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Милан – Брюгге. Прогноз матча ЛЧ на 22.10.2024
Брюгге в состоянии огорчить Меньяна
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 3-й тур
Милан, Сан-Сиро
Милан - Брюгге 19:45
Трансляция – Megogo
Милан
"Милан" стартовал в общем раунде Лиги Чемпионов с двух поражений кряду. Критиковать сложно – соперники были серьезными. Но и "россонери" не заслужили ни очков, ни особой похвалы. В следующем туре ехать в гости к мадридскому "Реалу", так что во вторник победа нужна любой ценой.
В первом туре "Милан" размазал "Ливерпуль" (1:3). Да, "мерсисайдцы" забили 2 со стандартов, но команда Слота создала кроме этого с полдюжины шансов. И если бы не Меньян, счет мог дойти до неприличного. Фонсека хвалил своих за проигранный матч "Байеру" (1:0). Да, во второй половине действительно прибавили. Но до того чемпион Германии перекатывал соперника по всем статьям.
Из потерь перед "Брюгге" – Беннасер, Флоренци и Калабрия. Потеря последних двух серьезно оголила правый фланг защиты. Также в медицинском штабе очень надеются поставить на ноги Маттео Габбиа, который оказался единственным ЦЗ с мозгами в нынешнем ростере. Впереди Фонсека будет выбирать между двумя экс-игроками "Челси" Моратой и Абрахамом, хотя по ходу сезона они не раз выходили и дуэтом.
Брюгге
Пока "Милан" переигрывали в Леверкузене, "Брюгге" на равных играл с дортмундской "Боруссией". А отрезками и превосходил. Не нужно быть тренерским гением, чтобы превозноситься над Нури Шахином, но бельгийцы показали себя прилично. Правда, по игре. По результату был разгром 0:3, которого БД достигла после перерыва.
Та игра была крайне показательной. "Брюгге" держит марку по игре, но уровень исполнителей не позволяет конкурировать с большими командами, даже если они кризисные. В отличии от "Милана", команда Ники Хайена брала очки в этой ЛЧ, переиграв до международного перерыва "Штурм". Дальше будут встречи с "Селтиком" и "Спортингом", так что бельгийцам есть за что побороться.
Из плохого: у "Брюгге" имеются серьезные кадровые проблемы. Главная из них – потеря датского сборника Андреаса Сков Олсена. У Густафа Нилссона проблемы с ахиллом. Каспер Нильсен под вопросом из-за мышечного повреждения. Бйорн Мейер восстановился после операции, но кондиции явно набрать не успел.
Ориентировочные составы
Милан: Меньян – Эмерсон, Томори, Павлович, Эрнандес – Фофана, Рейндерс – Чуквуэзе, Пулишич, Леао – Мората
Брюгге: Миньоле – Сейс, Спилерс, Мехеле, Де Кейпер – Ветлесен, Оньедика – Скурась, Ванакен, Цолис – Жуджла
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Милан - Брюгге от UA-Футбол
"Брюгге" вряд ли всерьез сможет претендовать на результат на "Сан-Сиро". Но в части созидания они выглядели интересно в обоих турах. Так что свой гол против разобранной обороны команды Фонсеки они найти могут. Ставка: обе забьют + победа "Милана" с коэффициентом 3.05.
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