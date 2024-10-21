ПСЖ – ПСВ: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.10.2024

В рамках Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" будет принимать "ПСВ" на стадионе "Парк-де-Пренс". Парижане в первом туре Лиги Чемпионов выиграли у "Жироны", но проиграли "Арсеналу", тем временем нидерландский клуб сыграл вничью со "Спортингом" и проиграл "Ювентусу". Обе команды демонстрируют высокий уровень игры в своих чемпионатах, однако на международной арене у них возникают трудности. Скоро мы узнаем, сможет ли "ПСЖ", звездный состав которого всегда на высоте, воспользоваться преимуществом родных стен, или же "ПСВ" удастся удивить соперника своей атакующей игрой.

Лига Чемпионов. Третий тур

22 октября. 22:00. Париж. "Parc des Princes"

Главный арбитр:

ПСЖ - ПСВ

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>| видеотрансляция – MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча В эфире Прямая трансляция. ПСЖ - ПСВ Смотреть трансляцию

ПСЖ

Накануне встречи с "ПСВ", "ПСЖ" продолжает показывать неоднозначные результаты в Лиге Чемпионов, тем временем как в Лиге 1 они уверенно побеждают своих соперников и находятся на первом месте во внутреннем чемпионате, однако в Лиги Чемпионов ситуация совсем другая. В первом туре ЛЧ "Пари Сен-Жермен" победил "Жирону" благодаря автоголу Гассанизи на последних минутах матча, а "Арсенал" в прагматичной манере одолел парижан со счетом 2:0. Главный тренер Луис Энрике активно работает над совершенствованием тактической схемы, стремясь обеспечить баланс между атакой и обороной, однако команда пока испытывает трудности с исправлением ошибок.

ПСВ

"ПСВ", как и "ПСЖ", во внутреннем чемпионате не имеет проблем - 4 победы и одна ничья, но в Лиге Чемпионов нидерландская команда демонстрирует более слабые результаты. В первом туре "ПСВ" встретился с "Ювентусом", и, как предполагалось, "старая сеньора" победила нидерландцев со счетом 3:1. В матче второго тура "ПСВ" удалось реабилитироваться, но только частично - они сыграли вничью с лиссабонским "Спортингом", 1:1. На матч с "ПСЖ" не смогут сыграть такие игроки, как Ирвинг Лосано, Джерди Шутен и Джоуи Верман из-за травм, однако в составе будет Люк Де Йонг, который уже забил 5 мячей в чемпионате Нидерландов. Команда под руководством Питера Боса работает над тактической схемой, адаптируя свою игру под стиль соперника.

Статистика встреч

"ПСЖ" и "ПСВ" еще ни разу не встречались на футбольном поле. Эта игра станет их первой встречей.

Последние матчи команд

ПСЖ

19.10.24, "Пари Сен-Жермен" 4:2 "Страсбур"

06.10.24, "Ницца" 1:1 "Пари Сен-Жермен"

27.09.24, "Пари Сен-Жермен" 3:1 "Ренн"

21.09.24, "Реймс" 1:1 "Пари Сен-Жермен"

14.09.24, "Пари Сен-Жермен" 3:1 "Брест"

ПСВ

19.10.24, "АЗ" 1:2 "ПСВ"

05.10.24, "ПСВ" 2:1 "Спарта Роттердам"

28.09.24, "Виллем ІІ" 0:2 "ПСВ"

22.09.24, "Фортуна Ситтард" 1:3 "ПСВ"

14.09.24, "ПСВ" 2:0 "НЕК"

Турнирное положение

На данный момент "ПСЖ" и "ПСВ" находятся в напряженной борьбе за выход в следующий раунд. Французский клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, имея 3 очка после двух туров. Несмотря на неидеальный старт, команда еще имеет возможности исправить ситуацию и закрепиться в борьбе за выход в следующий раунд.

"ПСВ" же находится в более негативном положении: они занимают 24-е место в турнирной таблице, последнее в квалификации плей-офф. Несмотря на непростой старт, "ПСВ" имеет шансы улучшить свое положение в таблице, и предстоящая игра с "ПСЖ" станет важным тестом для их амбиций в Лиге Чемпионов.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Обе команды сейчас переживают период нестабильности на международной арене, однако их форма в национальных чемпионатах является впечатляющей. После победы над "Жироной" и проигрыша от "Арсенала" парижане имеют целью получить три очка на домашнем стадионе. Отсутствие нескольких ключевых игроков "ПСВ" из-за травм может негативно повлиять на их игру, однако Люк Де Йонг, который сейчас в хорошей форме, может помочь команде одолеть парижан. Учитывая преимущество домашнего стадиона и сильный состав "ПСЖ", можно ожидать, что парижане будут доминировать в матче. Однако не стоит недооценивать "ПСВ", который может поразить соперника быстрыми контратаками, что может привести к ничейному счету.