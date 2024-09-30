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Барселона — Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024

Лига Чемпионов

Кажется, легкая прогулка для каталонцев

Барселона — Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" после неприятного поражения 2:4 от "Осасуны" в Ла Лиге примет "Янг Бойз", который, в свою очередь, проиграл 0:1 в швейцарской лиге "Грассхопперу".

Называть фаворита и андердога даже не стоит — сами все понимаете. Да, команда Флика будет атаковать. Да, "Янг Бойз" даже ничья будет сродни победе. И, конечно, добыть ее будет невероятно трудно.

Содержание

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Янг Бойз
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Лига чемпионов. 2-й тур
1 октября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Янг Бойз"
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5

Новости "Барселоны"

Ганси Флика надо хвалить за старт "Барсы". Полкоманды травмированы, но даже так каталонцы выиграли 7 матчей из 8 в Ла Лиге, оступившись лишь в прошлом туре в Памплоне (2:4), когда уже и Рафинья, и Ямаль, и даже Касадо получили отдых.

При этом в ЛЧ дела у команды не так хороши — удаление Эрика Гарсии на 10-й минуте испортило "Барсе" выезд в Монако, и она проиграла 1:2. Теперь права на осечку у Блауграны нет — стоит еще раз оступиться с андердогом, и даже выход в плей-офф окажется под вопросом. А "Барса" не выигрывала ЛЧ с 2015 года и не играла в полуфинале с 2019-го, и ей очень хочется это исправить.

Ламин Ямаль — главное оружие Флика на старте сезона; у него 5+5 во всех турнирах. Также на уровне Левандовский (7+2) и Рафинья (5+3). В опорной зоне есть Педри, он поможет сохранить контроль. В защите главный Кубарси, чья задача — поменьше допускать ударов по воротам, ведь там всего лишь Иньяки Пенья. Это точно не лучшая "Барса" в истории, но и так, конечно, она сильнее "Янг Бойз".

Новости "Янг Бойз"

Швейцарская команда знавала и лучшие времена — например, в прошлом сезоне, когда она выиграла чемпионат. Сейчас же после 8 туров "Янг Бойз" идут аж 11-ми, набрав 6 очков. Это очень глубокая яма.

Ее масштабы в прошлом туре ЛЧ подсветила "Астон Вилла" (3:0), которая могла забить и 6-7 голов. Это типично для "Янг Бойз" - в этом сезоне они сыграли насухо только 1 матч из 10 во всех турнирах.

У команды Патрика Рахмена есть неплохие парни в атаке — например, правый хав Жоэл Монтейро, оформивший 5+7 в 13 матчах. Но, конечно, с Алексом Бальде ему придется непросто, нужна будет поддержка, и еще чтоб защита не завалила все атакующие старания, во что, учитывая тренды, верится меньше всего.

"Барселона" - "Янг Бойз": статистика личных встреч

Это первая встреча команд, раньше жребий их никогда не сводил.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Янг Бойз"

Барселона — Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры Гави, Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Берналь, Фермин и Ольмо. Кроме того, Эрик Гарсия на красной карточке, а Френки де Йонг только набирает форму после травмы.

У "Янг Бойз" лечатся Саиди Янко, Патрик Пфайфер и Фасине Конте.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Торре — Ямаль, Педри, Рафинья — Левандовский

"Янг Бойз": фон Балмоос — Атекаме, Камара, Зукру, Хаджам — Ньясс, Лаупер — Монтейро, Угринич, Колли — Ганвула

"Барселона" - "Янг Бойз": ставки и коэффициенты

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1,08
12,67
30,97
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"Барселона" - "Янг Бойз": прогноз от UA-Футбол

"Барса" на своем поле, и разница в классе между командами — целая пропасть. Даже кадровые потери не должны помешать разгрому в такой ситуации.

Наша ставка — на "Барсу" с форой (-2,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.

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1 голосов
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:40
Янг Шлємазл проти Янг Бойз
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Комментарии 20
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:40
Янг Шлємазл проти Янг Бойз
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0
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2024 в 22:35
Эльмундо Депортиво сообщило об околофутбольных волнениях в стане банкротов. Редакция продолжает следить за ситуацией.
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1
0
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:36
Вважаю, що в пути є шанси поборотися за очко
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0
0
Matachorros (Chicago)
30.09.2024 в 22:29
К янгов есть все шансы покарать понторезку
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1
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2024 в 22:11
Думаю, что РМ победит без проблем
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1
1
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 22:15
думай дятел, только не здесь, здесь про Барсу
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0
2
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:31
Тут про ЯБ, а Реал переможе без проблем. На відміну від пути
 
1
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2024 в 22:32
Тебя пучит дешевое пойло и жратва?
 
1
0
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:35
Жратва його не пучить, в нього сьогодні свято, забрав в собачки дві сосиски
 
1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 21:52
Монако сепарселона 2-1... Повторим??
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0
2
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 21:55
Все може бути. Хто тільки за останні років з 10 не гвалтував путу в ЛЧ
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2
1
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 21:50
Путал@на виграє. Не випадково Фрік віддав перевагу в рази грошовитому матчу в ЛЧ ніж прохідному матчу в Ла Лізі
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0
2
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 22:20
А цей про гроші блъ..
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0
2
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:34
А що може бути головнішим для банкрутів ніж гроші?. Через скільки років зможе пута на Спотіфай - Арені зіграти?
 
1
0
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 22:39
А чого це ти матюкаєшся постійно ? В тебе якісь проблеми ?
 
1
0
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:41
Бо він к@нчений зек і під@р
 
0
0
Algrab (Костопiль)
30.09.2024 в 21:49
Щось мені підказує, що Барбіселона програє 2-4...
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2
1
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 21:51
ЯБ нині взагалі ніякий. Це потрібно бути тільки Путал@ною, щоб зуміти йому програти
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1
1
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 22:18
Дурь твоя подсказывает.
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0
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Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:32
Твоя дурь вже закипіла
 
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