Интер - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024

С 30-го августа положительные матчи "Интера" идут не подряд, а через один. 4:0 над "Аталантой", затем 1:1 в Монце против аутсайдера Серии А, затем 0:0 в Манчестере против "Сити", затем поражение от "Милана", затем победа над "Удинезе". Удастся ли начать хорошую серию дома против вроде бы удобной "Црвены Звезды"? Или же проблемы чемпиона Италии приведут к сенсации?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур

1 октября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Црвена Звезда"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інтер - Црвена Звезда Смотреть трансляцию

Состояние команд

15 "Пари Сен-Жермен" 1 1 0 0 1-0 3 16 "Интер" 1 0 1 0 0-0 1 16 "Манчестер Сити" 1 0 1 0 0-0 1 16 Шахтер 1 0 1 0 0-0 1 16 "Болонья" 1 0 1 0 0-0 1 16 "Арсенал" 1 0 1 0 0-0 1 16 "Аталанта" 1 0 1 0 0-0 1 22 "Барселона" 1 0 0 1 1-2 0 22 "РБ Лейпциг" 1 0 0 1 1-2 0 22 Штурм 1 0 0 1 1-2 0 25 "Црвена Звезда" 1 0 0 1 1-2 0 26 Жирона 1 0 0 1 0-1 0

Такие качели не могут не вызвать нервозность. В Удине "Интер" ехал после экстренной беседы руководства клуба с Симоне Индзаги, в ощущениях тревоги и кризиса. Индзаги признал, что в Миланском дерби команда не отнеслась к игре как следует, не была собранна, не играла как команда. Также была заметна ее усталость еще в Монце.

Вояж к "Удинезе" также не был идеальным, хотя "нерадзурри" и забили уже на первой минуте. Они в итоге пропустили два мяча в одном матче во второй раз подряд и в третий в сезоне, пропустили после 80-ой минуты в третьем матче лиги подряд и в четвертом в сезоне. Создали много, большую часть матча доминировали, но ведь все три гола забили в самом дебюте или в самой концовке таймов.

Индзаги игра очень понравилась, особенно в первом тайме, но он и указывал на не лучшую реализацию, непозволительные ошибки в обороне и три пропущенных от ударов головой в сезоне.

Способна ли "Црвена Звезда" воспользоваться этим? Она в основном раунде Лиги Чемпионов (именно Лиги) в четвертый раз, причем в третий - с Владаном Милоевичем. Прошла "Буде/Глимт" с 1:2 в гостях, но 2:0 дома. В лиге уверенно лидирует, потеряв лишь два очка в девяти матчах, неделю тому разгромив в гостях "Партизан" со счетом 4:0. Но вряд ли такие матчи могут служить индикацией.

Может служить матч первого тура основного раунда ЛЧ, в котором уступила дома кризисной "Бенфике", как раз сменившей тренера, со счетом 1:2. Пропустив оба мяча в первые полчаса, но играя в целом вполне достойно, создавая моменты. И все же забив лишь однажды и на 86-ой минуте. А в последнем матче перед выездом в Милан с трудом победила дома "Железничар" - 2:1.

Милоевич жалуется на травмы и усталость игроков. Во многом потому не пожелал тренироваться на "Сан Сиро". Тренер объяснил, что "без физики сегодня в футбол нельзя играть". Также похвалил постоянную тактическую схему "Интера" и стиль. От своей команды он требует 90 минут дисциплины. А Индзаги похвалил соперника за выучку, от своих же требует стабильность.

Симоне также спросили о новом скандале вокруг связи клуба, в том числе и его самого, с ультрас, которые подозреваются в создании мафиозной структуры. Он отвечать не пожелал, призывая сосредоточиться на футболе. Также следует отметить недопуск ультрас "Црвены Звезды" сегодня на стадион, но их присутствие в Милане. Непростая атмосфера.

Милоевича в Сербии недоброжелатели даже называют "убийцей красивого футбола". В гостях он играет очень прагматично. А "Интеру" как раз бывает тяжело против плотной организованной обороны. Вопрос, насколько плотная и организованная получится у сербов.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги сообщил, что Петр Зелински выйдет в стартовом составе. До сих пор во всех турнирах польский новичок выходил с первых минут лишь однажды, и именно в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", то есть тенденция сохраняется. За еще одну позицию в центре поля, как говорит Симоне, борются Чалханоглу и Асллани, а за третью - Мхитарян и Фраттези.

