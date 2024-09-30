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ПСВ - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024
Ожидается равная игра
Фото: Спортінг
Якобы вививска матча должна быть не слишком привлекательной рядовому болельщику. Однако можем вас заверить, что встречаются две очень сильные, а главное привлекательные команды - чемпионы Нидерландов и Португалии.
Лига чемпионов. 2 тур
01.10.2024. Стадион Филипс, Эйндховен
Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)
ПСВ - Спортинг. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8
ПСВ
"ПСВ" - действующий чемпион Нидерландов. Выступления команды в прошлом сезоне в чемпионате заслуживают значительных похвал - обогнали ближайшего преследователя в таблице на 7 очков, единственные в лиге забили более 100 голов, меньше всего пропустили... А их де Йонг тогда стал самым результативным игроком Эредивизи - 29 голов и 15 ассистов.
Лидерский настрой "ПСВ" сохранил и на этот сезон. Да, сперва уступили Суперкубком "Фейеноорду" (после серии пенальти), но далее выдали уверенные результаты в чемпионате. 7 стартовых игр - 7 побед (разница мячей 25:4). То есть сила команды никуда не исчезла.
Первый тур Лиги чемпионов прошел для "ПСВ" неудачно. Что-то противопоставить "Ювентусу" нидерландцам было трудно. Итоговый счет - 1:3. Гол Сайбари в компенсированное время вряд ли улучшил настроение. Сразу стоит отметить, что с жеребьевкой Лиги чемпионов "ПСВ" немного не повезло. Далее они будут играть с крепким "Спортингом", "ПСЖ", "Жироной" и "Шахтером". Непростой календарь, согласитесь.
Тренерский штаб имеет немало кадровых проблем. Длительное время на травмах Фофана и Дест. Под вопросом травмированы Лосано, Оппегор и Верман.
Спортинг
Болеть за "Спортинг" - это сплошное удовольствие. Команда редко проигрывает, а если выигрывает, то часто делает это с разгромным счетом. Такая ситуация была в прошлом сезоне, такая ситуация есть сейчас. Всего одно поражение от "Порту" в матче за Суперкубок Португалии.
Команда получила максимум очков в чемпионате за стартовые 7 игр (25 забитых, 2 пропущенных), возглавила турнирную таблицу и с хорошим настроением готовится к Лиге чемпионов. Главная задача - не утонуть в шоколаде. В таком положении очень легко потерять концентрацию.
В первом туре ЛЧ "Спортинг" прогнозируемо одолел "Лилль" - 2:0. Мало того, что португальцы были фаворитами, так еще и на 40-й минуте соперник им облегчил задачу, оставшись в меньшинстве.
Нападающий Виктор Дьокереш остается просто сметает все команды со своего пути. Он забивает чуть ли не в каждом матче. За 9 матчей этого сезона он отличился уже 11 раз. Безумие какое-то!
До сих пор от травмы восстанавливается защитник Сен-Жюст. Непонятно будут ли играть, по той же причине, Эдвардс и Гонсалвеш.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи ПСВ:
28.09. Виллем ІІ - ПСВ 0:2 (Эредивизи)
22.09. Ситтард - ПСВ 1:3 (Эредивизи)
17.09. Ювентус - ПСВ 3:1 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Спортинга:
27.09. Эшторил - Спортинг 0:3 (Лига Португалии)
22.09. Спортинг - АВС 3:0 (Лига Португалии)
17.09. Спортинг - Лилль 2:0 (Лига чемпионов)
- Последние 3 очные встречи:
2019. Спортинг - ПСВ 4:0 (Лига Европы)
2019. ПСВ - Спортинг 3:2 (Лига Европы)
2016. ПСВ - Спортинг 5:0 (Контрольный матч)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСВ - Спортинг от UA-Футбол
Битва чемпионов должна порадовать нас бешеным футболом и эмоциями. Эти команды заточены на атаку, что подтверждает статистика. Только вдумайтесь - "ПСВ" забивал в каждом из 20-ти последних матчей, а "Спортинг" отмечался в каждом из последних 36-ти поединков. Вряд ли они оставят болельщиков без голов и во вторник. Оба коллектива в прекрасной форме, имеют много общего в недавних результатах, поэтому прогнозируем результативную ничью.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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