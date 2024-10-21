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Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024

Лига Чемпионов
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Арсенал - Шахтер. Прогноз и анонс матча ⋉ 22.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот уже и третий тур Лиги чемпионов нового формата. Это будет, однозначно, самый тяжелый поединок для "горняков" в этом сезоне. Донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к лондонскому "Арсеналу" Микеля Артеты.

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СОДЕРЖАНИЕ

3-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 22-е октября

Англия, Лондон. Стадион "Эмирейтс"

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

"Арсенал" 22:00 "Шахтер"

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"Арсенал": последние новости

"Горнякам" очень не повезло попасть именно на этот "обескровленный" "Арсенал". На прошлых выходных "канониры" потерпели свое первое поражение в сезоне АПЛ - от "Борнмута" Ильи Забарного. Если вынести за скобки это фиаско, то в целом дела у подопечных испанского наставника идут хорошо. За 8 туров регулярного чемпионата лондонцы набрали 17 зачетных баллов и сейчас замыкают тройку лучших в Англии.

Что касается Лиги чемпионов, то в двух стартовых поединках "Арсенал" добыл 4 очка из 6-ти возможных. Если "Аталанта" не оставила мокрого места от "Шахтера", то англичане расписали с бандой Гасперини боевую ничью - 0:0. А наибольший страх для "горняков" должна внушать игра "красно-белых" против звездного "Пари Сен-Жермен". В игре с французами голы Хаверца и Сака обеспечили положительный результат еще в первом тайме.

На игру с действующим чемпионом Украины подопечные Артеты точно выйдут мотивированными и заряженными. Тем более, встреча пройдет в домашних для лондонцев стенах. Этот в хорошем смысле агрессивный настрой своих футболистов перед игрой с "горняками" подтвердил и сам коуч "Арсенала".

"Мы должны принять поражение от "вишневых" (прим. - "Борнмут") и двигаться дальше. Как мы можем оправиться? Ну, опять же, использовать боль, которую мы чувствуем сейчас. Матч во вторник - это лучший способ сделать это. Не нужно жалеть себя из-за того, что это произошло снова, трижды за восемь матчей, что мы потеряли нашего капитана и одного из лучших игроков (Букайо Сака - прим.), а также Юриена Тимбера и еще кое-кого. Это нас никуда не приведет.

Нужно сохранить энергию, эти ребята заслуживают этого тем, как они стараются и хотят. Мы снова выйдем на поле во вторник", - рассказал тренер "Арсенала" после поражения от "Борнмута".

Самой большой интригой для украинских болельщиков в контексте стартового состава "Арсенала" остается то, выпустит ли Микель Артета с первых минут на "Эмирейтс" воспитанника "Шахтера". Конечно, речь идет об Александре Зинченко. Все же, хочется, чтобы украинский универсал сыграл. Это было бы очень символично.

Ориентировочный состав "Арсенала": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Партей, Мерино, Жезус, Гаверц, Мартинелли.

"Шахтер": последние новости

Хотелось сказать, что хотя бы в УПЛ у подопечных боснийского наставника все в порядке по игре. Хотя, это не так. Даже на просторах украинского первенства "горняков" все еще штормит. Более того, даже против таких кризисных команд сейчас, как ковалёвский "Колос".

Что и доказал в принципе матч против футболистов Александра Поздеева в минувший уик-энд. Да, "Шахтер" победил в той встрече. Но ведь минимально! Да и вообще мог еще и потерять три очка, откровенно говоря. Совершенно неубедительно для действующего чемпиона. Тем более, перед выступлением на евроарене. Тем более, когда в соперниках сам вице-чемпион Англии в лице лондонского "Арсенала". В общем, даже в той же УПЛ у донецкого коллектива лишь пока 4-е место в турнирной таблице. "Шахтер" уже успел трижды потерять очки в этой кампании национального первенства.

Потому что если против "Болоньи" Винченцо Итальяно было еще более-менее - итоговая нулевая ничья. С "Аталантой" Джан Пьеро Гасперини было очень тяжело. Так что будет с "канонирами" Микеля Артеты... Представить, максимально сложно, мягко говоря.

И самое худшее во всем этом, что какого-то решения не просматривается от слова совсем. Вот непонятно, за счет чего этот "Шахтер" может обыграть английский коллектив. Кажется, какой выбор в плане формации, схемы или игрового стиля не сделай - он будет смертельным. Не хочется преувеличивать, однако, похоже на все, что ключевая "дилемма" заключается как раз в подходе к этой встрече. Закрыться и "сохранить" лицо, или попробовать в атаку - и пропустить целую торбу.

