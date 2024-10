Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024

"Реал" перед Эль Класико отдохнуть не сможет. "Боруссия" неоднозначно начала чемпионат, но в ЛЧ она хороша, и у нее точно есть зуб на "Сливочных" после финала ЛЧ-2024.

Нас ждет интересный матч, где Мадриду придется не только атаковать, но и отбиваться, и беречь силы, ведь "Барса" на таком ходу, что на выходных не простит малейших ошибок.

"Реал" отстает от "Барсы" только на 3 очка в Ла Лиге, но разницу между командами лучше иллюстрирует количество забитых — 33 у каталонцев и 21 у Мадрида.

Да, игра у "Сливочных" клеится так себе. На выходных с "Сельтой" они могли пропустить много, но выиграли на характере 2:1. А вот в ЛЧ перед паузой на сборные с "Лиллем" так не вышло — 0:1. Анчелотти регулярно ругает команду, судей, и это тоже указывает на проблемы.

6 - Vinícius Júnior has been involved in at least one goal in each of his last six @LaLigaEN games (four goals and three assists), his best such run in the competition.



