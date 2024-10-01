Динамо Загреб - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 2.10.2024

Продолжается неделя еврокубковых матчей. 2 октября в гости к хорватскому "Динамо" приедет французский "Монако". На первый взгляд, команды имеют одинаковые шансы выйти победителем этого противостояния. Но если посмотреть более внимательно на состояние хорватского клуба после первого раунда Лиги чемпионов, возникает вопрос - насколько готовы "синие" к матчу с "монегасками"?

Лига чемпионов, 2-й тур

Загреб, стадион "Максимир"

Арбитр в поле - Харм Осмерс (Германия)

"Динамо" (Загреб) 22:00 "Монако"

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо (Загреб) - Монако Смотреть трансляцию

Новости "Динамо" из Загреба

Бессменный лидер Первой лиги Хорватии с сезона 2017/2018 неожиданно для всех в нынешней компании буксует. На домашней арене "синие" показывают нестабильный футбол. Пять выигранных матчей затмило разгромное поражение от "Славена" со счетом 1:4 (21.09.2024). Сегодня "Динамо" занимает третью позицию в турнирной таблице. Но это не все беды. В первом матче Лиги чемпионов "синие" потерпели сокрушительное поражение от "Баварии" (9:2). После такого громкого провала был отправлен в отставку главный тренер "синих" Якирович. К матчу с "Монако" "синих" готовит новый коуч Ненад Белица. Такие перестановки, как правило, не дают мгновенный положительный результат. Поэтому, нельзя сказать, что команда подходит ко второму матчу Лиги чемпионов в отличном настроении.

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Загребское "Динамо", если забыть матч с "Баварией", предпочитает играть в атакующий футбол. Марко Пьяца и Бруно Петкович - основная атакующая опасность команды. Однако, умея забивать голы, команда не демонстрирует надежную оборону. Соответственно, много пропускает.

Ориентировочный состав "Динамо Загреб": Невистич - Пьер-Габриэль, Ристовски, Теофиль-Катрин, Ммаэ, Огивара - Сучич, Адеми, Батурина - Петкович, Пьяца

Новости "Монако"

"Монегаски" превосходно стартовали в сезоне 2024/2025. Команда занимает второе место в Лиге 1, наступая на пятки ПСЖ. Главное оружие "монегасков" - быстрые выходы из обороны в контратаки. Благодаря Денису Закирии игра контролируется в центре, а Минамино и Эмболо - в атаках. В нынешнем сезоне "Монако" удивляет и стабильностью в обороне. В Лиге 1 всего три пропущенных мяча в шести матчах.

Уверенно начали "монегаски" свой путь и в Лиге чемпионов. В матче с "Барселоной" показали себя бесстрашными воинами, оставив каталонский клуб без очков. Правда, "монегаскам" помогло удаление Эрика Гарсии на десятой минуте первого тайма. Не будь красной карточки, матч мог завершиться с совершенно другим результатом - не в пользу "Монако".

Ориентировочный состав "Монако": Кен - Де Оливейра Кампос, Салису, Керер, Синго - Камара, Закарика - Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш - Эмболо

"Динамо Загреб" - "Монако". Статистика личных встреч

До сегодняшнего дня команды не встречались.

"Динамо Загреб" - "Монако". Последние матчи команд

"Динамо Загреб" провело восемь матчей в чемпионате Хорватии. Одержали пять побед, один матч сыграли вничью, два проиграли. Лига чемпионов - первый матч проиграли "Баварии" (9:2).

Последние матчи "Динамо"

13.09.2024. Чемпионат Хорватии

"Динамо" - "Хайдук 0:1

17.09.2024. Лига чемпионов

" Бавария" - "Динамо" 9:2

" 21.09.2024. Чемпионат Хорватии

"Славен" - "Динамо" 4:1

25.09.2024. Кубок Хорватии

"Банжоле" - "Динамо" 1:3

28.09.2024. Чемпионат Хорватии

"Динамо" - "Локомотива" 5:1

"Монако" из шести матчей Лиги 1 выиграли пять, один завершили ничьей. Лига чемпионов - победа над "Барселоной" (2:1).

Последние матчи "Монако"

01.09.2024. Чемпионат Франции

"Монако" - "Ланс" 1:1

14.09.2024. Чемпионат Франции

"Осер" - "Монако" 0:3

19.09.2024. Лига чемпионов

"Монако" - "Барселона" 2:1

22.09.2024. Чемпионат Франции

" Монако" - "Гавр" 3:1

" 28.09.2024. Чемпионат Франции

"Монако" - "Монпелье" 2:1

Турнирное положение команд

Загребское "Динамо" занимает третью позицию в турнирной таблице хорватского чемпионата. "Монако" - второе место в Лиге 1. О турнирном положении обеих команд в Лиге чемпионов говорить рано.

"Динамо (Загреб) - "Монако". Ставка и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

После поражения от "Баварии" и смены тренера мечтать о том, что "синие" смогут одолеть уверенную, стабильную, атакующую, сильную в обороне французскую команду не стоит. Однако, игра на домашнем стадионе с невероятной поддержкой болельщиков может помочь "синим" поразить все-таки ворота "монегасков", да и больше не пропустить такое количество голов, как от Гарри Кейна и компании. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд. А вот победителем встречи будет, вероятно, "Монако".