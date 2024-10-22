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Ювентус - Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.10.2024
Какой "Ювентус" настоящий? Какой "Штутгарт" настоящий?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Какой "Ювентус" настоящий? Тот, который выиграл три матча со счетом 3:0 или который сыграл три со счетом 0:0? Какой "Штутгарт" настоящий? Тот, который разнес дортмундскую "Боруссию" и уверенно победил менхенгладбахскую, или тот, который проиграл "Фрайбургу" и не переиграл дома "Славию"? Вряд ли даже очный матч даст точные ответы на эти вопросы. Но он просто должен быть интересным.
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур
22 октября. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Штутгарт"
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
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В Лиге Чемпионов "Юве" провел два знаковых матча, каждый по-своему. Уверенно победил ПСВ (3:1), вызвав воспоминания о своей былой силе, героически, вдесятером, превратил 1:2 в Лейпциге в 3:2. Что также вызвало ностальгию по "Юве", который борется до конца. Кое-какую настороженность вызывают разве что три пропущенных в этих двух матчах. Хотя от ПСВ он пропустил в добавленное время.
В Серии А он как раз пропустил лишь один мяч в первых восьми турах - рекорд клуба. Но и забивает маловато - 11. До перерыва на матчи сборных забил лишь однажды дома "Кальяри" и пропустил от него с пенальти на 88-ой минуте, после перерыва забил дома "Лацио", игравшему вдесятером с 24-ой минуты, лишь на 84-ой, и с помощью автогола. Причем на больше забитых в обоих матчах и не наиграл.
Выходит, три его последних матча во всех турнирах - "Лейпциг", "Кальяри", "Лацио" - были весьма сложными и решились лишь в концовке, после 80-ой минуты. Причем второй из них решился не победой. Тьяго Мотта игрой подопечных доволен, особенно доминированием, владением мячом в двух последних матчах, но признает технические проблемы, поспешность, проблемы с реализацией.
"Штутгарту" тяжело в четырех последних матчах, побед в которых не было. Против "Хоффенхайма" и "Вольфсбурга", которые в Бундеслиге прямо сейчас идут на 13-14 местах, он спасся от поражения лишь после пятой добавленной минуты. Против "Славии" открыл счет на седьмой минуте первого тайма, но заснул, пропустил на 32-ой, а давление во втором тайме не сумел реализовать.
В последнем матче лиги вышло наоборот в плане таймов. Плотный солидный первый тайм против "Баварии" в гостях, 0:0 в котором был справедливым счетом, и развал во втором, в котором 0:4 был справедливым.
В августе-сентябре швабы отличились победами над обеими "Боруссиями", особенно 5:1 над дортмундской. Очень хорошо поборолись в гостях в первом туре основного раунда ЛЧ с мадридским "Реалом" (1:3), не заслужив проиграть и потеряв ничью лишь после 82-ой минуты. Но в последние недели они явно выдохлись. Десять лет без Еврокубков лишили умения играть на два фронта.
И вправду неясно, какую игру мы увидим. Скорее всего, "Ювентус" будет много владеть мячом, ведь первый в Серии А по владению, но не факт, что 13-ая команда Серии А по ударам по воротам создаст много. "Штутгарт", 3-4 в Бундеслиге и по владению, и по ударам, постарается организовать побольше быстрых атак. Хотя и захочет устроить отрезки высокого прессинга.
Мотта хвалит "Штутгарт", заявляя, что заслужил победить "Реал" и играл равный первый тайм с "Баварией", отмечает желание швабов доминировать, владеть мячом, но и сам хочет доминировать. А наставник швабов Себастьян Хенесс сравнивает "Ювентус" с "Баварией", говорит, что у туринцев нет слабых мест, при этом сам желает доминировать, что не получилось против мюнхенцев. У кого получится?
