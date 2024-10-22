Брест – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

В рамках третьего тура Лиги чемпионов "Брест" будет играть против "Байера". На бумаге "Байер" выглядит более сильным во всех компонентах, но материализуется ли это преимущество в результате попытаемся разобраться в анонсе.

Лига чемпионов. Этап лиги. Третий тур

"Брест" - "Байер"

23.10.2024. 19:45. Генгом. "Стад де Рудуру"

Трансляция - Мегого Футбол-2

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"Брест": последние новости

Номинальные хозяева этого интригующего матча будут играть на домашней арене Генгама, потому что собственный стадион "Стад Франсис Ле Бле" не отвечает требованиям Лиги чемпионов. "Брест" считался середняком французского первенства, но в прошлом сезоне сенсационно прыгнул выше головы. Третье место позволило "Бресту" играть в самом престижном европейском турнире. Это лучшее достижение в истории команды.

В текущем сезоне "Брест" во внутреннем чемпионате не впечатляет (равно как и их следующий соперник), но это не касается Лиги чемпионов. У французов сейчас две победы в Лиге чемпионов, а в Лиге 1 лишь 11 место. Лидерами команды можно считать Романа Деот Кастильо и Мехди Камара. Один из прошлогодних создателей успеха Стив Мунье перешел в "Аугсбург", где пока не раскрылся.

Подопечные Эрика Руа является скорее домашней командой, так что легкой прогулки для более именитых немцев не ожидается. "Брест", скорее всего, будет играть по привычной схеме 4-3-3. Под вопросом участие в матче Абдалла Сима. В лазарете долгое время находится защитник Брэдли Локо.

"Байер": последние новости

Если "Брест" можем считать командой открытием прошлого сезона, то "Байер" Хаби Алонсо настоящая сенсация. Команда обошла многолетнего гегемона Бундеслиги "Баварию" на целых 18 очков, не проиграв ни одного матча. Также выиграли и Кубок Германии. Этот сезон также был открыт трофеем – Суперкубок Германии. Нынешний чемпионат начался не столь успешно. На момент всего четвертое место в Бундеслиге, однако в некоторых матчах все еще узнается прошлогодний "Байер". Чего стоит только разгром "Милана" со счетом 5:1. Так что это соперник недооценивать которого точно не стоит.

Основным завершающим атак "фармацевтов" является нигерийский форвард Бонифейс. В воскресенье он попал в ДТП, к счастью, все обошлось незначительной травмой руки, но все же его участие остается под вопросом. В случае необходимости со старта в атаке может выйти Патрик Шик. Главной звездой "черно-красных" является молодой, чрезвычайно талантливый полузащитник Флориан Вирц, который уже несколько лет является лидером команды. Команда сохранила всех творцов прошлогоднего успеха. Хаби Алонсо предпочитает схему 3-4-2-1.

История противостояний

Команды никогда еще не играли между собой. Таким образом, в Генгаме состоится дебютная встреча амбициозных соперников, уже успевших громко заявить о себе.

Последние матчи команд

"Брест"

19.10. Брест – Ренн 1:1 (Л1)

06.10. Брест – Гавр 2:0 (Л1)

01.10. Зальцбург – Брест 0:4 (ЛЧ)

27.09. Осер – Брест 3:0 (Л1)

22.09. Брест – Тулуза Д 2:0 (Л1)

"Байер"

19.10. Байер – Айнтрахт 2:1 (БЛ)

05.10. Байер – Гольштайн 2:2 (БЛ)

01.10. Байер – Милан 5:1 (ЛЧ)

28.09. Бавария – Байер 1:1 (БЛ)

22.09. Байер - Вольфсбург 4:3 (БЛ)

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты на матч Брест - Байер

Прогноз матча от UA Футбол

Обе команды мощно начали выступления в Лиге чемпионов, имея в своем активе 6 очков после двух матчей. "Байер" имеет больший опыт в еврокубках, высший класс игроков, но у обеих команд заоблачная мотивация играть в Лиге чемпионов, поэтому недооценивать "Брест" не стоит. Ожидаем, что игра подарит ряд забитых мячей. Прогноз – тотал больше 2.5 (1.60).