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Лилль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

Лига Чемпионов

Лунин возвращается в ворота

Лилль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал” во 2-м туре Лиги чемпионов едет в гости к "Лиллю", который в 1-м туре был единственным французским полпредом, проигравшим свой матч.

Здесь имеем очевидную разницу в классе, но у Мадрида плотный график, позади сложное дерби с "Атлетико", и главный вопрос — хватит ли у него сил на "Догов", которые, будьте уверены, оправдают прозвище и бегать будут очень много и настырно.

Содержание

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Лілль - Реал Мадрид
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Лига чемпионов. 2-й тур
2 октября. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Лилля"

"Доги" хорошо начали сезон, но после сентябрьской паузы на сборные резко сдали, проиграв три матча кряду. Лишь на выходных против "Гавра" им удалось взять свое (3:0) с хет-триком своего лидера Джонатана Дэвида, но тут и уровень оппозиции был низким.

В 1-м туре ЛЧ против "Спортинга" все для команды Брюно Женезьо было не так радостно — она осталась вдесятером и стала дежурной жертвой бомбардира Виктора Дьокереша (0:2). Шансов даже на ничью было крайне мало.

Еще меньше их будет с "Реалом", если допускать столь же грубые ошибки, но есть у "Лилля" и один аргумент "за" — команда выиграла 7 из 8 последних домашних матчей в еврокубках. Пусть соперники были и не чета Мадриду, но все же результат знаковый. "Доги" любят поле "Пьер Моруа", и если они где-то способны дать бой "Реалу", то только здесь.

Новости "Реала"

Мадрид в прошлом туре Ла Лиги драматично сыграл вничью с "Атлетико" (1:1), пропустив на 95-й минуте. Кроме того, в том матче фанаты забросали мусором Тибо Куртуа, а сам бельгиец получил травму, и с "Лиллем" в основе выйдет Андрей Лунин. Ура.

"Реал" не проигрывает в новом сезоне — у него только 3 ничьи. На старте ЛЧ команда Карло Анчелотти помучилась, но одолела "Штутгарт" (3:1). Винисиус как обычно солирует, Родриго помогает. Мбаппе влился неплохо, но получил травму и завтра не сыграет.

У "Реала" также 14 матчей без поражений в ЛЧ (10 побед), и он в шаге от повторения рекорда 2017-18 годов. Впечатляет, правда? Но форма "Сливочных" все же не идеальна. Они пропустили в 4 из 5 последних матчей, было уже три выездных осечки, да и атака с Кроосом выглядела острее. Да, "Лилль" надо бить даже так, но в целом Папа Карло признает: места для прогресса предостаточно.

"Лилль" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Это первая встреча команд еврокубках; ранее жребий их еще не сводил.

Последние матчи "Лилля"

Лилль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Лилль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

Мбаппе, Себальос, Алаба, Браим Диас, Фран Гарсия и Куртуа травмированы у "Реала". Из хорошего — в состав вернулся Камавинга.

У "Лилля" травмированы ветераны Исмаили (да, тот самый), Юмтити, Бенталеб, а еще молодой исландец Харольдссон, и вот он как раз наибольшая потеря.

"Лилль": Шевалье — Тиагу Сантуш, Алешандру, Диаките, Гудмундссон — Андре, Гомес — Жегрова, Кабелла, Саграуи — Дэвид

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — Вальверде, Чуамени, Камавинга — Беллингем — Винисиус, Родриго

"Лилль" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

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"Лилль" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Никто не играет в Лиге чемпионов эффективнее "Реала", это уже аксиома.

Поверим в то, что и здесь он не оступится. БК предлагают поставить на победу "Сливочных" с коэффициентами от 1,6 и выше.

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