Последние матчи команд
Кадры
Матч против "Лацио" пропускали из-за тяжелых травм Бремер и Милик. Из-за не тяжелых - Гонсалес, Коопмейнерс, МакКенни. Вернуться должен лишь последний, хотя и он под вопросом. Пропускал и Консейсау из-за дисквалификации, и теперь он точно выйдет, ведь был одним из лучших в Лейпциге с голом и ассистом.
Был одним из лучших в Лейпциге и Душан Влахович с дублем - уже третьим дублем в сезоне во всех турнирах, но у него в нынешнем сезоне было и много слабых матчей. В том числе против "Лацио".
Говорят о появлении капитана защитника Данило, мало играющего. В центре поля рядом с Локателли выйдет Фаджоли, Кефрен Тюрам или Дуглас Луис. Двое из трех, а может, и один, если на левом фланге атаки выйдет защитник Камбиазо либо юный вингер Мбангула. Отправив неуютно себя чувствующего на левом фланге Йилдиза на позицию "десятки".
Перин займет место в воротах, поскольку Ди Грегорио был удален в Лейпциге. Маттиа - надежный вратарь.
У "Штутгарта" Фюрих получил травму в сборной Германии, Дихль, Нарти, Раймунд, Стержиу и Загаду - травмы не новые. В центре обороны все чаще играет тандем Шабо-Руо, хотя ведь много пропускает, как раз на флангах игроки меняются - Вагноман, Хендрикс, Миттельштедт, Штенцель, Чейз.
Каразор, Штиллер и Мийо борются за два места в центре поля. Хотя, возможно, против такого соперника все трое выйдут. Один из них - на правом фланге атаки вместо Ридера.
Наибольшее внимание - на атаку, забившую 15 мячей в семи турах Бундеслиги. Ундав и Демирович отлично взаимодействуют, спасли матчи против "Вольфсбурга" и "Хоффенхайма", игрок "Аталанты" еще в августе Туре помогает со скамьи запасных. Левелинг забил за сборную Германии победный мяч против Нидерландов, но за клуб забил в сезоне лишь один мяч, да и тот - в августе. Пора.
"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Калулу, Кабал, Локателли, Фаджоли, К. Тюрам, Консейсау, Йилдиз, Влахович
"Штутгарт": Нюбель, Вагноман, Шабо, Руо, Миттельштедт, Штиллер, Каразор, Мийо, Левелинг, Ундав, Демирович
Цифры и факты
- "Ювентус" и "Штутгарт" никогда не встречались
- "Ювентус" не проиграл в последних 16-ти матчах во всех турнирах - восемь побед и восемь ничьих, также не проиграл в 14-ти последних домашних во всех турнирах - семь побед и семь ничьих
- "Штутгарт" проиграл "Баварии" после победы и трех ничьих в четырех матчах во всех турнирах. С другой стороны, в последних четырех, включая "Баварию", у него нет побед - три ничьи и поражение
- В последних семи гостевых матчах "Штутгарта" забивалось как минимум три мяча, в четырех из последних пяти и в десяти из последних 12-ти домашних "Ювентуса" - менее трех
- "Ювентус" не забивал в трех матчах в этом сезоне, сыграв все со счетом 0:0. При этом он не пропускал в семи, все - в лиге. "Штутгарт" забил в десяти матчах подряд с начала сезона, а затем не забил "Баварии". Он пропускал в десяти из этих 11-ти матчей
- В последних трех матчах с участием "Ювентуса" показывались красные карточки. Дважды - ему, однажды - его сопернику
Прогноз: Ювентус - Штутгарт 2:1
Мотта говорит, что не видит разницы между Лигой Чемпионов и Серией А. Но ведь и в рамках одного турнира его команда показывает совершенно разные вещи. Ясно, что ей трудно вскрывать "автобусы". Но "Штутгарт" не любит ставить такие, а играет открыто. Что в матчах против собранных высококлассных соперников, как "Ювентус" и "Бавария", чревато.
Кажется, туринцы пропустят, но победят. Вполне возможно - в концовке матча.
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