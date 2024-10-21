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Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024
Арсенал - Шахтер. Прогноз и анонс матча ⋉ 22.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Вот уже и третий тур Лиги чемпионов нового формата. Это будет, однозначно, самый тяжелый поединок для "горняков" в этом сезоне. Донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к лондонскому "Арсеналу" Микеля Артеты.
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3-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 22-е октября
Англия, Лондон. Стадион "Эмирейтс"
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
"Арсенал" 22:00 "Шахтер"
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"Арсенал": последние новости
"Горнякам" очень не повезло попасть именно на этот "обескровленный" "Арсенал". На прошлых выходных "канониры" потерпели свое первое поражение в сезоне АПЛ - от "Борнмута" Ильи Забарного. Если вынести за скобки это фиаско, то в целом дела у подопечных испанского наставника идут хорошо. За 8 туров регулярного чемпионата лондонцы набрали 17 зачетных баллов и сейчас замыкают тройку лучших в Англии.
Что касается Лиги чемпионов, то в двух стартовых поединках "Арсенал" добыл 4 очка из 6-ти возможных. Если "Аталанта" не оставила мокрого места от "Шахтера", то англичане расписали с бандой Гасперини боевую ничью - 0:0. А наибольший страх для "горняков" должна внушать игра "красно-белых" против звездного "Пари Сен-Жермен". В игре с французами голы Хаверца и Сака обеспечили положительный результат еще в первом тайме.
На игру с действующим чемпионом Украины подопечные Артеты точно выйдут мотивированными и заряженными. Тем более, встреча пройдет в домашних для лондонцев стенах. Этот в хорошем смысле агрессивный настрой своих футболистов перед игрой с "горняками" подтвердил и сам коуч "Арсенала".
"Мы должны принять поражение от "вишневых" (прим. - "Борнмут") и двигаться дальше. Как мы можем оправиться? Ну, опять же, использовать боль, которую мы чувствуем сейчас. Матч во вторник - это лучший способ сделать это. Не нужно жалеть себя из-за того, что это произошло снова, трижды за восемь матчей, что мы потеряли нашего капитана и одного из лучших игроков (Букайо Сака - прим.), а также Юриена Тимбера и еще кое-кого. Это нас никуда не приведет.
Нужно сохранить энергию, эти ребята заслуживают этого тем, как они стараются и хотят. Мы снова выйдем на поле во вторник", - рассказал тренер "Арсенала" после поражения от "Борнмута".
Самой большой интригой для украинских болельщиков в контексте стартового состава "Арсенала" остается то, выпустит ли Микель Артета с первых минут на "Эмирейтс" воспитанника "Шахтера". Конечно, речь идет об Александре Зинченко. Все же, хочется, чтобы украинский универсал сыграл. Это было бы очень символично.
Ориентировочный состав "Арсенала": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Партей, Мерино, Жезус, Гаверц, Мартинелли.
"Шахтер": последние новости
Хотелось сказать, что хотя бы в УПЛ у подопечных боснийского наставника все в порядке по игре. Хотя, это не так. Даже на просторах украинского первенства "горняков" все еще штормит. Более того, даже против таких кризисных команд сейчас, как ковалёвский "Колос".
Что и доказал в принципе матч против футболистов Александра Поздеева в минувший уик-энд. Да, "Шахтер" победил в той встрече. Но ведь минимально! Да и вообще мог еще и потерять три очка, откровенно говоря. Совершенно неубедительно для действующего чемпиона. Тем более, перед выступлением на евроарене. Тем более, когда в соперниках сам вице-чемпион Англии в лице лондонского "Арсенала". В общем, даже в той же УПЛ у донецкого коллектива лишь пока 4-е место в турнирной таблице. "Шахтер" уже успел трижды потерять очки в этой кампании национального первенства.
Потому что если против "Болоньи" Винченцо Итальяно было еще более-менее - итоговая нулевая ничья. С "Аталантой" Джан Пьеро Гасперини было очень тяжело. Так что будет с "канонирами" Микеля Артеты... Представить, максимально сложно, мягко говоря.
И самое худшее во всем этом, что какого-то решения не просматривается от слова совсем. Вот непонятно, за счет чего этот "Шахтер" может обыграть английский коллектив. Кажется, какой выбор в плане формации, схемы или игрового стиля не сделай - он будет смертельным. Не хочется преувеличивать, однако, похоже на все, что ключевая "дилемма" заключается как раз в подходе к этой встрече. Закрыться и "сохранить" лицо, или попробовать в атаку - и пропустить целую торбу.
Сам же главный тренер дончан видит в поединке с лондонцами шанс проявить себя. Вот где-то так оно и будет. Однако, в каком ключе не уточняется.
"Это будет тяжелое путешествие для нас с логистической точки зрения. Как вы знаете, мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. Но сейчас это часть нашей работы, и мы готовы к этим испытаниям. "Арсенал" - одна из лучших команд мира по состоянию на сейчас. Мы рассматриваем эту встречу, в первую очередь, как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры.
Мы рассматриваем это в первую очередь как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры", - рассказал Марино Пушич перед противостоянием с "Арсеналом".
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Азеведо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин.
"Арсенал" - "Шахтер". Личные встречи
Английская и украинская команды провели между собой четыре очные встречи. Все они прошли под эгидой как раз ЛЧ. Примечательно, что по победам у "канониров" и "горняков" паритет - по две. Тем не менее, это было давно и вообще неправда. Тогда, в прошлой жизни "Шахтер", еще версии Мирчи Луческу, имел значительно, значительно (!) более сильный подбор исполнителей. Что ж поделаешь, другие времена.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2:2
- Забитые мячи: 9:8
- В среднем голов за матч: 2.25 - 2.00
- Самая большая победа: 5:0 - 0:3
"Арсенал" - "Шахтер". Последние официальные матчи
"Арсенал":
"Шахтер":
Турнирное положение команд
После двух стартовых туров главного еврокубка "канониры" имеют в своем активе четыре зачетных балла, а "горняки" - лишь один.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Боруссия"
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|"Брест"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|"Бенфика"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|"Байер"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|"Астон Вилла"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|7
|"Ювентус"
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|8
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|9
|"Интер"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|10
|"Спарта"
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|11
|"Аталанта"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|12
|"Спортинг"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|"Арсенал"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|14
|"Монако"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|15
|"Бавария"
|2
|1
|0
|1
|9-3
|3
|16
|"Барселона"
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|17
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|"Лилль"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|20
|"Селтик"
|2
|1
|0
|1
|6-8
|3
|21
|"Брюгге"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|22
|"Фейеноорд"
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|23
|"Атлетико"
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|24
|ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|25
|"Штутгарт"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|26
|"Болонья"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|27
|Шахтер
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|28
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-11
|1
|29
|"РБ Лейпциг"
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|32
|"Милан"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|34
|"Зальцбург"
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|35
|"Слован"
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
|36
|"Янг Бойз"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
"Арсенал" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Арсенал" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Арсенала" 2:0. Все очень туманно для чемпиона Украины. Стоит лишь посмотреть на коэффициенты... Букмекеры от слова совсем не верят в команду Марино Пушича. Непросто было с "Болоньей", тяжело - с "Аталантой", а тут сам "Арсенал". Всегда нужно верить в наших, однако в этом случае шансов для "горняков" мизер. К сожалению. Тем более, лондонцы будут голодными и заряженными после первого поражения в сезоне АПЛ.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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