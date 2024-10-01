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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Болоньей" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Ливерпуль – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, этап лиги, 2 тур

2 октября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: Megogo Football 5

В первом туре Лиги Чемпионов команда Арне Слота уже одолела один итальянский клуб, тогда на выезде они почти не почувствовали "Милан", хоть и пропустили первыми. Теперь на их пути еще одно испытание итальянской командой, это "Болонья", которая после прошлого сезона потеряла как главного тренера, так и несколько важных игроков, поэтому теперь уже и близко не столь грозная, как могла быть.

Итальянцы в первом туре сыграли вничью с "Шахтером" и если оценивать их в том матче и переносить на реалии "Энфилда", то номинально шансов у них не так много.

Содержание

Новости "Ливерпуля"

Мерсисайдцы проводят неплохой старт сезона и по сути у них исключительно победы, кроме одного матча с "Ноттингем Форест". Тогда произошло что-то по-настоящему странное, команда не была похожа сама на себя. Но говорить, что во всех победных матчах они выигрывали беспрекословно, также неправильно.

После того поражения от "лесников" они одолели "Милан" (3:1) и в той игре все было максимально справедливо, они переиграли своего соперника по всем параметрам. Затем была легкая прогулка с "Борнмутом" (3:0), затем в Кубке Лиги не заметили "Вест Хэм", ну по крайней мере во втором тайме точно не заметили и выиграли 5:1.

А вот в минувшие выходные было очень сложно против "Вулверхэмптона". Да, в итоге они выиграли 2:1, однако были достаточно близки к потере очков, это было очень трудно. Усталость - это единственная причина, по которой они могут не победить "Болонью". Кажется, что в прошлом матче эта усталость уже едва не привела к потере очков.

Ливерпуль – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024 - изображение 1

Новости "Болонья"

Подопечные Винченцо Итальяно чрезвычайно мирная команда, ведь за последние 5 матчей у них 4 ничьи и 1 победа. Как мы уже писали выше, на эти результаты сильно влияет уход Тьяго Мотты и продажа нескольких лидеров команды после удачного сезона.

Вообще в этом сезоне у них только 1 победа, произошла она в матче против "Монцы" почти 2 недели назад. На этом все. С другой стороны, поражений также мало, проиграли лишь 1 раз против "Наполи" (3:0). Остальные - ничьи.

Среди последних: против "Аталанты" (1:1), "Шахтера" (0:0), "Комо" (2:2) и "Эмполи" (1:1). Наверное, если бы они сыграли вничью с "Ливерпулем", то Итальяно был бы очень доволен, но для подобного результата нужно будет прыгнуть выше головы, не иначе.

Ливерпуль – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Бавария" "Бавария" 1 1 0 0 9-2 3
2 "Селтик" "Селтик" 1 1 0 0 5-1 3
3 "Байер" "Байер" 1 1 0 0 4-0 3
4 "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 1 0 0 3-0 3
4 "Боруссия" "Боруссия" 1 1 0 0 3-0 3
6 "Спарта" "Спарта" 1 1 0 0 3-0 3
7 "Ливерпуль" "Ливерпуль" 1 1 0 0 3-1 3
8 "Ювентус" "Ювентус" 1 1 0 0 3-1 3
8 Реал Реал 1 1 0 0 3-1 3
10 "Спортинг" "Спортинг" 1 1 0 0 2-0 3
11 "Бенфика" "Бенфика" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Атлетико" "Атлетико" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Брест" "Брест" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Монако" "Монако" 1 1 0 0 2-1 3
15 "Пари Сен-Жермен" "Пари Сен-Жермен" 1 1 0 0 1-0 3
16 "Интер" "Интер" 1 0 1 0 0-0 1
16 "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 1 0 1 0 0-0 1
16 Шахтер Шахтер 1 0 1 0 0-0 1
16 "Болонья" "Болонья" 1 0 1 0 0-0 1
16 "Арсенал" "Арсенал" 1 0 1 0 0-0 1
16 "Аталанта" "Аталанта" 1 0 1 0 0-0 1
22 "Барселона" "Барселона" 1 0 0 1 1-2 0
22 "РБ Лейпциг" "РБ Лейпциг" 1 0 0 1 1-2 0
22 Штурм Штурм 1 0 0 1 1-2 0
25 "Црвена Звезда" "Црвена Звезда" 1 0 0 1 1-2 0
26 Жирона Жирона 1 0 0 1 0-1 0
27 ПСВ ПСВ 1 0 0 1 1-3 0
27 "Штутгарт" "Штутгарт" 1 0 0 1 1-3 0
29 "Милан" "Милан" 1 0 0 1 1-3 0
30 "Лилль" "Лилль" 1 0 0 1 0-2 0
31 "Брюгге" "Брюгге" 1 0 0 1 0-3 0
31 "Зальцбург" "Зальцбург" 1 0 0 1 0-3 0
31 "Янг Бойз" "Янг Бойз" 1 0 0 1 0-3 0
34 "Слован" "Слован" 1 0 0 1 1-5 0
35 "Фейеноорд" "Фейеноорд" 1 0 0 1 0-4 0
36 Динамо Динамо 1 0 0 1 2-9 0

Цифры и факты

  • Это будет первый в истории официальный матч между "Ливерпулем" и "Болоньей", ранее они встречались только в товарищеских матчах;
  • 5 из 7 матчей "Болоньи" в этом сезоне завершились вничью;
  • В 5 из последних 6 матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот точно не может жаловаться на кадровые проблемы в своей команде, пока точно травмированным остается только Харви Эллиотт. Также под вопросом готовность Дарвина Нуньеса. Вероятно, он все же не сможет принять участие в игре.

Винченцо Итальяно имеет две болезненные потери: не может он рассчитывать на помощь Льюиса Фергюсона и Томмазо Побеги. Также под вопросом Уссама Эль Аззузи.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон – Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Нуньес

"Болонья", 4-3-3: Скорупски — Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис — Эбишер, Фройлер, Урбански — Орсолини, Кастро, Ндойе

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.24
6.80
13.50
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1.21
7.43
13.90
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Болньей" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. В матче есть очевидный фаворит, несмотря на то, что команда Слота в последнее время выглядит немного переутомленной. Это домашний вечер в Лиге Чемпионов для мерсисайдцев и там они вряд ли будут расслаблены. Победа хозяев с разницей больше 1 гола здесь напрашивается. Возможно, "Болонья" все же сможет забить свой гол престижа, но не более того.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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