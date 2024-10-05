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Федецкий - о неудачных выступлениях Динамо и Шахтера: Будем надеяться, что в следующем туре ситуация исправится и, как минимум, удастся забить

Лига Чемпионов
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Поделился, верит ли он в успех украинских команд против Арсенала и Ромы

Федецкий - о неудачных выступлениях Динамо и Шахтера: Будем надеяться, что в следующем туре ситуация исправится и, как минимум, удастся забить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнениями о неудачных выступлениях наших клубов в еврокубках:

Это большой провал, что еще сказать. Мы очень болели за "Динамо" и "Шахтер", а здесь – 0 голов за два тура. Конечно, это досадно. Будем надеяться, что в следующем туре ("Шахтер" сыграет против "Арсенала", а "Динамо" против "Ромы") ситуация исправится и, как минимум, удастся забить, а максимум – получим какие-нибудь очки.

Верю ли я в успех против "Арсенала" и "Ромы"? Большинство думают, что против серьезных клубов нам не на что рассчитывать, но это может стать переломным моментом. В этих матчах и ничейные результаты будут положительными. Иногда против грандов проще получить результат с игровой точки зрения, чем против середняков. Потому будем верить.

Напомним, "Шахтер" сыграет против "Арсенала" 22 октября, а "Динамо Киев" – против "Ромы" 24 октября.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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