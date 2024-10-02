Ред Булл Лейпциг - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024

"Ред Булл Лейпциг" и "Ювентус" - две лучшие обороны в лигах Топ-5 с двумя и нулем пропущенных в своих лигах соответственно. Также им иногда тяжело забивать, ведь на счету первой с начала сезона две ничьи 0:0, а на счету второй - три. Впрочем, мы имеем полное право ожидать от обеих яркую игру. Ожидают и оба тренера, отмечая активный интенсивный футбол обеих команд. Должно быть интересно.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур

2 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл Лейпциг" - "Ювентус"

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Состояние команд

12 "Ливерпуль" 1 1 0 0 3-1 3 13 Реал 1 1 0 0 3-1 3 13 "Ювентус" 1 1 0 0 3-1 3 15 "Бенфика" 1 1 0 0 2-1 3 16 "Монако" 1 1 0 0 2-1 3 16 "Атлетико" 1 1 0 0 2-1 3 18 "Пари Сен-Жермен" 2 1 0 1 1-2 3 19 "Селтик" 2 1 0 1 6-8 3 20 Шахтер 1 0 1 0 0-0 1 20 "Болонья" 1 0 1 0 0-0 1 20 "Аталанта" 1 0 1 0 0-0 1 22 "Штутгарт" 2 0 1 1 2-4 1 23 Штурм 1 0 0 1 1-2 0 23 ПСВ 2 0 1 1 2-4 1 25 "РБ Лейпциг" 1 0 0 1 1-2 0 27 Жирона 1 0 0 1 0-1 0 28 "Лилль" 1 0 0 1 0-2 0

Обе команды несомненно обладают очень прочным фундаментом в обороне и центре поля и большим талантом в атаке. "Ювентус" забил три мяча уже в четырех матчах в сезоне, в том числе "Дженоа" в лиге в гостях в уик-энд, а пропускал лишь в одном. "Лейпциг" не пропустил в трех последних матчах лиги, а в последнем разгромил "Аугсбург" со счетом 4:0. Также забил три в гостях самому леверкузенскому "Байеру", прервав его серию из 43-ех матчей без поражений.

Впрочем, торможения, странности случаются и у них. Перед "Дженоа" "Юве" выдал совершенно унылые три нулевые ничьи в лиге подряд (впервые с 1992-го года), почти ничего не создав. В том числе 0:0 дома в Топ-матчах против "Ромы" и "Наполи". Хотя его наставник Тьяго Мотта был доволен, говоря о доминировании, прижатии соперников к их воротам. Две "нулевки" "Лейпцига" перед "Аугсбургом" и 1:0 дома над "Бохумом" также не следует игнорировать.

В Лиге Чемпионов подопечные Марко Розе уступили в гостях "Атлетико". Проспав первый тайм после раннего забитого, во втором вернувшись, но как раз в открытой игре пропустив два. В том числе на 90-ой минуте. Подопечные Мотты пропустили от ПСВ дома на 93-ей, но до этого забили ему три еще в первом тайме и начале второго, отыграв в том матче организованно и мощно.

Обе команды любят владеть мячом, доминировать. "Ювентус" и вовсе первый в своей лиге в этом. Но в матче против ПСВ дома в ЛЧ он владел всего 43 процента. По ударам же по воротам оба в своих лигах середняки, по xG же "Юве" и вовсе аутсайдер. Потому не следует ожидать слишком много атак и ударов, но опасных моментов хватит, поскольку обе команды очень эффективны.

Последние матчи команд

Кадры

Правый защитник/вингер "Ювентуса" Веа по-прежнему травмирован. Зато возвращается левый вингер Консейсау. Хотя он вряд ли попадет в стартовый состав. В целом же дилемм у Мотты не очень много. Правый фланг обороны скорее займет Калулу, чем капитан Данило или юный Савона, левый - скорее Камбиазо, чем Кабал. В центр поля должен вернуться Локателли. Скорее вместе с МакКенни, чем Фаджоли, Луисом или Кефреном Тюрамом.

Душан Влахович чувствует себя неудобно с начала сезона. Он забил в двух матчах из семи, хотя и оба дубля. Второй состоялся против "Дженоа" и, возможно, запустил его сезон. А вот его вингеры - Нико Гонсалес и Йилдиз - забивали ПСВ и в хорошем настроении. Ожидают запуска от центрального атакующего полузащитника Коопмейнерса.

У "Лейпцига" почти две недели тому вылетел полузащитник Кампль. Способные заменить его Элмас и Шлагер не играли в стартовом составе с начала сезона. В центре поля более опытный Зайвальд может сместить Вермеерена, а справа в атаке более опытный Баумгартнер - Нусу. На правом фланге обороны Гертрюйда может сдвинуть Хенрихса.

Тандем же грозных форвардов Шешко-Опенда должен выйти в полном составе. Оба забивали "Аугсбургу". С поддержкой Хави Симонса номинально с фланга, также забившего ему.

"Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Лукеба, Раум, Нуса, Хайдара, Зайвальд, Симонс, Шешко, Опенда

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Гатти, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Н. Гонсалес, Коопмейнерс, Влахович, Йилдиз

Цифры и факты

"Лейпциг" и "Ювентус" никогда не встречались в официальных турнирах

"Лейпциг" выиграл лишь один из пяти последних матчей Лиги Чемпионов на всех полях - также ничья и три поражения

"Ювентус" не побеждал в последних пяти матчах Лиги Чемпионов в гостях - ничья и четыре поражения

"Ювентус" не проигрывал в 13-ти последних матчах во всех турнирах - шесть побед и семь ничьих. В девяти из этих матчей он также не пропускал

"Лейпциг" не проигрывал в последних девяти домашних матчах во всех турнирах - шесть побед и три ничьи. В семи из этих матчей он также не пропускал

Два матча с участием "Лейпцига" и три с участием "Ювентуса" с начала сезона завершились со счетом 0:0

Прогноз: Лейпциг - Ювентус 2:1

В лагерях обеих команд говорят о доминировании, владении мячом, агрессии, беге, тяжелой работе, организованности. Ожидают этого и от себя, и от соперника. И вправду, все причины ожидать игру весьма высокого класса и уровня старания и напряжения, в которой проявят себя все линии. В такой результат будет зависеть от деталей, эпизодов и может быть любым.

Почему "Лейпциг"? Ему победа нужнее из-за поражения в первом туре, он играет дома, он побеждал сам "Байер", его тренер опытнее, чем Мотта, который дебютирует в тренерской карьере в гостевых матчах Еврокубков.