Штурм – Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.10.2024

Обе команды потерпели поражение в первом туре Лиги чемпионов и сегодня будут пытаться реабилитироваться за неудавшиеся результаты в первом матче.

Второй тур Лиги чемпионов 2024/25

Второе октября 2024. Австрия, Грац, "Меркур-Арена"

Арбитр: Алиар Агаев (Азербайджан)

"Штурм" 22:00 "Брюгге"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 8

Трансляция матча В эфире Телетранслялція матчу Штурм - Брюгге Смотреть трансляцию

Штурм: последние новости

Прошлый сезон для австрийского "Штурма" был очень удачным. Команда прервала 10-летнюю чемпионскую гегемонию "Зальцбурга", набрав на 2 очка больше соперника. Это чемпионство стало четвёртым за всю историю клуба и первым с 2011 года. Более того, команда из Граца завоевала еще и национальный кубок Австрии в финале одолев венский "Рапид".

В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Из важных потерь выделим продажу в Хоффенхайм полузащитника Александра Прасса.

Что касается приобретений, то на полноценной основе за 4,7 млн. евро пополнил команду Мика Бирет из лондонского "Арсенала", который до этого находился в аренде и хорошо проявил себя. Из "Баварии" на правах аренды пришел Ловро Звонарек, но он пока является игроком ротации. Из "Мехелена" пришел ставший основным Димитри Лавале. Часто играет также центрбек Эммануэль Аюву, перешедший из "Кремонезе".

В текущем сезоне "Штурм" снова лидирует в австрийской Бундеслиге с 16 очками, однако главный конкурент - "Зальцбург" отстает на 3 очка и имеет 2 игры в запасе. Команда потерпела два поражения: от "Рапида" на выезде и "Вольфсбергера" дома.

В первом матче Лиги чемпионов "Штурм" уступил на выезде французскому "Бресту" 1:2. Французский клуб выглядел гораздо лучше по игре, что и конвертировалось в результат на поле.

Ориентировочный состав "Штурма": Схерпен – Газибегович, Эммануэль, Вютрих, Лавалей – Хорват, Горенц Станкович, Китеишвили – Бовинг – Бирет, Джатта.

Брюгге: последние новости

Брюгге вернул себе чемпионский титул и место в Лиге чемпионов после годового перерыва. В межсезонные бельгийцы потеряли двух лидеров: лучший бомбардир команды прошлого сезона Игор Тиаго, проведший только один сезон в команде, за 33 млн евро стал одноклубником Егора Ярмолюка в Брентфорде, а левый вингер Антонио Нуса за 21 млн евро пополнил ряды "РБ Лейпциг”. Команду также окончательно покинул Роман Яремчук, перебравшись в греческий "Олимпиакос".

Среди приобретений бельгийцев следует выделить форварда Густава Нильсона ("Реал Юнион"), вингера Циолиса ("Фортуна"), полузащитника Яшари ("Люцерн") и защитника Ромеро ("Эстудиантес").

Первый матч на турнире оказался неудачным для бельгийцев, "Брюгге" без шансов уступил дома дортмундской "Боруссии" со счетом 0:3. За игрой преимущество немцев не было столь очевидным, однако разница в классе команд сказалась.

Во внутренних соревнованиях в Брюгге тоже не все в порядке: команда проиграла матч за Суперкубок Бельгии, а в чемпионате стартовала с двух поражений и ничьей. Далее последовали четыре подряд победы и снова полоса неудач (поражение и ничья) после разгрома от "Боруссии". Пока команда идет на 4 месте в национальном чемпионате и уступает лидеру "Генку" уже 8 очков.

Ориентировочный состав "Брюгге": Миньоле – Сейс, Мехеле, Де Кейпер, Ордоньес – Ветлесен, Оньедика, Цолис, Ванакен, Сков Ольсен – Нильссон.

Последние матчи Брюгге и Штурма

Штурм

05.09. Штурм – Капфенберг 4:1 (товарищеский матч)

19.09. Брест – Штурм 2:1 (Лига Чемпионов)

22.09. Штурм – Вольфсбергер 0:3 (Австрийская Бундеслига)

25.09. Аустрия – Штурм 2:2 (Австрийская Бундеслига)

28.09. Линц – Штурм 1:2 (Австрийская Бундеслига)

Брюгге

05.09 Брюгге - Дюнкерк 2:2 (товарищеский матч)

14.09 Кортрейк – Брюгге 0:3 (Про-лига Бельгии)

18.09 Брюгге – Боруссия 0:3 (Лига Чемпионов)

22.09 Брюгге - Гент 2:4 (Про-лига Бельгии)

27.09 Шарлеруа – Брюгге 1:1 (Про-лига Бельгии)

Ставки и коэффициенты

Штурм – Брюгге. Прогноз матча от UA-Футбол

Явного фаворита матча нет, команды имеют примерно равные шансы на успех. Можно предположить, что обе команды смогут отличиться в этом матче. В качестве альтернативного варианта можно предположить, что матч будет результативным, и мы увидим минимум 3 мяча (ТБ 2,5).