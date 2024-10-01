Жирона - Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

Впервые в истории между собой сойдутся "Жирона" и "Фейенорд". Игра пришлась на 2-й тур Лиги чемпионов. Неуверенные выступления обоих коллективов заставляет тренерские штабы серьезно подумать над изменениями. Тем более перед игрой такого серьезного турнира.

Лига чемпионов. 2 тур

02.10.2024. Эстадио Мунисипаль де Монтильиви, Жирона

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Жирона - Фейенорд. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Жирона

К сожалению, "Жирона" уже не демонстрирует тех результатов, что мы видели в прошлом сезоне. В принципе, это было где-то ожидаемо. Ушло много лидеров команды, поэтому механизм нарушился.

В стартовых 8-ми матчах Ла Лиги подопечные Мичела одержали лишь 2 победы, трижды играли вничью и столько же раз потерпели поражения. Не впечатляет. Пока что это середина турнирной таблицы.

В 1-м туре ЛЧ "Жирона" до последней минуты отчаянно боролась против звездного "ПСЖ". Удержать счет 0:0 не удалось. В конце встречи голкипер Гассанига допустил роковую ошибку. Сколько бы ни спасал он до этого, запомнится лишь этот, голевой эпизод...

"Жирона" не побеждает уже 5 поединков подряд. За этот период команда забила лишь 2 гола (пропущено 8).

Мичел имеет несколько травмированных игроков: Артеро, Блинд, Хастин и Ромеу.

Фейенорд

"Фейенорд" начал новый сезон красиво - победа в Суперкубке Нидерландов над чемпионом "ПСВ". Яркий матч завершился со счетом 4:4, а вот в серии пенальти повезло больше роттердамцам.

В стартовых матчах чемпионата «Фейенорд» выдал много ничьих - дважды победили и 4 раза разошлись миром. Да, поражений нет. Но постоянно терять очки с середняками - не лучшая тенденция. В 5-ти последних играх всех турниров команда одержала лишь одну победу.

В 1-м туре ЛЧ нидерландцы были разгромлены чемпионом Германии "Байером" - 0:4. Хотя и обе стороны создали примерно равное количество моментов, квалификация футболистов сделала свое дело. У "Фейеноорда" Вирца или Гримальдо, к сожалению, нет.

По кадрам: разные виды травм имеют Хименес, Гартман, Ньювкоп и Стэнгс.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Жироны:

29.09. Сельта - Жирона 1:1 (Ла Лига)

25.09. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Ла Лига)

21.09. Валенсия - Жирона 2:0 (Ла Лига)

Последние 3 встречи Фейеноорда:

28.09. Неймеген - Фейенорд 1:1 (Эредивизи)

22.09. Фейенорд - НАК Бреда 2:0 (Эредивизи)

19.09. Фейенорд - Байер 0:4 (Лига чемпионов)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Жирона - Фейенорд от UA-Футбол

И те, и те проявляют нестабильность. Положительных результатов от них в последнее время видим немного. Учитывая, что «Жирона» будет играть дома, склонимся к мнению, что именно ей удастся добыть 3 очка. Уверены, команда захочет исправиться и наконец порадовать болельщиков победой.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша