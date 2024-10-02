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Ред Булл Лейпциг - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024
Команды, умеющие и атаковать, и обороняться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ред Булл Лейпциг" и "Ювентус" - две лучшие обороны в лигах Топ-5 с двумя и нулем пропущенных в своих лигах соответственно. Также им иногда тяжело забивать, ведь на счету первой с начала сезона две ничьи 0:0, а на счету второй - три. Впрочем, мы имеем полное право ожидать от обеих яркую игру. Ожидают и оба тренера, отмечая активный интенсивный футбол обеих команд. Должно быть интересно.
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур
2 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
"Ред Булл Лейпциг" - "Ювентус"
Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Состояние команд
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|2-1
|3
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Обе команды несомненно обладают очень прочным фундаментом в обороне и центре поля и большим талантом в атаке. "Ювентус" забил три мяча уже в четырех матчах в сезоне, в том числе "Дженоа" в лиге в гостях в уик-энд, а пропускал лишь в одном. "Лейпциг" не пропустил в трех последних матчах лиги, а в последнем разгромил "Аугсбург" со счетом 4:0. Также забил три в гостях самому леверкузенскому "Байеру", прервав его серию из 43-ех матчей без поражений.
Впрочем, торможения, странности случаются и у них. Перед "Дженоа" "Юве" выдал совершенно унылые три нулевые ничьи в лиге подряд (впервые с 1992-го года), почти ничего не создав. В том числе 0:0 дома в Топ-матчах против "Ромы" и "Наполи". Хотя его наставник Тьяго Мотта был доволен, говоря о доминировании, прижатии соперников к их воротам. Две "нулевки" "Лейпцига" перед "Аугсбургом" и 1:0 дома над "Бохумом" также не следует игнорировать.
В Лиге Чемпионов подопечные Марко Розе уступили в гостях "Атлетико". Проспав первый тайм после раннего забитого, во втором вернувшись, но как раз в открытой игре пропустив два. В том числе на 90-ой минуте. Подопечные Мотты пропустили от ПСВ дома на 93-ей, но до этого забили ему три еще в первом тайме и начале второго, отыграв в том матче организованно и мощно.
Обе команды любят владеть мячом, доминировать. "Ювентус" и вовсе первый в своей лиге в этом. Но в матче против ПСВ дома в ЛЧ он владел всего 43 процента. По ударам же по воротам оба в своих лигах середняки, по xG же "Юве" и вовсе аутсайдер. Потому не следует ожидать слишком много атак и ударов, но опасных моментов хватит, поскольку обе команды очень эффективны.
Последние матчи команд
Кадры
Правый защитник/вингер "Ювентуса" Веа по-прежнему травмирован. Зато возвращается левый вингер Консейсау. Хотя он вряд ли попадет в стартовый состав. В целом же дилемм у Мотты не очень много. Правый фланг обороны скорее займет Калулу, чем капитан Данило или юный Савона, левый - скорее Камбиазо, чем Кабал. В центр поля должен вернуться Локателли. Скорее вместе с МакКенни, чем Фаджоли, Луисом или Кефреном Тюрамом.
Душан Влахович чувствует себя неудобно с начала сезона. Он забил в двух матчах из семи, хотя и оба дубля. Второй состоялся против "Дженоа" и, возможно, запустил его сезон. А вот его вингеры - Нико Гонсалес и Йилдиз - забивали ПСВ и в хорошем настроении. Ожидают запуска от центрального атакующего полузащитника Коопмейнерса.
У "Лейпцига" почти две недели тому вылетел полузащитник Кампль. Способные заменить его Элмас и Шлагер не играли в стартовом составе с начала сезона. В центре поля более опытный Зайвальд может сместить Вермеерена, а справа в атаке более опытный Баумгартнер - Нусу. На правом фланге обороны Гертрюйда может сдвинуть Хенрихса.
Тандем же грозных форвардов Шешко-Опенда должен выйти в полном составе. Оба забивали "Аугсбургу". С поддержкой Хави Симонса номинально с фланга, также забившего ему.
"Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Лукеба, Раум, Нуса, Хайдара, Зайвальд, Симонс, Шешко, Опенда
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Гатти, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Н. Гонсалес, Коопмейнерс, Влахович, Йилдиз
Цифры и факты
- "Лейпциг" и "Ювентус" никогда не встречались в официальных турнирах
- "Лейпциг" выиграл лишь один из пяти последних матчей Лиги Чемпионов на всех полях - также ничья и три поражения
- "Ювентус" не побеждал в последних пяти матчах Лиги Чемпионов в гостях - ничья и четыре поражения
- "Ювентус" не проигрывал в 13-ти последних матчах во всех турнирах - шесть побед и семь ничьих. В девяти из этих матчей он также не пропускал
- "Лейпциг" не проигрывал в последних девяти домашних матчах во всех турнирах - шесть побед и три ничьи. В семи из этих матчей он также не пропускал
- Два матча с участием "Лейпцига" и три с участием "Ювентуса" с начала сезона завершились со счетом 0:0
Прогноз: Лейпциг - Ювентус 2:1
В лагерях обеих команд говорят о доминировании, владении мячом, агрессии, беге, тяжелой работе, организованности. Ожидают этого и от себя, и от соперника. И вправду, все причины ожидать игру весьма высокого класса и уровня старания и напряжения, в которой проявят себя все линии. В такой результат будет зависеть от деталей, эпизодов и может быть любым.
Почему "Лейпциг"? Ему победа нужнее из-за поражения в первом туре, он играет дома, он побеждал сам "Байер", его тренер опытнее, чем Мотта, который дебютирует в тренерской карьере в гостевых матчах Еврокубков.
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