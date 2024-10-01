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Ливерпуль – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Болоньей" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, этап лиги, 2 тур
2 октября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: Megogo Football 5
В первом туре Лиги Чемпионов команда Арне Слота уже одолела один итальянский клуб, тогда на выезде они почти не почувствовали "Милан", хоть и пропустили первыми. Теперь на их пути еще одно испытание итальянской командой, это "Болонья", которая после прошлого сезона потеряла как главного тренера, так и несколько важных игроков, поэтому теперь уже и близко не столь грозная, как могла быть.
Итальянцы в первом туре сыграли вничью с "Шахтером" и если оценивать их в том матче и переносить на реалии "Энфилда", то номинально шансов у них не так много.
Новости "Ливерпуля"
Мерсисайдцы проводят неплохой старт сезона и по сути у них исключительно победы, кроме одного матча с "Ноттингем Форест". Тогда произошло что-то по-настоящему странное, команда не была похожа сама на себя. Но говорить, что во всех победных матчах они выигрывали беспрекословно, также неправильно.
После того поражения от "лесников" они одолели "Милан" (3:1) и в той игре все было максимально справедливо, они переиграли своего соперника по всем параметрам. Затем была легкая прогулка с "Борнмутом" (3:0), затем в Кубке Лиги не заметили "Вест Хэм", ну по крайней мере во втором тайме точно не заметили и выиграли 5:1.
А вот в минувшие выходные было очень сложно против "Вулверхэмптона". Да, в итоге они выиграли 2:1, однако были достаточно близки к потере очков, это было очень трудно. Усталость - это единственная причина, по которой они могут не победить "Болонью". Кажется, что в прошлом матче эта усталость уже едва не привела к потере очков.
Новости "Болонья"
Подопечные Винченцо Итальяно чрезвычайно мирная команда, ведь за последние 5 матчей у них 4 ничьи и 1 победа. Как мы уже писали выше, на эти результаты сильно влияет уход Тьяго Мотты и продажа нескольких лидеров команды после удачного сезона.
Вообще в этом сезоне у них только 1 победа, произошла она в матче против "Монцы" почти 2 недели назад. На этом все. С другой стороны, поражений также мало, проиграли лишь 1 раз против "Наполи" (3:0). Остальные - ничьи.
Среди последних: против "Аталанты" (1:1), "Шахтера" (0:0), "Комо" (2:2) и "Эмполи" (1:1). Наверное, если бы они сыграли вничью с "Ливерпулем", то Итальяно был бы очень доволен, но для подобного результата нужно будет прыгнуть выше головы, не иначе.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Бавария"
|1
|1
|0
|0
|9-2
|3
|2
|"Селтик"
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|3
|"Байер"
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|4
|"Астон Вилла"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|"Боруссия"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|6
|"Спарта"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|7
|"Ливерпуль"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|"Ювентус"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|Реал
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|10
|"Спортинг"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|11
|"Бенфика"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Атлетико"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Брест"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Монако"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|15
|"Пари Сен-Жермен"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|16
|"Интер"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Манчестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|Шахтер
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Болонья"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Арсенал"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|16
|"Аталанта"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22
|"Барселона"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|22
|"РБ Лейпциг"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|22
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|25
|"Црвена Звезда"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|27
|ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|27
|"Штутгарт"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29
|"Милан"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|"Лилль"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|"Брюгге"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|31
|"Зальцбург"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|31
|"Янг Бойз"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|34
|"Слован"
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|35
|"Фейеноорд"
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|36
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|2-9
|0
Цифры и факты
- Это будет первый в истории официальный матч между "Ливерпулем" и "Болоньей", ранее они встречались только в товарищеских матчах;
- 5 из 7 матчей "Болоньи" в этом сезоне завершились вничью;
- В 5 из последних 6 матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Арне Слот точно не может жаловаться на кадровые проблемы в своей команде, пока точно травмированным остается только Харви Эллиотт. Также под вопросом готовность Дарвина Нуньеса. Вероятно, он все же не сможет принять участие в игре.
Винченцо Итальяно имеет две болезненные потери: не может он рассчитывать на помощь Льюиса Фергюсона и Томмазо Побеги. Также под вопросом Уссама Эль Аззузи.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон – Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Нуньес
"Болонья", 4-3-3: Скорупски — Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис — Эбишер, Фройлер, Урбански — Орсолини, Кастро, Ндойе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Болньей" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. В матче есть очевидный фаворит, несмотря на то, что команда Слота в последнее время выглядит немного переутомленной. Это домашний вечер в Лиге Чемпионов для мерсисайдцев и там они вряд ли будут расслаблены. Победа хозяев с разницей больше 1 гола здесь напрашивается. Возможно, "Болонья" все же сможет забить свой гол престижа, но не более того.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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