижа. На этот раз испытание будет гораздо сложнее, зато будут играть у себя дома.

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Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы сейчас проходит непростой этап сезона, в частности из-за потери главного мозгового центра в лице Родри и гениального плеймейкера Де Брюйне. Впрочем, если бельгийца можно ждать в команде в ближайшее время, то Родри не будет как минимум до лета и к этому надо привыкать.

Пока получается не очень: за последние 5 матчей у них 3 ничьи и 2 победы. Конечно, нет поражений, но это никак не означает, что команда все еще на ходу. Ничьи против "Интера" и "Арсенала" были невероятно сложными. Да и в прошлом туре ничья с "Ньюкаслом" была такой, что они скорее едва не проиграли. Между ними были победы над "Брентфордом" и "Уотфордом".

Проблема этой команды в том, что она выглядит уставшей и безыдейной, даже Голанд, который так разрывал в первых турах, угас. Кажется, что им просто нужно сесть, выдохнуть и переосмыслить некоторые вещи. Именно такие матчи, как со "Слованом", подходят для такого.

Слован – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Бавария" "Бавария" 1 1 0 0 9-2 3
2 "Селтик" "Селтик" 1 1 0 0 5-1 3
3 "Байер" "Байер" 1 1 0 0 4-0 3
4 "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 1 0 0 3-0 3
4 "Боруссия" "Боруссия" 1 1 0 0 3-0 3
6 "Спарта" "Спарта" 1 1 0 0 3-0 3
7 "Ливерпуль" "Ливерпуль" 1 1 0 0 3-1 3
8 "Ювентус" "Ювентус" 1 1 0 0 3-1 3
8 Реал Реал 1 1 0 0 3-1 3
10 "Спортинг" "Спортинг" 1 1 0 0 2-0 3
11 "Бенфика" "Бенфика" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Атлетико" "Атлетико" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Брест" "Брест" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Монако" "Монако" 1 1 0 0 2-1 3
15 "Пари Сен-Жермен" "Пари Сен-Жермен" 1 1 0 0 1-0 3
16 "Интер" "Интер" 1 0 1 0 0-0 1
16 "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 1 0 1 0 0-0 1
16 Шахтер Шахтер 1 0 1 0 0-0 1
16 "Болонья" "Болонья" 1 0 1 0 0-0 1
16 "Арсенал" "Арсенал" 1 0 1 0 0-0 1
16 "Аталанта" "Аталанта" 1 0 1 0 0-0 1
22 "Барселона" "Барселона" 1 0 0 1 1-2 0
22 "РБ Лейпциг" "РБ Лейпциг" 1 0 0 1 1-2 0
22 Штурм Штурм 1 0 0 1 1-2 0
25 "Црвена Звезда" "Црвена Звезда" 1 0 0 1 1-2 0
26 Жирона Жирона 1 0 0 1 0-1 0
27 ПСВ ПСВ 1 0 0 1 1-3 0
27 "Штутгарт" "Штутгарт" 1 0 0 1 1-3 0
29 "Милан" "Милан" 1 0 0 1 1-3 0
30 "Лилль" "Лилль" 1 0 0 1 0-2 0
31 "Брюгге" "Брюгге" 1 0 0 1 0-3 0
31 "Зальцбург" "Зальцбург" 1 0 0 1 0-3 0
31 "Янг Бойз" "Янг Бойз" 1 0 0 1 0-3 0
34 "Слован" "Слован" 1 0 0 1 1-5 0
35 "Фейеноорд" "Фейеноорд" 1 0 0 1 0-4 0
36 Динамо Динамо 1 0 0 1 2-9 0

Цифры и факты

  • В каждом из 8 последних матчей "Слована" проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 5 из 7 последних матчей "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;
  • 3 из последних 4 матчей с участием "Манчестер Сити" завершались вничью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Владимир Вайсс может рассчитывать почти на всю обойму, пока в его команде только один травмированный футболист - Лукаш Паущек. Также под вопросом готовность Кенана Байрича, но он должен быть готов. Все остальные точно готовы выходить на поле. Ожидаем там и нашего соотечественника, Даниила Игнатенко.

У Пепа Гвардиолы кадровые проблемы куда более фундаментальные. До конца сезона не будет Родри, на очень долгий период вылетел Оскар Бобб. Также около месяца пропустит Натан Аке. Ну и Кевин Де Брюйне под вопросом. Но вряд ли его будут выпускать на такой матч.

"Слован", 4-2-3-1: Такач — Блекман, Кашия, Уиммер, Медведев — Куцка, Игнатенко — Барсегян, Толич, Вайсс — Стрелец

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Нуньеш, Ковачич — Савиньо, Фоден, Доку — Холанд

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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38.00
13.00
1.08
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42.00
12.13
1.08
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Прогноз на матч между "Слованом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:4. Несмотря на то, что команда Гвардиолы находится не в лучшей игровой форме, мы ожидаем от "горожан" достаточно легкой и непринужденной прогулки по братиславскому стадиону и разгромной победы в итоге. Слишком разный уровень команд-соперников.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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