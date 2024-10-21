Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024

Вот уже и третий тур Лиги чемпионов нового формата. Это будет, однозначно, самый тяжелый поединок для "горняков" в этом сезоне. Донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к лондонскому "Арсеналу" Микеля Артеты.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

3-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 22-е октября

Англия, Лондон. Стадион "Эмирейтс"

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

"Арсенал" 22:00 "Шахтер"

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Арсенал - Шахтер Смотреть трансляцию

"Арсенал": последние новости

"Горнякам" очень не повезло попасть именно на этот "обескровленный" "Арсенал". На прошлых выходных "канониры" потерпели свое первое поражение в сезоне АПЛ - от "Борнмута" Ильи Забарного. Если вынести за скобки это фиаско, то в целом дела у подопечных испанского наставника идут хорошо. За 8 туров регулярного чемпионата лондонцы набрали 17 зачетных баллов и сейчас замыкают тройку лучших в Англии.

Что касается Лиги чемпионов, то в двух стартовых поединках "Арсенал" добыл 4 очка из 6-ти возможных. Если "Аталанта" не оставила мокрого места от "Шахтера", то англичане расписали с бандой Гасперини боевую ничью - 0:0. А наибольший страх для "горняков" должна внушать игра "красно-белых" против звездного "Пари Сен-Жермен". В игре с французами голы Хаверца и Сака обеспечили положительный результат еще в первом тайме.

На игру с действующим чемпионом Украины подопечные Артеты точно выйдут мотивированными и заряженными. Тем более, встреча пройдет в домашних для лондонцев стенах. Этот в хорошем смысле агрессивный настрой своих футболистов перед игрой с "горняками" подтвердил и сам коуч "Арсенала".

"Мы должны принять поражение от "вишневых" (прим. - "Борнмут") и двигаться дальше. Как мы можем оправиться? Ну, опять же, использовать боль, которую мы чувствуем сейчас. Матч во вторник - это лучший способ сделать это. Не нужно жалеть себя из-за того, что это произошло снова, трижды за восемь матчей, что мы потеряли нашего капитана и одного из лучших игроков (Букайо Сака - прим.), а также Юриена Тимбера и еще кое-кого. Это нас никуда не приведет. Нужно сохранить энергию, эти ребята заслуживают этого тем, как они стараются и хотят. Мы снова выйдем на поле во вторник", - рассказал тренер "Арсенала" после поражения от "Борнмута".

Самой большой интригой для украинских болельщиков в контексте стартового состава "Арсенала" остается то, выпустит ли Микель Артета с первых минут на "Эмирейтс" воспитанника "Шахтера". Конечно, речь идет об Александре Зинченко. Все же, хочется, чтобы украинский универсал сыграл. Это было бы очень символично.

Ориентировочный состав "Арсенала": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Партей, Мерино, Жезус, Гаверц, Мартинелли.

"Шахтер": последние новости

Хотелось сказать, что хотя бы в УПЛ у подопечных боснийского наставника все в порядке по игре. Хотя, это не так. Даже на просторах украинского первенства "горняков" все еще штормит. Более того, даже против таких кризисных команд сейчас, как ковалёвский "Колос".

Что и доказал в принципе матч против футболистов Александра Поздеева в минувший уик-энд. Да, "Шахтер" победил в той встрече. Но ведь минимально! Да и вообще мог еще и потерять три очка, откровенно говоря. Совершенно неубедительно для действующего чемпиона. Тем более, перед выступлением на евроарене. Тем более, когда в соперниках сам вице-чемпион Англии в лице лондонского "Арсенала". В общем, даже в той же УПЛ у донецкого коллектива лишь пока 4-е место в турнирной таблице. "Шахтер" уже успел трижды потерять очки в этой кампании национального первенства.

Потому что если против "Болоньи" Винченцо Итальяно было еще более-менее - итоговая нулевая ничья. С "Аталантой" Джан Пьеро Гасперини было очень тяжело. Так что будет с "канонирами" Микеля Артеты... Представить, максимально сложно, мягко говоря.

И самое худшее во всем этом, что какого-то решения не просматривается от слова совсем. Вот непонятно, за счет чего этот "Шахтер" может обыграть английский коллектив. Кажется, какой выбор в плане формации, схемы или игрового стиля не сделай - он будет смертельным. Не хочется преувеличивать, однако, похоже на все, что ключевая "дилемма" заключается как раз в подходе к этой встрече. Закрыться и "сохранить" лицо, или попробовать в атаку - и пропустить целую торбу.

Сам же главный тренер дончан видит в поединке с лондонцами шанс проявить себя. Вот где-то так оно и будет. Однако, в каком ключе не уточняется.

"Это будет тяжелое путешествие для нас с логистической точки зрения. Как вы знаете, мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. Но сейчас это часть нашей работы, и мы готовы к этим испытаниям. "Арсенал" - одна из лучших команд мира по состоянию на сейчас. Мы рассматриваем эту встречу, в первую очередь, как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры. Мы рассматриваем это в первую очередь как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры", - рассказал Марино Пушич перед противостоянием с "Арсеналом".

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Азеведо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин.

"Арсенал" - "Шахтер". Личные встречи

Английская и украинская команды провели между собой четыре очные встречи. Все они прошли под эгидой как раз ЛЧ. Примечательно, что по победам у "канониров" и "горняков" паритет - по две. Тем не менее, это было давно и вообще неправда. Тогда, в прошлой жизни "Шахтер", еще версии Мирчи Луческу, имел значительно, значительно (!) более сильный подбор исполнителей. Что ж поделаешь, другие времена.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:2

Забитые мячи: 9:8

В среднем голов за матч: 2.25 - 2.00

Самая большая победа: 5:0 - 0:3

"Арсенал" - "Шахтер". Последние официальные матчи

"Арсенал":

"Шахтер":

Турнирное положение команд

После двух стартовых туров главного еврокубка "канониры" имеют в своем активе четыре зачетных балла, а "горняки" - лишь один.

"Арсенал" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Арсенал" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Арсенала" 2:0. Все очень туманно для чемпиона Украины. Стоит лишь посмотреть на коэффициенты... Букмекеры от слова совсем не верят в команду Марино Пушича. Непросто было с "Болоньей", тяжело - с "Аталантой", а тут сам "Арсенал". Всегда нужно верить в наших, однако в этом случае шансов для "горняков" мизер. К сожалению. Тем более, лондонцы будут голодными и заряженными после первого поражения в сезоне АПЛ.