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Федецкий - о неудачных выступлениях Динамо и Шахтера: Будем надеяться, что в следующем туре ситуация исправится и, как минимум, удастся забить
Поделился, верит ли он в успех украинских команд против Арсенала и Ромы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнениями о неудачных выступлениях наших клубов в еврокубках:
Это большой провал, что еще сказать. Мы очень болели за "Динамо" и "Шахтер", а здесь – 0 голов за два тура. Конечно, это досадно. Будем надеяться, что в следующем туре ("Шахтер" сыграет против "Арсенала", а "Динамо" против "Ромы") ситуация исправится и, как минимум, удастся забить, а максимум – получим какие-нибудь очки.
Верю ли я в успех против "Арсенала" и "Ромы"? Большинство думают, что против серьезных клубов нам не на что рассчитывать, но это может стать переломным моментом. В этих матчах и ничейные результаты будут положительными. Иногда против грандов проще получить результат с игровой точки зрения, чем против середняков. Потому будем верить.
Напомним, "Шахтер" сыграет против "Арсенала" 22 октября, а "Динамо Киев" – против "Ромы" 24 октября.
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