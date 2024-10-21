Астон Вилла – Болонья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.10.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

22 октября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 7

Команда Винченцо Итальяно снова встретится с соперником, представляющим Туманный Альбион, им снова придется полететь на остров и надеяться на положительный итог. Проблемы как игровые, так и с результатами продолжаются.

Смогут ли итальянцы хорошенько удивить не только "Виллу", но и всю Европу на "Вилла Парк"? Даже вероятная ничья уже выглядит как неожиданность. Давайте подробнее разбираться, кто и в какой форме подходит к этому матчу.

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери проводят пока идеальный сезон в Лиге Чемпионов, поскольку одержать две победы в первых двух матчах и даже не пропустили ни одного гола. В первом туре практически не заметили на выезде "Янг Бойз" (3:0), а затем у себя дома сенсационно обыграли "Баварию" (1:0). Именно после прошлой победы над мюнхенцами на "вилланов" начали в Европе смотреть по-другому, они здесь не просто для того, чтобы отбывать номера и спокойно вылететь на ранних стадиях.

Последнее поражение "Виллы" было еще 24 августа, тогда они проиграли "Арсеналу" (2:0), хотя и там имели немало моментов, чтобы перевернуть ход матча. В последних 5 встречах на их счету 3 победы и 2 ничьи. Отобрать очки у бримингемцев удалось "Ипсвичу" и "Манчестер Юнайтед". И если к игре с манкунианцами вопросов нет, то с "Ипсвичем" они должны были побеждать.

Если бы не победа над "Баварией", то их бы все обвиняли в том, что они могут играть только против слабых команд. Потому что серия из хороших результатов в АПЛ по сути сопровождалась матчами без грандов, а когда они и были, то были ничьи и поражения. "Болонья" точно не выглядит как гранд, поэтому ожидания особенно велики.

Новости "Болоньи"

Как же команда Винченцо Итальяно любит играть вничью, более миролюбивой команды в Европе найти трудно. В этом сезоне они по сути выиграли лишь один матч, произошло это против "Монцы" 22 сентября. После того три ничьи и одно поражение.

Сначала расписали мировую с "Аталантой" (1:1), затем уступили "Ливерпулю" на выезде (0:2), не забивали голов с "Пармой" (0:0), а в минувшую субботу сыграли с "Дженоа" вничью 2:2. То есть форма не улучшается и они как до этого не могли контролировать свои матчи, так и до сих пор не научились. Уход из команды Тьяго Мотты и продажа отдельных исполнителей не мог не повлиять на эту команду.

В Лиге Чемпионов они все же получили один зачетный балл, произошло это в матче против "Шахтера" в первом туре, когда все завершилось вничью 0:0, хотя даже там был вариант проиграть, учитывая нереализованный пенальти от Судакова.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это будет первый в истории матч между "Астон Виллой" и "Болоньей", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В 7 из последних 9 матчей "Астон Виллы" приходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 6 матчей "Болоньи" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Единственная кадровая потеря у команды Унаи Эмери - это Робин Ольсен, который бы и так не выходил в стартовом составе, а также Тайрно Мингз, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. Все остальные готовы выходить на поле.

Даже в полном составе "Болонья" испытывала игровые проблемы, а учитывая немало игроков, которые пропустят матч из-за травмы, все только усложняется. Винченцо Итальяно не может рассчитывать на Мишеля Эбишера, Дана Ндойе, Николо Камбиаги, Уссмана Эль Аззузи, Самуэля Иллинг-Жуниора, Мартина Эрлика и под вопросом Льюис Фергюсон.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Макгинн, Роджерс, Рамзи — Уоткинс

"Болонья", 4-2-3-1: Скорупски — Пош, Беукема, Лукуми, Миранда — Фройлер, Моро — Орсолини, Фаббиан, Карлссон — Кастро

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Болоньей" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Кроме того, что бирмингемцы имеют более сильную команду на бумаге, находятся в лучшей форме и еще и играют у себя дома, они еще и почти не имеют травм, в отличие от своих итальянским соперников. Кажется, что "Болонья" здесь обречена на поражение, разве что произойдет что-то неожиданное.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.