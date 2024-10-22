Монако - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.10.2024

"Монако" в 3-м туре Лиги чемпионов будет принимать "Црвену Звезду". Несмотря на отсутствие больших звезд в составах команд и пафосного статуса этого противостояния, стоит отметить, что оно точно должно стать интересным для нейтральных фанатов. "Монегаски" набрали четыре очка в первых двух матчах главного еврокубка и являются одними из лидеров Лиги 1, гости тоже идут в топе своего чемпионата, но в ЛЧ лишь дважды проигрывали.

Лига чемпионов. Этап лиги. Раунд 3

22.10.2024. Стадион Луи II

Арбитр в поле - Тобиас Штилер (Германия)

"Монако" 19:45 "Црвена Звезда"

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Новости Монако

Начать стоит с того, что обе команды просто-таки идеально начали сезон в своих внутренних чемпионатах. Начнем с хозяев, которые провели 10 матчей во всех турнирах этого сезона и не проиграли ни одного. Если же взять только ситуацию в Лиге 1, то "монегаски" занимают второе место, но у них одинаковое количество очков с лидером "ПСЖ" - по 20 зачетных баллов. Если бы не досадная ничья в прошлой встрече с "Лиллем" (0:0), то подопечные Ади Хюттера остались бы на первой строчке.

Почему эта ничья была досадной? Ответ очевиден - "Монако" создал множество острых моментов и висел на воротах оппонента весь матч. "Монако" доминировал даже несмотря на то, что начале второго тайма красную карточку получил Джордан Тезе. Но безумное давление не привело ни к одному забитому голу - "Лилль" выстоял в глубокой обороне и очень помог "ПСЖ".

Что касается Лиги чемпионов, то здесь дела у "монегасков" тоже замечательные. Чего только стоит победа в матче первого тура с "Барселоной" (2:1). Немножко прогрузили подопечные Ади Хюттера в Загребе, где местное Динамо вело со счетом "2:0", но "Монако" удалось отыграться и вырвать ничью - "2:2". Счет получилось сравнять благодаря пенальти на 90-й минуте.

Новости Црвены Звезды

Подопечные Владана Милоевича показывают какие-то космические результаты в чемпионате Сербии. После 11 туров Црвена Звезда имеет в своем активе 31 очко (10 побед и лишь одна ничья). Свою доминацию на внутренней арене белградцы продемонстрировали и на этих выходных, обыграв "Раднички Ниш" с разгромным счетом "5:1". В этой игре полузащитник столичной команды Лука Илич оформил хет-трик, а нападающий Александар Катаи стал автором дубля. Причем Илич забил все три гола в первом тайме, а Катаи - во втором.

Но если в чемпионате Сербии у "Црвены Звезды" дела близки к идеалу, то в Лиге чемпионов все пошло не так уже с первого тура. Сначала подопечные Владана Милоевича проиграли "Бенфике" (1:2), а затем были разгромлены "Интером" (0:4). И если в матче с португальцами "Црвена Звезда" еще показывала какие-то признаки жизни и боролась до последних минут поединка, то в игре с итальянским грандом интриги не было совсем.

"Монако" - "Црвена Звезда". Последние матчи команд

Последние матчи Монако

Монако 0:0 Лилль

Ренн 1:2 Монако

Динамо Загреб 2:2 Монако 2:2 Монако

Монако 2:1 Монпелье

Монако 3:1 Гавр

Последние матчи Црвены Звезды

Црвена Звезда 5:1 Раднички Ниш

Нови-Београд 1:3 Црвена Звезда

Интер 4:0 Црвена Звезда

Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево

Партизан 0:4 Црвена Звезда

"Монако" - "Црвена Звезда". Турнирное положение команд

Обновленный этап лиги в Лиге чемпионов начался совсем недавно, поэтому делать какие-то выводы по турнирному положению команд после двух туров не очень просто. Но, в контексте этого матча, все же можно отметить две основные тенденции. Монако благодаря выше описанной победе над Барселоной и ничьей с загребским Динамо занимает 14 позицию в общей таблице ЛЧ. Однако пусть вас не беспокоит такое скромное место - команды с 8 по 14 места имеют одинаковое количество очков, а отрыв от первого места - всего два зачетных балла.

У сербов ситуация более четкая. Они оказались в восьмерке тех команд, которые пока не набрали ни одного очка в ЛЧ. Однако и здесь анализу мешает небольшое количество сыгранных туров, ведь, при таком ужасном старте, лишь одно очко разделяет белградцев от зоны попадания в 1/16 финала.

"Монако" - "Црвена Звезда". Статистика очных встречь

История очных матчей у этих двух команд не очень богата. Единственный раз они пересеклись на групповом этапе Лиги Европы в 2022 году. "Монегаски" тогда победили в обоих противостояниях: "0:1" на выезде и "4:1" дома. Во втором поединке хет-триком отметился немецкий нападающий Кевин Фолланд, который этим летом покинул "Монако" и перебрался в берлинский "Унион".

"Монако" - "Црвена Звезда". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч Монако - Црвена Звезда

"Монако" выглядит гораздо интереснее и стабильнее, чем "Црвена Звезда". Главный аргумент таков - эта команда показывает качественную игру в более конкурентном чемпионате и даже навязывает борьбу за чемпионство такому гранду как "ПСЖ". Ну а чего стоит еще и недавняя победа над "Барсой"! Возможно, на домашнем стадионе сербский клуб и мог бы зацепиться за очки, благодаря бешеным ультрас, но в гостях белградцам будет очень трудно. Индивидуальный класс не на их стороне, поэтому прогнозом на этот матч мы выберем вариант: "Монако" победит и обе команды забьют". Все-таки атака гостей тоже выглядит не слабо и на один гол в этом поединке они должны наиграть.