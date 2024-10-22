Жирона – Слован. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Чемпионов на 22.10.2024

Обе команды еще не завоевали очков в текущем розыгрыше турнира, поэтому у них будет большая мотивация пополнить свой очковый баланс.

3-й тур Лиги Чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 22-е октября

Испания, Жирона. Стадион “Естадио Мунисипаль де Монтиливи”

Арбитр: Горациу Фесник (Румыния)

"Жирона" 22:00 "Слован"

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"Жирона": последние новости

Прошлый сезон для "Жироны" был очень удачным. Команда стала бронзовым призером Ла Лиги, уступив только "Реалу" и "Барселоне". Это большое достижение для команды, учитывая, что только в 2017 году "Жирона" дебютировала в высшем испанском дивизионе и самым высоким достижением к предыдущему сезону было 10 место.

В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь испанцев отметим лидеров прошлого сезона: Довбика ("Рома"), Савио ("Манчестер Сити"), Алейша Гарсию ("Байер"), Коуту ("Боруссия" Д.).

Что касается приобретений, то на замену Довбику "Жирона" подписала Абеля Руиса и Бояна Мойовски, центр защиты усилили Крейчи и Франсес, а самое дорогое приобретение - Асприлья призван усилить позицию вингера. На правах аренды команда подписала сразу четырех достаточно качественных игрока: Данжума, Ромеу, Хиль, Пау Лопес.

Как мы видим, на бумаге усиление выглядит качественно, однако в новом сезоне команда демонстрирует явно не тот результат, которого ожидают болельщики и руководство.

В первом матче Лиги чемпионов Жирона хорошо оборонялась в Париже против местного "ПСЖ", пропустив только на 90 минуте. А вот во втором матче жиронцы разочаровали, уступив в голевой перестрелке на глазах своих болельщиков "Фейенорду" 2:3. Сейчас у команды есть хорошая возможность заработать первые очки в турнирной таблице в поединке с потенциально самой слабой командой группового этапа Лиги Чемпионов.

Перед матчем у испанцев большие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Пау Лопес, Дейли Блинд, Ориоль Ромеу, Джон Солис, Порту, Ясер Асприлья, Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Давид Лопес, Франсес – Гутьеррес, Мартин, Эррера, ван де Бек, Мартинес – Данжума, Руис

"Жирона": последние новости

Прошлый сезон для "Жироны" был очень удачным. Команда стала бронзовым призером Ла Лиги, уступив только "Реалу" и "Барселоне". Это большое достижение для команды, учитывая, что только в 2017 году "Жирона" дебютировала в высшем испанском дивизионе и самым высоким достижением к предыдущему сезону было 10 место.

В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь испанцев отметим лидеров прошлого сезона: Довбика (Рома), Савио (Манчестер Сити), Алейша Гарсию (Байер), Коуту (Боруссия Д.).

Что касается приобретений, то на замену Довбику "Жирона" подписала Абеля Руиса и Бояна Мойовски, центр защиты усилили Крейчи и Франсес, а самое дорогое приобретение - Асприлья призван усилить позицию вингера. На правах аренды команда подписала сразу четырех достаточно качественных игрока: Данжума, Ромеу, Хиль, Пау Лопес.

Как мы видим, на бумаге усиление выглядит качественно, однако в новом сезоне команда демонстрирует явно не тот результат, которого ожидают болельщики и руководство.

В первом матче Лиги чемпионов Жирона хорошо оборонялась в Париже против местного ПСЖ, пропустив только на 90 минуте. А вот во втором матче жиронцы разочаровали, уступив в голевой перестрелке на глазах своих болельщиков "Фейенорду" 2:3. Сейчас у команды есть хорошая возможность заработать первые очки в турнирной таблице в поединке с потенциально самой слабой командой группового этапа Лиги Чемпионов.

Перед матчем у испанцев большие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Пау Лопес, Дейли Блинд, Ориоль Ромеу, Джон Солис, Порту, Ясер Асприлья, Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Давид Лопес, Франсес – Гутьеррес, Мартин, Эррера, ван де Бек, Мартинес – Данжума, Руис

"Слован": последние новости

"Слован" является постоянным участником еврокубков на протяжении последних лет, однако в групповой этап Лиги Чемпионов команда пробилась впервые в своей истории. Уже сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы - огромный успех для словаков. Команда Владимира Вайсса в квалификации поочередно одолела македонскую "Стругу", словенский "Целье", кипрский АПОЭЛ и датский "Митьюлланн". Особенно выделим победы над чемпионами Кипра и Дании, которые были фаворитами противостояний со словаками.

Старт группового турнира для "Слована" оказался неудачным: команда в двух матчах пропустила 9 голов и выглядела явным андердогом в матчах с "Селтиком" и "Манчестер Сити".

Во внутреннем чемпионате дела братиславцев обстоят гораздо лучше: 26 очков в 10 турах и отставание в 1 очко от "Жилины".

Под вопросом участие в матче одного из самых опытных игроков хозяев – Юрая Куцки. 37-летний эксхавбек "Дженоа", "Милана", "Пармы" и ряда других клубов залечивает травму. Остальные игроки словацкого клуба готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Слована": Такач – Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Саввидис, Толич, Вайсс, Барсегян – Стрелец

Личные встречи

"Жирона" и "Слован" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

Последние матчи "Жироны":

19.10. Жирона – Реал Сосьедад 0:1 (Ла Лига)

06.10. Жирона – Атлетик 2:1 (Ла Лига)

02.10. Жирона – Фейеноорд 2:3 (Лига Чемпионов)

29.09. Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)

25.09. Жирона – Райо Вальекано 0:0 (Ла Лига)

Последние матчи "Слована":

19.10 Спартак Трнава - Слован 0:1 (Найк Лига)

05.10 Слован - Тренчин 1:1 (Найк Лига)

01.10 Слован – Манчестер Сити 0:4 (Лига Чемпионов)

27.09 Михаловце - Слован 2:4 (Найк Лига)

24.09 Белуша – Слован 1:6 (Кубок Словакии)

"Жирона" - "Слован". Турнерное положение команд

"Жирона" - "Слован". Ставка и коэффициенты

"Жирона" - "Слован". Прогноз матча от UA-Футбол

Несмотря на огромные кадровые потери, "Жирона" продолжает быть явным фаворитом матча. Все же по классу между командами бездна, поэтому ожидаем уверенную победу хозяев Ф1(-2). В качестве альтернативного варианта можно предположить, что матч будет результативным, в котором забьют минимум 3 мяча (ТВ 3).