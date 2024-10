Лилль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

"Реал” во 2-м туре Лиги чемпионов едет в гости к "Лиллю", который в 1-м туре был единственным французским полпредом, проигравшим свой матч.

Здесь имеем очевидную разницу в классе, но у Мадрида плотный график, позади сложное дерби с "Атлетико", и главный вопрос — хватит ли у него сил на "Догов", которые, будьте уверены, оправдают прозвище и бегать будут очень много и настырно.

"Доги" хорошо начали сезон, но после сентябрьской паузы на сборные резко сдали, проиграв три матча кряду. Лишь на выходных против "Гавра" им удалось взять свое (3:0) с хет-триком своего лидера Джонатана Дэвида, но тут и уровень оппозиции был низким.

В 1-м туре ЛЧ против "Спортинга" все для команды Брюно Женезьо было не так радостно — она осталась вдесятером и стала дежурной жертвой бомбардира Виктора Дьокереша (0:2). Шансов даже на ничью было крайне мало.

Еще меньше их будет с "Реалом", если допускать столь же грубые ошибки, но есть у "Лилля" и один аргумент "за" — команда выиграла 7 из 8 последних домашних матчей в еврокубках. Пусть соперники были и не чета Мадриду, но все же результат знаковый. "Доги" любят поле "Пьер Моруа", и если они где-то способны дать бой "Реалу", то только здесь.

Мадрид в прошлом туре Ла Лиги драматично сыграл вничью с "Атлетико" (1:1), пропустив на 95-й минуте. Кроме того, в том матче фанаты забросали мусором Тибо Куртуа, а сам бельгиец получил травму, и с "Лиллем" в основе выйдет Андрей Лунин. Ура.

"Реал" не проигрывает в новом сезоне — у него только 3 ничьи. На старте ЛЧ команда Карло Анчелотти помучилась, но одолела "Штутгарт" (3:1). Винисиус как обычно солирует, Родриго помогает. Мбаппе влился неплохо, но получил травму и завтра не сыграет.

5 - Vinícius Junior ???????? is the player in the top five European Leagues who has provided the most assists in all competitions this season (five alongside Lamine Yamal, Bukayo Saka, Joao Neves and Omar Marmoush). Disruptive#RM ????????#Vinicius#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/jLE7tX5s57