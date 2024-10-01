Лилль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

"Реал” во 2-м туре Лиги чемпионов едет в гости к "Лиллю", который в 1-м туре был единственным французским полпредом, проигравшим свой матч.

Здесь имеем очевидную разницу в классе, но у Мадрида плотный график, позади сложное дерби с "Атлетико", и главный вопрос — хватит ли у него сил на "Догов", которые, будьте уверены, оправдают прозвище и бегать будут очень много и настырно.

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Лига чемпионов. 2-й тур

2 октября. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Лилля"

"Доги" хорошо начали сезон, но после сентябрьской паузы на сборные резко сдали, проиграв три матча кряду. Лишь на выходных против "Гавра" им удалось взять свое (3:0) с хет-триком своего лидера Джонатана Дэвида, но тут и уровень оппозиции был низким.

В 1-м туре ЛЧ против "Спортинга" все для команды Брюно Женезьо было не так радостно — она осталась вдесятером и стала дежурной жертвой бомбардира Виктора Дьокереша (0:2). Шансов даже на ничью было крайне мало.

3 - Déjà auteur de 3 buts contre Le Havre en février, Jonathan David devient le 3e joueur à inscrire 2 triplés de suite contre un même adversaire en Ligue 1 au 21e siècle après Johan Elmander (v Bordeaux en 2007) et Arkadiusz Milik (v Angers en 2021-2022). pic.twitter.com/SKKxfkdjKE — OptaJean (@OptaJean) September 28, 2024

Еще меньше их будет с "Реалом", если допускать столь же грубые ошибки, но есть у "Лилля" и один аргумент "за" — команда выиграла 7 из 8 последних домашних матчей в еврокубках. Пусть соперники были и не чета Мадриду, но все же результат знаковый. "Доги" любят поле "Пьер Моруа", и если они где-то способны дать бой "Реалу", то только здесь.

Новости "Реала"

Мадрид в прошлом туре Ла Лиги драматично сыграл вничью с "Атлетико" (1:1), пропустив на 95-й минуте. Кроме того, в том матче фанаты забросали мусором Тибо Куртуа, а сам бельгиец получил травму, и с "Лиллем" в основе выйдет Андрей Лунин. Ура.

"Реал" не проигрывает в новом сезоне — у него только 3 ничьи. На старте ЛЧ команда Карло Анчелотти помучилась, но одолела "Штутгарт" (3:1). Винисиус как обычно солирует, Родриго помогает. Мбаппе влился неплохо, но получил травму и завтра не сыграет.

5 - Vinícius Junior ???????? is the player in the top five European Leagues who has provided the most assists in all competitions this season (five alongside Lamine Yamal, Bukayo Saka, Joao Neves and Omar Marmoush). Disruptive#RM ????????#Vinicius#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/jLE7tX5s57 — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2024

У "Реала" также 14 матчей без поражений в ЛЧ (10 побед), и он в шаге от повторения рекорда 2017-18 годов. Впечатляет, правда? Но форма "Сливочных" все же не идеальна. Они пропустили в 4 из 5 последних матчей, было уже три выездных осечки, да и атака с Кроосом выглядела острее. Да, "Лилль" надо бить даже так, но в целом Папа Карло признает: места для прогресса предостаточно.

"Лилль" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Это первая встреча команд еврокубках; ранее жребий их еще не сводил.

Последние матчи "Лилля"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

Мбаппе, Себальос, Алаба, Браим Диас, Фран Гарсия и Куртуа травмированы у "Реала". Из хорошего — в состав вернулся Камавинга.

У "Лилля" травмированы ветераны Исмаили (да, тот самый), Юмтити, Бенталеб, а еще молодой исландец Харольдссон, и вот он как раз наибольшая потеря.

"Лилль": Шевалье — Тиагу Сантуш, Алешандру, Диаките, Гудмундссон — Андре, Гомес — Жегрова, Кабелла, Саграуи — Дэвид

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — Вальверде, Чуамени, Камавинга — Беллингем — Винисиус, Родриго

"Лилль" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Лилль" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Никто не играет в Лиге чемпионов эффективнее "Реала", это уже аксиома.

Поверим в то, что и здесь он не оступится. БК предлагают поставить на победу "Сливочных" с коэффициентами от 1,6 и выше.