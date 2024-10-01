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Бенфика - Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024
Бенфика - Атлетико: Прогноз и анонс матча ⋉ {02.10.2024} ⋊ {Лига чемпионов} на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Атлетико" матч с "Бенфикой" станет четвёртым за последние 11 дней. То есть в среднем "матрасники" в последнее время играют чуть чаще, чем раз в три дня.
Успеет ли коллектив Чоло Симеоне перезарядить батарейки перед поединком против "Бенфики" украинского голкипера Анатолия Трубина?
"Бенфика" – "Атлетико" 22:00
Лига Чемпионов. 2-й тур
2 октября. Лиссабон. "Эштадиу Да Луж"
Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)
Видеотрансляция: Megogo 4
"Бенфика": последние новости
Сыровато начав сезон, "Бенфика" в начале сентября сменила наставника, и результат долго ждать себя не заставил. После возвращения на тренерский мостик Бруну Лаже "орлы" одержали 4 победы из 4-х возможных.
Впрочем, также стоит и отметить тот факт, что с настоящими испытаниями "Бенфике" ещё не доводилось сталкиваться. До игр со "Спортингом", "Порту" и "Брагой" ещё далеко, а в первом туре Лиги чемпионов команда Трубина взяла верх над сербской "Црвеной Звездой".
В течение лета "Бенфика" попрощалась со многими важными игроками, но при этом продлила на ещё один год контракт с 36-летним Ди Марией, а также подписала Павлидиса и Актюркоглу. Именно это трио является основным в последних матчах лиссабонцев, и может представлять большую опасность для "Атлетико".
Не помогут "Бенфике" из-за травм в предстоящем поединке Ренату Саншеш и Тиагу Говея.
Ориентировочный состав: Трубин, Ба, А. Силва, Отаменди, Каррерас, Луиш, Эурснес, Кекчю, Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис.
"Атлетико": последние новости
К еврокубкам "Атлетико" подходит в хорошем настроении. В воскресенье "матрасники" в сверхнапряжённой игре на своём поле всё же сумели на последних минутах вырвать ничью с "Реалом".
Правда, прошёл этот поединок весьма не кстати, потому что сил было затрачено предостаточно, а "Бенфика" - не тот соперник, с которым получится налегке забрать три очка. Особенно на выезде. Так что вопрос о ротации стоит как никогда остро. Пойдёт ли на это Симеоне? Возможно. Первый матч в Лиге чемпионов с "Лейпцигом" мадридцы выиграли (тоже забив в концовке), а перед международной паузой их ждёт непростой выезд к "Реал Сосьедаду".
Беспроигрышная серия "Атлетико" длится ещё с прошлого сезона, и уже составляет 10 встреч. Стоит также отметить и волевые качества столичного клуба. Помимо вышеупомянутых поединков, "матрасники" за последние полтора месяца забивали решающие мячи в ворота "Атлетика" и "Сельты".
В лазарете "Атлетико" на данный момент находятся Пабло Барриос, Сесар Аспиликуэта, Борха Гарсес. Также под вопросом участие в матче с "Бенфикой" Робина Ле Нормана.
Ориентировочный состав: Облак, Молина, Лангле, Хименес, Рикельме, Льоренте, Де Пауль, Галлахер, Гризманн, Альварес, Корреа.
"Бенфика" - "Атлетико". Последние матчи
"Бенфика":
- 28.09 "Бенфика" - "Жил Висенте" 5:1 (Примейра)
- 23.09 "Боавишта" - "Бенфика" 0:3 (Примейра)
- 19.09 "Црвена Звезда" - "Бенфика" 1:2 (ЛЧ)
- 14.09 "Бенфика" - "Санта-Клара" 4:1 (Примейра)
- 30.08 "Морейренсе" - "Бенфика" 1:1 (Примейра)
"Атлетико":
- 29.09 "Атлетико" - "Реал" 1:1 (Примера)
- 26.09 "Сельта" - "Атлетико" 0:1 (Примера)
- 22.09 "Райо Вальекано" - "Атлетико" 1:1 (Примера)
- 19.09 "Атлетико" - "Лейпциг" 2:1 (ЛЧ)
- 15.09 "Атлетико" - "Валенсия" 3:0 (Примера)
Личные встречи
В 4 поединках за всю историю команды обменялись двумя победами. Первый раз "Бенфика" и "Атлетико" встречались в рамках двухматчевого противостояния малого Кубка мира в далеком 1965 году, второй раз - в том же формате в Лиге чемпионов в 2015.
Ставки и коэффициенты
"Бенфика" - "Атлетико". Прогноз от UA-Футбол
Дома "Бенфика" не проигрывает уже 26 матчей. Соперник у неё явно не простой, но домашние стены и усталость игроков "матрасников" после изматывающего дерби может стать ключевым фактором.
Наш прогноз - "Бенфика" не проиграет + тотал матча больше 1,5 (коэф. 1,99).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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