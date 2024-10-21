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Штурм - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Португальцы настроены на 3 очка

Штурм - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024

Фото: Спортінг

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 3-м туре Лиги чемпионов сыграют австрийский "Штурм" и португальский "Спортинг". Команды встречались в прошлом году в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Тогда, в групповом этапе, дважды победу праздновал "Спортинг". Теперь "Штурм" будет иметь возможность взять реванш.

Содержание

Лига чемпионов. 3 тур

22.10.2024. Вертерзее Штадион, Клагенфурт

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Штурм Грац - Спортинг. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Штурм

В прошлом сезоне "Штурм" впервые за 13 лет стал чемпионом Австрии. В дополнение, еще и выиграл национальный Кубок. Таким образом, клуб прервал доминацию "Зальцбурга".

Новый сезон тоже складывается неплохо. В Бундеслиге Австрии, после 10-ти туров, команда занимает лидерскую позицию. Особенно стоит отметить 2 последних поединка, в которых "Штурм" разнес "Зальцбург" (5:0) и "Грацер" (5:2).

Однако, как это часто бывает, дела в своем чемпионате - это одно, а вот выступления в Лиге чемпионов - совсем другое. Команда из Граца не сумела добыть ни одного очка в стартовых матчах турнира. И что показательно - соперники были не слишком грозными ("Брест" и "Брюгге"). То есть трудно даже представить, что было бы в противостоянии "Штурма" с условной "Баварией".

Австрийцы имеют несколько важных кадровых потерь. Недавно выпали из состава основные Вютрих и Горенц-Станкович. Еще с прошлого сезона отсутствует Боркович.

Спортинг

В текущем сезоне "Спортинг" выиграл 12 поединков из 14-ти. Что тут скажешь - у команды все хорошо. В чемпионате вообще проблем нет - максимум очков, лидерская позиция, 27 забитых мячей и всего 2 пропущенных за 8 матчей.

Даже в Лиге чемпионов португальцы не пасут задних. В стартовых турах уверенно одолели "Лилль" (2:0) и сыграли вничью с "ПСВ" (1:1). Есть немного вопросов к игре с нидерландцами, но добытое очко - тоже неплохо. Заслуженное 12-е место в общей таблице ЛЧ из 36-ти команд.

Во вторник "Спортинг" не сможет рассчитывать на Диоманде, у которого травма лодыжки. Под вопросом из-за травм Рейс, Гонсалвеш, Эдвардс и Куарежма.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Штурма:

19.10. Штурм - Грацер 5:2 (Бундеслига Австрии)
06.10. Штурм - Зальцбург 5:0 (Бундеслига Австрии)
02.10. Штурм - Брюгге 0:1 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 встречи Спортинга:

18.10. Портимоненсе - Спортинг 1:2 (Кубок Португалии)
05.10. Спортинг - Каса Пиа 2:0 (Лига Португалии)
01.10. ПСВ - Спортинг 1:1 (Лига чемпионов)

  • Последние очные встречи:

2023. Спортинг - Штурм 3:0 (Лига Европы)
2023. Штурм - Спортинг 1:2 (Лига Европы)

Штурм - Спортинг. Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Боруссия "Боруссия" 2 2 0 0 10-1 6
2 Брест "Брест" 2 2 0 0 6-1 6
3 Бенфика "Бенфика" 2 2 0 0 6-1 6
4 Байер "Байер" 2 2 0 0 5-0 6
5 Ливерпуль "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-1 6
6 Астон Вилла "Астон Вилла" 2 2 0 0 4-0 6
7 Ювентус "Ювентус" 2 2 0 0 6-3 6
8 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 2 1 1 0 4-0 4
9 Интер "Интер" 2 1 1 0 4-0 4
10 Спарта "Спарта" 2 1 1 0 4-1 4
11 Аталанта "Аталанта" 2 1 1 0 3-0 4
12 Спортинг "Спортинг" 2 1 1 0 3-1 4
13 Арсенал "Арсенал" 2 1 1 0 2-0 4
14 Монако "Монако" 2 1 1 0 4-3 4
15 Бавария "Бавария" 2 1 0 1 9-3 3
16 Барселона "Барселона" 2 1 0 1 6-2 3
17 Реал Реал 2 1 0 1 3-2 3
18 Лилль "Лилль" 2 1 0 1 1-2 3
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 2 1 0 1 1-2 3
20 Селтик "Селтик" 2 1 0 1 6-8 3
21 Брюгге "Брюгге" 2 1 0 1 1-3 3
22 Фейеноорд "Фейеноорд" 2 1 0 1 3-6 3
23 Атлетико "Атлетико" 2 1 0 1 2-5 3
24 ПСВ ПСВ 2 0 1 1 2-4 1
25 Штутгарт "Штутгарт" 2 0 1 1 2-4 1
26 Болонья "Болонья" 2 0 1 1 0-2 1
27 Шахтер Шахтер 2 0 1 1 0-3 1
28 Динамо Динамо 2 0 1 1 4-11 1
29 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 2 0 0 2 3-5 0
30 Жирона Жирона 2 0 0 2 2-4 0
31 Штурм Штурм 2 0 0 2 1-3 0
32 Милан "Милан" 2 0 0 2 1-4 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 2 0 0 2 1-6 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 2 0 0 2 0-7 0
35 Слован "Слован" 2 0 0 2 1-9 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 2 0 0 2 0-8 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
7.60
5.00
1.41
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Прогноз на матч Штурм - Спортинг от UA-Футбол

В последнее время в матчах обеих команд заходит ТБ 2,5. Португальцы точно понесутся в атаку. На эту Лигу чемпионов у них большие планы, а взять 3 очка с андердогом - задача, которая даже не обсуждается. "Штурм", откровенно, ниже классом. Им терять особо нечего - нужно биться и стараться забивать. Думаем, что во вторник снова увидим ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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