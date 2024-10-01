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Штутгарт – Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Штутгартом и Спартой в рамках Лиги Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения против "Реала" в 1 туре "Штутгарт" попытается взять 3 очка в противостоянии с чемпионом Чехии в прошлом сезоне пражской "Спартой", которая на старте довольно неожиданно разгромила обидчика киевского "Динамо" - австрийский "Зальцбург".
Второй тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 1 октября. Германия, Штутгарт. Стадион "МХП-Арена"
Арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
"Штутгарт" 22:00 "Спарта"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция – MEGOGO Футбол 2
Штутгарт: последние новости
После успеха в прошлом сезоне Бундеслиги "Штутгарт" пытается проявить себя в сильнейшем турнире Старого света. В летнее межсезонье клуб потерял главного бомбардира прошлого сезона - Серу Гирасси, перебравшегося в дортмундскую "Боруссию". На смену ему пришел Эрмедин Демирович, в 5 матчах Бундеслиги отличившийся 4 голами. Дениз Ундав подписал полноценный контракт с немецким клубом, ведь в прошлом сезоне он выступал на правах аренды. Летом к конкурентам также перешли 2 основных центрбека команды Вальдемар Антон и Хироки Ито, которые пополнили составы "Боруссии" и "Баварии" соответственно.
В первом матче Лиги чемпионов "Штутгарт" на равных боролся с действующим обладателем турнира на его поле, однако класс "сливочных" все же сказался и на последних минутах они вырвали победу со счетом 3:1. По статистическим показателям немцы фактически ничем не уступили испанцам, но реализация моментов подвела.
Что касается внутреннего чемпионата, то здесь дела у Штутгарта в последних матчах идут неплохо. После матча в Мадриде "Штутгарт" камня на камне не оставил от дортмундской "Боруссии" - 5:1. В последнем туре "швабы" в меньшинстве вырвали ничью на поле "Вольфсбурга" - 2:2. В турнирной таблице Бундеслиги Штутгарт идет на 8 месте, что выглядит неудачным результатом на фоне серебра прошлого сезона. Но это только старт сезона, и у команды есть время и потенциал значительно улучшить турнирное положение.
Фаворитом матча является немецкая команда, которая должна продемонстрировать свое преимущество на своем поле.
Ориентировочный состав "Штутгарта": Нюбель – Штенцель, Чейз, Шабо, Миттельштадт – Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих – Демирович, Ундав.
Спарта: последние новости
"Спарта" второй раз подряд стала чемпионом Чехии и сумела квалифицироваться в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2005/06 гг.
В межсезонье команда потеряла центрбека Ладислава Крейчи, ставшего партнером Виктора Цыганкова в "Жироне" и форварда Яна Кухту, перебравшегося в "Митьюлланн" из Дании.
На полноценной основе чехи подписали вингера "Тулузы" Бирманчевича, предыдущего сезона в Праге на правах аренды. С бухарестского "Рапида" на замену Кухте "Спарта" подписала косовара Альбиона Ррахмани.
Первый матч на турнире оказался очень удачным для "Спарты" - неожиданная разгромная победа над австрийским "Зальцбургом". Чехи меньше владели мячом, чем австрийцы, однако реализация моментов была значительно выше у чехов.
В чемпионате Чехии "Спарта" имела восьмиматчевую беспроигрышную серию, которая оборвалась в прошлом туре неожиданным домашним поражением от "Сигмы Оломоуц". "Спарта" идет на втором месте, уступая три очка соседям из Славии".
Ориентировочный состав "Спарты": Виндаль, Панак, Визнер, Витик, Зеленые, Лачи, Садилек, Ринеш, Бирманчевич, Олатунджи, Гараслин.
Личные встречи
Штутгарт и Спарта ни разу не встречались на официальном уровне. Однако зимой 2023 команды сыграли товарищеский матч, в котором победили чехи со счетом 2:0.
Последние матчи Штутгарта и Спарты
Штутгарт
Спарта
Ставки и коэффициенты
Штутгарт - Спарта. Прогноз на матч от UA-Футбол
Штутгарт выглядит явным фаворитом противостояния и должен уверенно победить соперника. Среди вариантов победа Штутгарта и ф1(-1). В качестве альтернативного варианта можно предположить, что матч будет результативным с 3 и более голами (ТБ 3).
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