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Штурм - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024
Португальцы настроены на 3 очка
Фото: Спортінг
В 3-м туре Лиги чемпионов сыграют австрийский "Штурм" и португальский "Спортинг". Команды встречались в прошлом году в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Тогда, в групповом этапе, дважды победу праздновал "Спортинг". Теперь "Штурм" будет иметь возможность взять реванш.
Лига чемпионов. 3 тур
22.10.2024. Вертерзее Штадион, Клагенфурт
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Штурм Грац - Спортинг. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8
Штурм
В прошлом сезоне "Штурм" впервые за 13 лет стал чемпионом Австрии. В дополнение, еще и выиграл национальный Кубок. Таким образом, клуб прервал доминацию "Зальцбурга".
Новый сезон тоже складывается неплохо. В Бундеслиге Австрии, после 10-ти туров, команда занимает лидерскую позицию. Особенно стоит отметить 2 последних поединка, в которых "Штурм" разнес "Зальцбург" (5:0) и "Грацер" (5:2).
Однако, как это часто бывает, дела в своем чемпионате - это одно, а вот выступления в Лиге чемпионов - совсем другое. Команда из Граца не сумела добыть ни одного очка в стартовых матчах турнира. И что показательно - соперники были не слишком грозными ("Брест" и "Брюгге"). То есть трудно даже представить, что было бы в противостоянии "Штурма" с условной "Баварией".
Австрийцы имеют несколько важных кадровых потерь. Недавно выпали из состава основные Вютрих и Горенц-Станкович. Еще с прошлого сезона отсутствует Боркович.
Спортинг
В текущем сезоне "Спортинг" выиграл 12 поединков из 14-ти. Что тут скажешь - у команды все хорошо. В чемпионате вообще проблем нет - максимум очков, лидерская позиция, 27 забитых мячей и всего 2 пропущенных за 8 матчей.
Даже в Лиге чемпионов португальцы не пасут задних. В стартовых турах уверенно одолели "Лилль" (2:0) и сыграли вничью с "ПСВ" (1:1). Есть немного вопросов к игре с нидерландцами, но добытое очко - тоже неплохо. Заслуженное 12-е место в общей таблице ЛЧ из 36-ти команд.
Во вторник "Спортинг" не сможет рассчитывать на Диоманде, у которого травма лодыжки. Под вопросом из-за травм Рейс, Гонсалвеш, Эдвардс и Куарежма.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Штурма:
19.10. Штурм - Грацер 5:2 (Бундеслига Австрии)
06.10. Штурм - Зальцбург 5:0 (Бундеслига Австрии)
02.10. Штурм - Брюгге 0:1 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Спортинга:
18.10. Портимоненсе - Спортинг 1:2 (Кубок Португалии)
05.10. Спортинг - Каса Пиа 2:0 (Лига Португалии)
01.10. ПСВ - Спортинг 1:1 (Лига чемпионов)
- Последние очные встречи:
2023. Спортинг - Штурм 3:0 (Лига Европы)
2023. Штурм - Спортинг 1:2 (Лига Европы)
Штурм - Спортинг. Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Боруссия"
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|"Брест"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|"Бенфика"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|"Байер"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|"Астон Вилла"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|7
|"Ювентус"
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|8
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|9
|"Интер"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|10
|"Спарта"
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|11
|"Аталанта"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|12
|"Спортинг"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|"Арсенал"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|14
|"Монако"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|15
|"Бавария"
|2
|1
|0
|1
|9-3
|3
|16
|"Барселона"
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|17
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|"Лилль"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|20
|"Селтик"
|2
|1
|0
|1
|6-8
|3
|21
|"Брюгге"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|22
|"Фейеноорд"
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|23
|"Атлетико"
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|24
|ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|25
|"Штутгарт"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|26
|"Болонья"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|27
|Шахтер
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|28
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-11
|1
|29
|"РБ Лейпциг"
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|32
|"Милан"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|34
|"Зальцбург"
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|35
|"Слован"
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
|36
|"Янг Бойз"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Штурм - Спортинг от UA-Футбол
В последнее время в матчах обеих команд заходит ТБ 2,5. Португальцы точно понесутся в атаку. На эту Лигу чемпионов у них большие планы, а взять 3 очка с андердогом - задача, которая даже не обсуждается. "Штурм", откровенно, ниже классом. Им терять особо нечего - нужно биться и стараться забивать. Думаем, что во вторник снова увидим ТБ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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