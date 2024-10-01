Штутгарт – Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024

После поражения против "Реала" в 1 туре "Штутгарт" попытается взять 3 очка в противостоянии с чемпионом Чехии в прошлом сезоне пражской "Спартой", которая на старте довольно неожиданно разгромила обидчика киевского "Динамо" - австрийский "Зальцбург".

Второй тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 1 октября. Германия, Штутгарт. Стадион "МХП-Арена"

Арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

"Штутгарт" 22:00 "Спарта"

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Штутгарт: последние новости

После успеха в прошлом сезоне Бундеслиги "Штутгарт" пытается проявить себя в сильнейшем турнире Старого света. В летнее межсезонье клуб потерял главного бомбардира прошлого сезона - Серу Гирасси, перебравшегося в дортмундскую "Боруссию". На смену ему пришел Эрмедин Демирович, в 5 матчах Бундеслиги отличившийся 4 голами. Дениз Ундав подписал полноценный контракт с немецким клубом, ведь в прошлом сезоне он выступал на правах аренды. Летом к конкурентам также перешли 2 основных центрбека команды Вальдемар Антон и Хироки Ито, которые пополнили составы "Боруссии" и "Баварии" соответственно.

В первом матче Лиги чемпионов "Штутгарт" на равных боролся с действующим обладателем турнира на его поле, однако класс "сливочных" все же сказался и на последних минутах они вырвали победу со счетом 3:1. По статистическим показателям немцы фактически ничем не уступили испанцам, но реализация моментов подвела.

Что касается внутреннего чемпионата, то здесь дела у Штутгарта в последних матчах идут неплохо. После матча в Мадриде "Штутгарт" камня на камне не оставил от дортмундской "Боруссии" - 5:1. В последнем туре "швабы" в меньшинстве вырвали ничью на поле "Вольфсбурга" - 2:2. В турнирной таблице Бундеслиги Штутгарт идет на 8 месте, что выглядит неудачным результатом на фоне серебра прошлого сезона. Но это только старт сезона, и у команды есть время и потенциал значительно улучшить турнирное положение.

Фаворитом матча является немецкая команда, которая должна продемонстрировать свое преимущество на своем поле.

Ориентировочный состав "Штутгарта": Нюбель – Штенцель, Чейз, Шабо, Миттельштадт – Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих – Демирович, Ундав.

Спарта: последние новости

"Спарта" второй раз подряд стала чемпионом Чехии и сумела квалифицироваться в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2005/06 гг.

В межсезонье команда потеряла центрбека Ладислава Крейчи, ставшего партнером Виктора Цыганкова в "Жироне" и форварда Яна Кухту, перебравшегося в "Митьюлланн" из Дании.

На полноценной основе чехи подписали вингера "Тулузы" Бирманчевича, предыдущего сезона в Праге на правах аренды. С бухарестского "Рапида" на замену Кухте "Спарта" подписала косовара Альбиона Ррахмани.

Первый матч на турнире оказался очень удачным для "Спарты" - неожиданная разгромная победа над австрийским "Зальцбургом". Чехи меньше владели мячом, чем австрийцы, однако реализация моментов была значительно выше у чехов.

В чемпионате Чехии "Спарта" имела восьмиматчевую беспроигрышную серию, которая оборвалась в прошлом туре неожиданным домашним поражением от "Сигмы Оломоуц". "Спарта" идет на втором месте, уступая три очка соседям из Славии".

Ориентировочный состав "Спарты": Виндаль, Панак, Визнер, Витик, Зеленые, Лачи, Садилек, Ринеш, Бирманчевич, Олатунджи, Гараслин.

Личные встречи

Штутгарт и Спарта ни разу не встречались на официальном уровне. Однако зимой 2023 команды сыграли товарищеский матч, в котором победили чехи со счетом 2:0.

Последние матчи Штутгарта и Спарты

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Ставки и коэффициенты

Штутгарт - Спарта. Прогноз на матч от UA-Футбол

Штутгарт выглядит явным фаворитом противостояния и должен уверенно победить соперника. Среди вариантов победа Штутгарта и ф1(-1). В качестве альтернативного варианта можно предположить, что матч будет результативным с 3 и более голами (ТБ 3).