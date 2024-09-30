Байер - Милан. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 1.10.2024

Один из центральных поединков вторника в рамках второго тура главного еврокубка. Действующий чемпион Германии "Байер" Хаби Алонсо встретится с "Миланом" под руководством старого знакомого для фанатов УПЛ - Пауло Фонсеки. В частности, в Леверкузене "фармацевты" будут принимать "дьяволов".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

2-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 1-е октября

Германия, Леверкузен. Стадион "Бай-Арена"

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

"Байер" 22:00 "Милан"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Байер - Милан Смотреть трансляцию

"Байер": последние новости

Нынешний "Байер" уже не столь монструозен как в прошлом сезоне. Впрочем, банда испанского коуча - все еще очень и очень мощная команда. Что и доказал поединок первого тура этой Лиги чемпионов. Подопечные Хаби Алонсо на выезде буквально переехали нидерландский "Фейенорд" Брайана Приске - 4:0.

А в национальном первенстве в минувший уик-энд "фармацевты" доказали свой уровень в игре против гранда немецкого футбола - расписав с мюнхенской "Баварией" Венсана Компани боевую ничью 1:1. Да, конечно, большинство игрового времени действующий чемпион оборонялся против подопечных бельгийского специалиста. Тем не менее, ставка Алонсо на глухую оборону сработала, и это главное.

В целом же, дела у "Байера" в текущем сезоне национального первенства идут неплохо. После 5-ти туров команда "львов" имеет в своем активе 10 зачетных баллов и замыкает четверку лучших.

Этот "Байер", тем более, в домашних стенах может дать бой абсолютно любому сопернику. О чем и было сказано выше. И этот "Милан" вполне по зубам футболисту Хаби Алонсо. Впрочем, говорить о каком-то явном преимуществе не приходится. Все же, "россонери" - гораздо, гораздо (!) более опытный боец на поприще Лиги чемпионов.

Ориентировочный состав "Байера": Градецкий, Гримальдо, Инкапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Андрих, Джака, Виртц, Терье, Бонифейс.

"Милан": последние новости

"Милан" стартовал в этой кампании ЛЧ с точностью наоборот. Тем не менее, у "дьяволов" соперник был куда мощнее! В первом туре подопечным Пауло Фонсеки на "Сан-Сиро" не удалось навязать борьбу "Ливерпулю" Арне Слота, который сейчас лидирует в АПЛ. Примечательно, что миланцы уже на 3-й минуте сумели поразить ворота "мерсисайдцев", но не сумели сохранить этот импульс и в итоге пропустили трижды от футболистов английского коллектива.

Все же, чувствуется совсем другой уровень - между бывшей и текущей командами нидерландского коуча (прим. - это к победе "Байера" над "Фейеноордом").

Хотя, при этом, после домашнего фиаско с "Ливерпулем", "дьяволы" выдали мощную серию из двух побед в итальянской серии А. Сначала, и что было наиболее знаковым, команда бывшего наставника донецкого "Шахтера" одолела в миланском дерби сам "Интер" Симоне Индзаги. Да, безусловно, "Милану" несколько повезло в игре против действующего чемпиона Италии. Однако, победителей не судят.

А после этого еще была уверенная победа на своем поле над "Лечче" - 3:0. Несмотря на удаление Бартезаги в концовке той встречи. Подытоживая, за 6 туров чемпионата "Милан" добыл 11 очков и идет 3-м в турнирной таблице.

В любом случае, команда Пауло Фонсеки подходит к поединку с "Байером" на эмоциональном подъеме. Конечно, это уже не тот легендарный "Милан", который периодически брал "ушастого". Однако, опыт все еще на стороне "россонери" - позапрошлогодний полуфинал ЛЧ только подтверждает этот тезис.

Ориентировочный состав "Милана": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Мората, Абрахам, Леау.

"Байер" - "Милан". Личные встречи

До этого, на футбольном поле "фармацевты" и "дьяволы" не пересекались. Это будет первая очная дуэль "красно-черных" на официальном уровне.

"Байер" - "Милан". Последние официальные матчи

"Байер":

"Милан":

Турнирное положение команд

"Байер" - "Милан". Ставка и коэффициенты

"Байер" - "Милан". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Динамика и скорость против опыта. Букмекеры, учитывая домашний статус поединка, считают явным фаворитом банду Хаби Алонсо. Однако, не думаем, что "фармацевтам" будет просто против "дьяволов". Уверены, что "Милан" захочет реаблитироваться после поражения от "Ливерпуля" и преподнесет сюрпризы чемпиону Германии. Тем более, коэффициент на ничью в размере 4,20 выглядит очень привлекательно.