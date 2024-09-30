Барселона — Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.10.2024

"Барса" после неприятного поражения 2:4 от "Осасуны" в Ла Лиге примет "Янг Бойз", который, в свою очередь, проиграл 0:1 в швейцарской лиге "Грассхопперу".

Называть фаворита и андердога даже не стоит — сами все понимаете. Да, команда Флика будет атаковать. Да, "Янг Бойз" даже ничья будет сродни победе. И, конечно, добыть ее будет невероятно трудно.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Янг Бойз Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 2-й тур

1 октября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Янг Бойз"

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

Новости "Барселоны"

Ганси Флика надо хвалить за старт "Барсы". Полкоманды травмированы, но даже так каталонцы выиграли 7 матчей из 8 в Ла Лиге, оступившись лишь в прошлом туре в Памплоне (2:4), когда уже и Рафинья, и Ямаль, и даже Касадо получили отдых.

При этом в ЛЧ дела у команды не так хороши — удаление Эрика Гарсии на 10-й минуте испортило "Барсе" выезд в Монако, и она проиграла 1:2. Теперь права на осечку у Блауграны нет — стоит еще раз оступиться с андердогом, и даже выход в плей-офф окажется под вопросом. А "Барса" не выигрывала ЛЧ с 2015 года и не играла в полуфинале с 2019-го, и ей очень хочется это исправить.

4 - #Barcelona have conceded four penalties in their last 15 games in @LaLigaEn, one more than in their previous 77 games in the competition (3). Pressure. pic.twitter.com/BLJk8SbHzi — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2024

Ламин Ямаль — главное оружие Флика на старте сезона; у него 5+5 во всех турнирах. Также на уровне Левандовский (7+2) и Рафинья (5+3). В опорной зоне есть Педри, он поможет сохранить контроль. В защите главный Кубарси, чья задача — поменьше допускать ударов по воротам, ведь там всего лишь Иньяки Пенья. Это точно не лучшая "Барса" в истории, но и так, конечно, она сильнее "Янг Бойз".

Новости "Янг Бойз"

Швейцарская команда знавала и лучшие времена — например, в прошлом сезоне, когда она выиграла чемпионат. Сейчас же после 8 туров "Янг Бойз" идут аж 11-ми, набрав 6 очков. Это очень глубокая яма.

Ее масштабы в прошлом туре ЛЧ подсветила "Астон Вилла" (3:0), которая могла забить и 6-7 голов. Это типично для "Янг Бойз" - в этом сезоне они сыграли насухо только 1 матч из 10 во всех турнирах.

Flick’s said all the right stuff here, but I always respect how all the top managers seem to be able to BS at will — Pep’s the same ????



Young Boys are in the relegation zone in the Swiss League… https://t.co/mpo58IyGVd pic.twitter.com/hidr4894sB — Neal ???????? (@NealGardner_) September 30, 2024

У команды Патрика Рахмена есть неплохие парни в атаке — например, правый хав Жоэл Монтейро, оформивший 5+7 в 13 матчах. Но, конечно, с Алексом Бальде ему придется непросто, нужна будет поддержка, и еще чтоб защита не завалила все атакующие старания, во что, учитывая тренды, верится меньше всего.

"Барселона" - "Янг Бойз": статистика личных встреч

Это первая встреча команд, раньше жребий их никогда не сводил.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Янг Бойз"

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры Гави, Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Берналь, Фермин и Ольмо. Кроме того, Эрик Гарсия на красной карточке, а Френки де Йонг только набирает форму после травмы.

У "Янг Бойз" лечатся Саиди Янко, Патрик Пфайфер и Фасине Конте.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Торре — Ямаль, Педри, Рафинья — Левандовский

"Янг Бойз": фон Балмоос — Атекаме, Камара, Зукру, Хаджам — Ньясс, Лаупер — Монтейро, Угринич, Колли — Ганвула

"Барселона" - "Янг Бойз": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Янг Бойз": прогноз от UA-Футбол

"Барса" на своем поле, и разница в классе между командами — целая пропасть. Даже кадровые потери не должны помешать разгрому в такой ситуации.

Наша ставка — на "Барсу" с форой (-2,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.