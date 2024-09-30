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Слован – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Слованом" и "Манчестер Сити" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, этап лиги, 2 тур
1 октября. 22:00. Братислава. "Тегельне Поле"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 4
Наверное, это будет неплохой шанс для "Манчестер Сити" дать отдохнуть основным исполнителям, немного успокоиться на переосмыслить состояние команды при травме Родри, отсутствии де Брюйне и неудачного результата в чемпионате на прошлых выходных.
Кажется, что этой команде нужен отдых в виде легкой прогулки в Лиге Чемпионов, вот только будет ли для них такой прогулкой "Слован", который будет играть в собственных стенах? Этот вопрос открыт.
Новости "Слована"
У подопечных Владимира Вайсса все прекрасно в рамках национального чемпионата, где они лидируют после первых 8 туров и выиграли 7 матчей. Единственное поражение у них произошло против "Жилины" ровно 1 месяц назад, впрочем и поражение точно запомнилось, ведь они уступили с разгромным счетом 5:0.
Далее только победы, если брать внутренний турниры, а по Лиге Чемпионов, то все гораздо сложнее. На пути к этому этапу они в квалификации прошли "АПОЭЛ" и "Милтьюлланн", особое удивление было после игры с датской командой, ведь они там были явными аутсайдерами.
Но стартовали в этапе Лиги они максимально неудачно. Играли на выезде против "Селтика" и пропустили 5 голов от не очень именитого бойца европейской арены, в ответ забили лишь 1 гол престижа. На этот раз испытание будет гораздо сложнее, зато будут играть у себя дома.
Новости "Манчестер Сити"
Команда Пепа Гвардиолы сейчас проходит непростой этап сезона, в частности из-за потери главного мозгового центра в лице Родри и гениального плеймейкера Де Брюйне. Впрочем, если бельгийца можно ждать в команде в ближайшее время, то Родри не будет как минимум до лета и к этому надо привыкать.
Пока получается не очень: за последние 5 матчей у них 3 ничьи и 2 победы. Конечно, нет поражений, но это никак не означает, что команда все еще на ходу. Ничьи против "Интера" и "Арсенала" были невероятно сложными. Да и в прошлом туре ничья с "Ньюкаслом" была такой, что они скорее едва не проиграли. Между ними были победы над "Брентфордом" и "Уотфордом".
Проблема этой команды в том, что она выглядит уставшей и безыдейной, даже Голанд, который так разрывал в первых турах, угас. Кажется, что им просто нужно сесть, выдохнуть и переосмыслить некоторые вещи. Именно такие матчи, как со "Слованом", подходят для такого.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Бавария"
|1
|1
|0
|0
|9-2
|3
|2
|"Селтик"
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|3
|"Байер"
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|4
|"Астон Вилла"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|"Боруссия"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|6
|"Спарта"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|7
|"Ливерпуль"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|"Ювентус"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|Реал
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|10
|"Спортинг"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|11
|"Бенфика"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Атлетико"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Брест"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Монако"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|15
|"Пари Сен-Жермен"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|16
|"Интер"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Манчестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|Шахтер
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Болонья"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Арсенал"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Аталанта"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22
|"Барселона"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|22
|"РБ Лейпциг"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|22
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|25
|"Црвена Звезда"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|27
|ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|27
|"Штутгарт"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29
|"Милан"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|"Лилль"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|"Брюгге"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|31
|"Зальцбург"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|31
|"Янг Бойз"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|34
|"Слован"
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|35
|"Фейеноорд"
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|36
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|2-9
|0
Цифры и факты
- В каждом из 8 последних матчей "Слована" проходила ставка ТБ 2.5;
- В 5 из 7 последних матчей "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;
- 3 из последних 4 матчей с участием "Манчестер Сити" завершались вничью.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Владимир Вайсс может рассчитывать почти на всю обойму, пока в его команде только один травмированный футболист - Лукаш Паущек. Также под вопросом готовность Кенана Байрича, но он должен быть готов. Все остальные точно готовы выходить на поле. Ожидаем там и нашего соотечественника, Даниила Игнатенко.
У Пепа Гвардиолы кадровые проблемы куда более фундаментальные. До конца сезона не будет Родри, на очень долгий период вылетел Оскар Бобб. Также около месяца пропустит Натан Аке. Ну и Кевин Де Брюйне под вопросом. Но вряд ли его будут выпускать на такой матч.
"Слован", 4-2-3-1: Такач — Блекман, Кашия, Уиммер, Медведев — Куцка, Игнатенко — Барсегян, Толич, Вайсс — Стрелец
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Нуньеш, Ковачич — Савиньо, Фоден, Доку — Холанд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Слованом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 0:4. Несмотря на то, что команда Гвардиолы находится не в лучшей игровой форме, мы ожидаем от "горожан" достаточно легкой и непринужденной прогулки по братиславскому стадиону и разгромной победы в итоге. Слишком разный уровень команд-соперников.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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