Астон Вилла – Бавария. Прогноз матча ЛЧ на 02.10.2024

Лига Чемпионов, 2-й тур

Бирмингем, Вилла Парк

Астон Вилла – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo

Астон Вилла

Первое участие "Астон Виллы" в Лиге Чемпионов за более чем 40 лет не могло начаться лучше. В первом туре подопечные Унаи Эмери разгромили "Янг Бойз" (3:0), на время залетев на топ верхней таблицы еврокубка. Но чтобы там задержаться, "вилланам" нужно на уровне играть с командами уровня "Баварии". АПЛовская закалка позволяет бирмингемцам без страха ожидать их в гости, хотя нынешняя форма оппонента не может не пугать.

Спада у "Астон Виллы" на старте новой кампании не наблюдается. 4 победы и ничья в 6 турах обеспечили команде 5-е место в АПЛ, всего в двух пунктах от первой позиции. Продвинутые метрики тоже показывают, что "Вилла" на своем месте. Впрочем, календарь на старте был простым. Из трудных матчей проиграли дома "Арсеналу" (0:2), хотя игра была довольно равной. "Вест Хэм" (1:2) переиграли слегка нервно, зато "Лестер" (1:2), "Эвертон" (3:2) и "Вулвз" (3:1) могли получить от бирмингемцев и больше.

Из серьезных потерь – Камара и Макгинн. Хотя первого в центре поля органично заменил летний новичок Онана. Также пропустит матч один из лидеров раздевалки Мингс. Джонни Кэш под вопросом.

Бавария

"Бавария" по итогам первого тура вознеслась на самый верх таблицы, надругавшись над загребским "Динамо" (9:2). Харри Кейн в пешеходной манере оформил покер, благодаря чему стал лучшим голеадором ЛЧ среди англичан в истории. Но не факт, что Кейна смогут с этим поздравить на "Вилла Парк". Харри на выходных получил травму голеностопа в матче с "Байером" (1:1).

Это была первая игра "Баварии" в сезоне, которую они не выиграли. На бумаге не самый впечатляющий итог на фоне 20 голов в 3 матчах до того. Но на деле это было довольно устрашающе: "рекордайстер" полностью разнес Леверкузен прессингом, допустил всего 0.12 xGА и хоть и не создав множество голевых шансов, но целиком и полностью контролировал ход поединка, и должен был обыгрывать чемпиона.

Кейн под вопросом на игру, хотя англичанин вернулся к тренировкам во вторник. Проблемы в защите при этом никуда не делись. Травмированы оба правых заща Станишич и Боэ, а также универсал Ито. Так что вполне вероятно брешь закроет левша Геррейру.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

"Астон Вилла": Мартинес – Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь – Бейли, Онана, Тилеманс, Рэмзи – Роджерс, Уоткинс

"Бавария": Нойер – Геррейру, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Гнабри – Мюллер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Астон Вилла – Бавария от UA-Футбол

21 гол за 4 матча от "Баварии" устрашают, но самое впечатляющие в последние недели – это их оборона. Прессинг "рекордмайстра" сожрал "Вердер" и "Байер" в последних двух матчах. Первые закончили игру с xG 0.00, чемпион – с xG 0.12. Ставка: сухая победа "Баварии" с коэффициентом 3.35.