Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024

"Реал" перед Эль Класико отдохнуть не сможет. "Боруссия" неоднозначно начала чемпионат, но в ЛЧ она хороша, и у нее точно есть зуб на "Сливочных" после финала ЛЧ-2024.

Нас ждет интересный матч, где Мадриду придется не только атаковать, но и отбиваться, и беречь силы, ведь "Барса" на таком ходу, что на выходных не простит малейших ошибок.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Борусія Дортмунд Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 3-й тур

22 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Боруссия Дортмунд"

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" отстает от "Барсы" только на 3 очка в Ла Лиге, но разницу между командами лучше иллюстрирует количество забитых — 33 у каталонцев и 21 у Мадрида.

Да, игра у "Сливочных" клеится так себе. На выходных с "Сельтой" они могли пропустить много, но выиграли на характере 2:1. А вот в ЛЧ перед паузой на сборные с "Лиллем" так не вышло — 0:1. Анчелотти регулярно ругает команду, судей, и это тоже указывает на проблемы.

6 - Vinícius Júnior has been involved in at least one goal in each of his last six @LaLigaEN games (four goals and three assists), his best such run in the competition.



Present. pic.twitter.com/6NFhWtwfLx — OptaJose (@OptaJose) October 19, 2024

Перед Дортмундом в СМИ появился слух, что эксперимент с 4-3-3 завершен — сейчас "Реал" перейдет на схему, с которой выиграл золотой дубль в прошлом сезоне. Но поможет ли это без Крооса и Карвахаля? Мбаппе пока проводит не лучший отрезок. Даже больше надежды у фанатов на стены "Бернабеу", где команда разными способами избегает поражений с апреля 2023-го.

Новости "Боруссии"

Дортмунд блестяще стартовал в ЛЧ, но и соперники были серенькими - "Брюгге" (3:0) и "Селтик" (7:1). Уже в Бундеслиге, где средний уровень выше, команде сложнее, что показали и 2:1 на выходных с "Санкт-Паули".

Главный страх перед "Реалом" у Дортмунда — это сам факт выезда. Именно на чужих полях они потерпели оба поражения в этом сезоне — от "Штутгарта" (1:5) и "Униона" (1:2). В Мадриде перед 100-тысячным "Сантьяго Бернабеу", конечно, будет еще сложнее.

7 - Borussia Dortmund's 7-1 win over Celtic Glasgow is the joint-highest BVB victory in the Champions League alongside the 6-0 away win at Legia Warsaw in September 2016. Mood. pic.twitter.com/DQUpFl0cwr — OptaFranz (@OptaFranz) October 1, 2024

С другой стороны, даже в проигранном финале ЛЧ "Шмели" показали, как опасны для "Реала" их контратаки. Мадрид выиграл за счет эффективности, а не потому, что создал больше. А если реализация будет, как с "Селтиком"? В общем, ждем от "Боруссии" того же футбола — скорости, настырности и мгновенных контратак.

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд": статистика личных встреч

"Боруссия" 7 раз играла на "Бернабеу" и ни разу не победила — 5 поражений и 2 ничьи.

Ну, и еще отметим, что "Реал" выиграл все три последних матча между командами с осени 2017 года — 3:1, 3:2 и 2:0.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Боруссии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" Алаба и Карвахаль не сыграют еще долго, а вот Браим Диас постепенно приближается к выходу на поле.

У "Боруссии" потерь еще больше — тут лечатся герой побоища "Селтика" Адейеми, технарь Джованни Рейна, пришедший из "Жироны" фулбек Ян Коуто, плюс под вопросом Никлас Зюле и Паскаль Гросс.

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Камавинга — Беллингем — Винисиус, Мбаппе

"Боруссия Дортмунд": Кобель — Рюэрссон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини — Джан, Забитцер — Мален, Брандт, Гиттенс — Гирасси

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд": прогноз от UA-Футбол

Исходя из увиденного в последних матчах от обеих команд, рискнем предположить, что хотя бы по голу они как-нибудь забьют.

БК предлагают ставку "обе забьют" с коэффициентами от 1,6 и выше.