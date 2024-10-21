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Астон Вилла – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астон Виллой" и "Болоньей" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур
22 октября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 7
Команда Винченцо Итальяно снова встретится с соперником, представляющим Туманный Альбион, им снова придется полететь на остров и надеяться на положительный итог. Проблемы как игровые, так и с результатами продолжаются.
Смогут ли итальянцы хорошенько удивить не только "Виллу", но и всю Европу на "Вилла Парк"? Даже вероятная ничья уже выглядит как неожиданность. Давайте подробнее разбираться, кто и в какой форме подходит к этому матчу.
Новости "Астон Виллы"
Подопечные Унаи Эмери проводят пока идеальный сезон в Лиге Чемпионов, поскольку одержать две победы в первых двух матчах и даже не пропустили ни одного гола. В первом туре практически не заметили на выезде "Янг Бойз" (3:0), а затем у себя дома сенсационно обыграли "Баварию" (1:0). Именно после прошлой победы над мюнхенцами на "вилланов" начали в Европе смотреть по-другому, они здесь не просто для того, чтобы отбывать номера и спокойно вылететь на ранних стадиях.
Последнее поражение "Виллы" было еще 24 августа, тогда они проиграли "Арсеналу" (2:0), хотя и там имели немало моментов, чтобы перевернуть ход матча. В последних 5 встречах на их счету 3 победы и 2 ничьи. Отобрать очки у бримингемцев удалось "Ипсвичу" и "Манчестер Юнайтед". И если к игре с манкунианцами вопросов нет, то с "Ипсвичем" они должны были побеждать.
Если бы не победа над "Баварией", то их бы все обвиняли в том, что они могут играть только против слабых команд. Потому что серия из хороших результатов в АПЛ по сути сопровождалась матчами без грандов, а когда они и были, то были ничьи и поражения. "Болонья" точно не выглядит как гранд, поэтому ожидания особенно велики.
Новости "Болоньи"
Как же команда Винченцо Итальяно любит играть вничью, более миролюбивой команды в Европе найти трудно. В этом сезоне они по сути выиграли лишь один матч, произошло это против "Монцы" 22 сентября. После того три ничьи и одно поражение.
Сначала расписали мировую с "Аталантой" (1:1), затем уступили "Ливерпулю" на выезде (0:2), не забивали голов с "Пармой" (0:0), а в минувшую субботу сыграли с "Дженоа" вничью 2:2. То есть форма не улучшается и они как до этого не могли контролировать свои матчи, так и до сих пор не научились. Уход из команды Тьяго Мотты и продажа отдельных исполнителей не мог не повлиять на эту команду.
В Лиге Чемпионов они все же получили один зачетный балл, произошло это в матче против "Шахтера" в первом туре, когда все завершилось вничью 0:0, хотя даже там был вариант проиграть, учитывая нереализованный пенальти от Судакова.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Боруссия"
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|"Брест"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|"Бенфика"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|"Байер"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|"Астон Вилла"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|7
|"Ювентус"
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|8
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|9
|"Интер"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|10
|"Спарта"
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|11
|"Аталанта"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|12
|"Спортинг"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|"Арсенал"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|14
|"Монако"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|15
|"Бавария"
|2
|1
|0
|1
|9-3
|3
|16
|"Барселона"
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|17
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|"Лилль"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|20
|"Селтик"
|2
|1
|0
|1
|6-8
|3
|21
|"Брюгге"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|22
|"Фейеноорд"
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|23
|"Атлетико"
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|24
|ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|25
|"Штутгарт"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|26
|"Болонья"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|27
|Шахтер
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|28
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-11
|1
|29
|"РБ Лейпциг"
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|32
|"Милан"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|34
|"Зальцбург"
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|35
|"Слован"
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
|36
|"Янг Бойз"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
Цифры и факты
- Это будет первый в истории матч между "Астон Виллой" и "Болоньей", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
- В 7 из последних 9 матчей "Астон Виллы" приходила ставка ТБ 2.5;
- В 4 из последних 6 матчей "Болоньи" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Единственная кадровая потеря у команды Унаи Эмери - это Робин Ольсен, который бы и так не выходил в стартовом составе, а также Тайрно Мингз, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. Все остальные готовы выходить на поле.
Даже в полном составе "Болонья" испытывала игровые проблемы, а учитывая немало игроков, которые пропустят матч из-за травмы, все только усложняется. Винченцо Итальяно не может рассчитывать на Мишеля Эбишера, Дана Ндойе, Николо Камбиаги, Уссмана Эль Аззузи, Самуэля Иллинг-Жуниора, Мартина Эрлика и под вопросом Льюис Фергюсон.
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Макгинн, Роджерс, Рамзи — Уоткинс
"Болонья", 4-2-3-1: Скорупски — Пош, Беукема, Лукуми, Миранда — Фройлер, Моро — Орсолини, Фаббиан, Карлссон — Кастро
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Болоньей" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 2:0. Кроме того, что бирмингемцы имеют более сильную команду на бумаге, находятся в лучшей форме и еще и играют у себя дома, они еще и почти не имеют травм, в отличие от своих итальянским соперников. Кажется, что "Болонья" здесь обречена на поражение, разве что произойдет что-то неожиданное.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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