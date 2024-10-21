Штурм - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024

В 3-м туре Лиги чемпионов сыграют австрийский "Штурм" и португальский "Спортинг". Команды встречались в прошлом году в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Тогда, в групповом этапе, дважды победу праздновал "Спортинг". Теперь "Штурм" будет иметь возможность взять реванш.

Лига чемпионов. 3 тур

22.10.2024. Вертерзее Штадион, Клагенфурт

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Штурм Грац - Спортинг. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Штурм

В прошлом сезоне "Штурм" впервые за 13 лет стал чемпионом Австрии. В дополнение, еще и выиграл национальный Кубок. Таким образом, клуб прервал доминацию "Зальцбурга".

Новый сезон тоже складывается неплохо. В Бундеслиге Австрии, после 10-ти туров, команда занимает лидерскую позицию. Особенно стоит отметить 2 последних поединка, в которых "Штурм" разнес "Зальцбург" (5:0) и "Грацер" (5:2).

Однако, как это часто бывает, дела в своем чемпионате - это одно, а вот выступления в Лиге чемпионов - совсем другое. Команда из Граца не сумела добыть ни одного очка в стартовых матчах турнира. И что показательно - соперники были не слишком грозными ("Брест" и "Брюгге"). То есть трудно даже представить, что было бы в противостоянии "Штурма" с условной "Баварией".

Австрийцы имеют несколько важных кадровых потерь. Недавно выпали из состава основные Вютрих и Горенц-Станкович. Еще с прошлого сезона отсутствует Боркович.

Спортинг

В текущем сезоне "Спортинг" выиграл 12 поединков из 14-ти. Что тут скажешь - у команды все хорошо. В чемпионате вообще проблем нет - максимум очков, лидерская позиция, 27 забитых мячей и всего 2 пропущенных за 8 матчей.

Даже в Лиге чемпионов португальцы не пасут задних. В стартовых турах уверенно одолели "Лилль" (2:0) и сыграли вничью с "ПСВ" (1:1). Есть немного вопросов к игре с нидерландцами, но добытое очко - тоже неплохо. Заслуженное 12-е место в общей таблице ЛЧ из 36-ти команд.

Во вторник "Спортинг" не сможет рассчитывать на Диоманде, у которого травма лодыжки. Под вопросом из-за травм Рейс, Гонсалвеш, Эдвардс и Куарежма.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Штурма:

19.10. Штурм - Грацер 5:2 (Бундеслига Австрии)

06.10. Штурм - Зальцбург 5:0 (Бундеслига Австрии)

02.10. Штурм - Брюгге 0:1 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Спортинга:

18.10. Портимоненсе - Спортинг 1:2 (Кубок Португалии)

05.10. Спортинг - Каса Пиа 2:0 (Лига Португалии)

01.10. ПСВ - Спортинг 1:1 (Лига чемпионов)

Последние очные встречи:

2023. Спортинг - Штурм 3:0 (Лига Европы)

2023. Штурм - Спортинг 1:2 (Лига Европы)

Штурм - Спортинг. Турнирное положение команд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штурм - Спортинг от UA-Футбол

В последнее время в матчах обеих команд заходит ТБ 2,5. Португальцы точно понесутся в атаку. На эту Лигу чемпионов у них большие планы, а взять 3 очка с андердогом - задача, которая даже не обсуждается. "Штурм", откровенно, ниже классом. Им терять особо нечего - нужно биться и стараться забивать. Думаем, что во вторник снова увидим ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша