Барселона — Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024

"Барса" после неприятного поражения 2:4 от "Осасуны" в Ла Лиге примет "Янг Бойз", который, в свою очередь, проиграл 0:1 в швейцарской лиге "Грассхопперу".

Называть фаворита и андердога даже не стоит — сами все понимаете. Да, команда Флика будет атаковать. Да, "Янг Бойз" даже ничья будет сродни победе. И, конечно, добыть ее будет невероятно трудно.

Ганси Флика надо хвалить за старт "Барсы". Полкоманды травмированы, но даже так каталонцы выиграли 7 матчей из 8 в Ла Лиге, оступившись лишь в прошлом туре в Памплоне (2:4), когда уже и Рафинья, и Ямаль, и даже Касадо получили отдых.

При этом в ЛЧ дела у команды не так хороши — удаление Эрика Гарсии на 10-й минуте испортило "Барсе" выезд в Монако, и она проиграла 1:2. Теперь права на осечку у Блауграны нет — стоит еще раз оступиться с андердогом, и даже выход в плей-офф окажется под вопросом. А "Барса" не выигрывала ЛЧ с 2015 года и не играла в полуфинале с 2019-го, и ей очень хочется это исправить.

4 - #Barcelona have conceded four penalties in their last 15 games in @LaLigaEn , one more than in their previous 77 games in the competition (3). Pressure. pic.twitter.com/BLJk8SbHzi

Ламин Ямаль — главное оружие Флика на старте сезона; у него 5+5 во всех турнирах. Также на уровне Левандовский (7+2) и Рафинья (5+3). В опорной зоне есть Педри, он поможет сохранить контроль. В защите главный Кубарси, чья задача — поменьше допускать ударов по воротам, ведь там всего лишь Иньяки Пенья. Это точно не лучшая "Барса" в истории, но и так, конечно, она сильнее "Янг Бойз".

Швейцарская команда знавала и лучшие времена — например, в прошлом сезоне, когда она выиграла чемпионат. Сейчас же после 8 туров "Янг Бойз" идут аж 11-ми, набрав 6 очков. Это очень глубокая яма.

Ее масштабы в прошлом туре ЛЧ подсветила "Астон Вилла" (3:0), которая могла забить и 6-7 голов. Это типично для "Янг Бойз" - в этом сезоне они сыграли насухо только 1 матч из 10 во всех турнирах.

Flick’s said all the right stuff here, but I always respect how all the top managers seem to be able to BS at will — Pep’s the same ????



Young Boys are in the relegation zone in the Swiss League… https://t.co/mpo58IyGVd pic.twitter.com/hidr4894sB