Лидер опорной зоны Николо Барелла пропустил из-за травмы матч в Удине, пропустит и этот.

Индзаги также сообщил, что на правом фланге сыграет Думфриз, а не Дармиан. Больше же ничего не рассказал, но СМИ предполагают, что отдых могут получить многие. Бастони в пользу Аугусто или Ачерби, Биссек в пользу Павара, Димарко в пользу Аугусто. Де Фрай также может выйти с первых минут.

В атаке могут отдохнуть Тюрам, автор четырех голов, игравший все матчи с первых минут, и Лаутаро Мартинес, в Удине забивший впервые в сезоне, еще и дважды. Тареми и Арнаутович, еще не забивавшие в этом сезоне, подменят их. Возможно, и Хоакин Корреа.

У "Црвены Звезды" отсутствуют защитник Мимович, автор важнейшего гола в гостях у "Буде/Глимт", а также атакующий полузащитник Иванич. Под вопросом первый вратарь Омри Глазер, пропускавший матчи в июле-августе, вернувшийся в сентябре, но вновь получивший травму в последнем матче лиги. Марко Илич готов заменить его.

В центре атаки конкурируют Дуарте, забивший дома "Буде/Глимт", а также пять мячей в лиге, и Ндиайе, забивший семь в лиге, но пока ни одного в Лиге Чемпионов. А в центре поля должен выйти Раде Крунич, в 2019-2023 годах игравший за "Милан".

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Чалханоглу, Зелински, Фраттези, Аугусто, Тареми, Арнаутович

"Црвена Звезда": Глазер, Сеол, Джига, Спахич, Дркушич, Крунич, Элшник, Олайинка, Максимович, Милсон, Ндиайе

Цифры и факты

"Интер" и "Црвена Звезда" встречались дважды - в четвертьфинале Кубка Чемпионов сезона 1980/81. Итальянцы сыграли дома вничью 1:1, а в гостях выиграли со счетом 1:0

"Интер" выиграл лишь один из четырех последних матчей во всех турнирах - также две ничьи и поражение. В девяти последних матчах во всех турнирах его результаты - три победы, пять ничьих и одно поражение

"Интер" не проигрывал на "Джузеппе Меацца" ни в одном турнире с 21-го декабря 2023-го года до 22-го сентября 2024-го, когда проиграл "Милану". В основное время до этого поражения от "Милана" он не проигрывал дома ни в одном турнире с 27-го сентября 2023-го года

"Интер" выиграл лишь один из своих последних пяти матчей Лиги Чемпионов - также три ничьи и одно поражение. При этом дома в турнире он выиграл четыре из последних пяти при одной ничьей

"Црвена Звезда" забивала в 18-ти последних матчах во всех турнирах, а не пропускала в четырех из последних шести. В гостях во всех турнирах она забивала в последних семи и не пропускала в последних двух

"Црвена Звезда" проиграла шесть из семи последних матчей Лиги Чемпионов, включая Квалификацию. Победу она одержала над "Буде/Глимт" в конце августа (2:0), что вывело ее в основной раунд. Ее результаты в последних 11-ти матчах турнира, включая Квалификацию - победа, две ничьи и восемь поражений

В гостях в Лиге Чемпионов, включая Квалификацию, "Црвена Звезда" проиграла пять последних матчей, пропустив в каждом как минимум два мяча. Правда, в пяти из последних шести она забивала

Прогноз: Интер - Црвена Звезда 3:1

В 2019-20 годах "Интер" играл вничью дома в Лиге Чемпионов и с "Шахтером", и с чешской "Славией". Но то было до Индзаги. Усталость, не лучшая игровая форма, ослабление обороны, слишком обширная ротация и скандал вокруг клуба могут осложнить ему жизнь, но разве что до пропущенного. Не более того. Тем более, что "Црвена Звезда" в Еврокубках плохо играет в гостях.