Сам же главный тренер дончан видит в поединке с лондонцами шанс проявить себя. Вот где-то так оно и будет. Однако, в каком ключе не уточняется.

"Это будет тяжелое путешествие для нас с логистической точки зрения. Как вы знаете, мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. Но сейчас это часть нашей работы, и мы готовы к этим испытаниям. "Арсенал" - одна из лучших команд мира по состоянию на сейчас. Мы рассматриваем эту встречу, в первую очередь, как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры.

Мы рассматриваем это в первую очередь как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры", - рассказал Марино Пушич перед противостоянием с "Арсеналом".

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Азеведо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин.

"Арсенал" - "Шахтер". Личные встречи

Английская и украинская команды провели между собой четыре очные встречи. Все они прошли под эгидой как раз ЛЧ. Примечательно, что по победам у "канониров" и "горняков" паритет - по две. Тем не менее, это было давно и вообще неправда. Тогда, в прошлой жизни "Шахтер", еще версии Мирчи Луческу, имел значительно, значительно (!) более сильный подбор исполнителей. Что ж поделаешь, другие времена.

Статистика очных поединков:

  • Победы: 2:2
  • Забитые мячи: 9:8
  • В среднем голов за матч: 2.25 - 2.00
  • Самая большая победа: 5:0 - 0:3

"Арсенал" - "Шахтер". Последние официальные матчи

"Арсенал":

Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024 - изображение 4

"Шахтер":

Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

После двух стартовых туров главного еврокубка "канониры" имеют в своем активе четыре зачетных балла, а "горняки" - лишь один.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Боруссия "Боруссия" 2 2 0 0 10-1 6
2 Брест "Брест" 2 2 0 0 6-1 6
3 Бенфика "Бенфика" 2 2 0 0 6-1 6
4 Байер "Байер" 2 2 0 0 5-0 6
5 Ливерпуль "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-1 6
6 Астон Вилла "Астон Вилла" 2 2 0 0 4-0 6
7 Ювентус "Ювентус" 2 2 0 0 6-3 6
8 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 2 1 1 0 4-0 4
9 Интер "Интер" 2 1 1 0 4-0 4
10 Спарта "Спарта" 2 1 1 0 4-1 4
11 Аталанта "Аталанта" 2 1 1 0 3-0 4
12 Спортинг "Спортинг" 2 1 1 0 3-1 4
13 Арсенал "Арсенал" 2 1 1 0 2-0 4
14 Монако "Монако" 2 1 1 0 4-3 4
15 Бавария "Бавария" 2 1 0 1 9-3 3
16 Барселона "Барселона" 2 1 0 1 6-2 3
17 Реал Реал 2 1 0 1 3-2 3
18 Лилль "Лилль" 2 1 0 1 1-2 3
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 2 1 0 1 1-2 3
20 Селтик "Селтик" 2 1 0 1 6-8 3
21 Брюгге "Брюгге" 2 1 0 1 1-3 3
22 Фейеноорд "Фейеноорд" 2 1 0 1 3-6 3
23 Атлетико "Атлетико" 2 1 0 1 2-5 3
24 ПСВ ПСВ 2 0 1 1 2-4 1
25 Штутгарт "Штутгарт" 2 0 1 1 2-4 1
26 Болонья "Болонья" 2 0 1 1 0-2 1
27 Шахтер Шахтер 2 0 1 1 0-3 1
28 Динамо Динамо 2 0 1 1 4-11 1
29 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 2 0 0 2 3-5 0
30 Жирона Жирона 2 0 0 2 2-4 0
31 Штурм Штурм 2 0 0 2 1-3 0
32 Милан "Милан" 2 0 0 2 1-4 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 2 0 0 2 1-6 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 2 0 0 2 0-7 0
35 Слован "Слован" 2 0 0 2 1-9 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 2 0 0 2 0-8 0

"Арсенал" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

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"Арсенал" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Арсенала" 2:0. Все очень туманно для чемпиона Украины. Стоит лишь посмотреть на коэффициенты... Букмекеры от слова совсем не верят в команду Марино Пушича. Непросто было с "Болоньей", тяжело - с "Аталантой", а тут сам "Арсенал". Всегда нужно верить в наших, однако в этом случае шансов для "горняков" мизер. К сожалению. Тем более, лондонцы будут голодными и заряженными после первого поражения в сезоне АПЛ.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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