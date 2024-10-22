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Жирона – Слован. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Чемпионов на 22.10.2024
Жирона - Слован: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды еще не завоевали очков в текущем розыгрыше турнира, поэтому у них будет большая мотивация пополнить свой очковый баланс.
3-й тур Лиги Чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 22-е октября
Испания, Жирона. Стадион “Естадио Мунисипаль де Монтиливи”
Арбитр: Горациу Фесник (Румыния)
"Жирона" 22:00 "Слован"
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"Жирона": последние новости
Прошлый сезон для "Жироны" был очень удачным. Команда стала бронзовым призером Ла Лиги, уступив только "Реалу" и "Барселоне". Это большое достижение для команды, учитывая, что только в 2017 году "Жирона" дебютировала в высшем испанском дивизионе и самым высоким достижением к предыдущему сезону было 10 место.
В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь испанцев отметим лидеров прошлого сезона: Довбика ("Рома"), Савио ("Манчестер Сити"), Алейша Гарсию ("Байер"), Коуту ("Боруссия" Д.).
Что касается приобретений, то на замену Довбику "Жирона" подписала Абеля Руиса и Бояна Мойовски, центр защиты усилили Крейчи и Франсес, а самое дорогое приобретение - Асприлья призван усилить позицию вингера. На правах аренды команда подписала сразу четырех достаточно качественных игрока: Данжума, Ромеу, Хиль, Пау Лопес.
Как мы видим, на бумаге усиление выглядит качественно, однако в новом сезоне команда демонстрирует явно не тот результат, которого ожидают болельщики и руководство.
В первом матче Лиги чемпионов Жирона хорошо оборонялась в Париже против местного "ПСЖ", пропустив только на 90 минуте. А вот во втором матче жиронцы разочаровали, уступив в голевой перестрелке на глазах своих болельщиков "Фейенорду" 2:3. Сейчас у команды есть хорошая возможность заработать первые очки в турнирной таблице в поединке с потенциально самой слабой командой группового этапа Лиги Чемпионов.
Перед матчем у испанцев большие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Пау Лопес, Дейли Блинд, Ориоль Ромеу, Джон Солис, Порту, Ясер Асприлья, Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Давид Лопес, Франсес – Гутьеррес, Мартин, Эррера, ван де Бек, Мартинес – Данжума, Руис
"Жирона": последние новости
Прошлый сезон для "Жироны" был очень удачным. Команда стала бронзовым призером Ла Лиги, уступив только "Реалу" и "Барселоне". Это большое достижение для команды, учитывая, что только в 2017 году "Жирона" дебютировала в высшем испанском дивизионе и самым высоким достижением к предыдущему сезону было 10 место.
В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь испанцев отметим лидеров прошлого сезона: Довбика (Рома), Савио (Манчестер Сити), Алейша Гарсию (Байер), Коуту (Боруссия Д.).
Что касается приобретений, то на замену Довбику "Жирона" подписала Абеля Руиса и Бояна Мойовски, центр защиты усилили Крейчи и Франсес, а самое дорогое приобретение - Асприлья призван усилить позицию вингера. На правах аренды команда подписала сразу четырех достаточно качественных игрока: Данжума, Ромеу, Хиль, Пау Лопес.
Как мы видим, на бумаге усиление выглядит качественно, однако в новом сезоне команда демонстрирует явно не тот результат, которого ожидают болельщики и руководство.
В первом матче Лиги чемпионов Жирона хорошо оборонялась в Париже против местного ПСЖ, пропустив только на 90 минуте. А вот во втором матче жиронцы разочаровали, уступив в голевой перестрелке на глазах своих болельщиков "Фейенорду" 2:3. Сейчас у команды есть хорошая возможность заработать первые очки в турнирной таблице в поединке с потенциально самой слабой командой группового этапа Лиги Чемпионов.
Перед матчем у испанцев большие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Пау Лопес, Дейли Блинд, Ориоль Ромеу, Джон Солис, Порту, Ясер Асприлья, Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Давид Лопес, Франсес – Гутьеррес, Мартин, Эррера, ван де Бек, Мартинес – Данжума, Руис
"Слован": последние новости
"Слован" является постоянным участником еврокубков на протяжении последних лет, однако в групповой этап Лиги Чемпионов команда пробилась впервые в своей истории. Уже сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы - огромный успех для словаков. Команда Владимира Вайсса в квалификации поочередно одолела македонскую "Стругу", словенский "Целье", кипрский АПОЭЛ и датский "Митьюлланн". Особенно выделим победы над чемпионами Кипра и Дании, которые были фаворитами противостояний со словаками.
Старт группового турнира для "Слована" оказался неудачным: команда в двух матчах пропустила 9 голов и выглядела явным андердогом в матчах с "Селтиком" и "Манчестер Сити".
Во внутреннем чемпионате дела братиславцев обстоят гораздо лучше: 26 очков в 10 турах и отставание в 1 очко от "Жилины".
Под вопросом участие в матче одного из самых опытных игроков хозяев – Юрая Куцки. 37-летний эксхавбек "Дженоа", "Милана", "Пармы" и ряда других клубов залечивает травму. Остальные игроки словацкого клуба готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Слована": Такач – Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Саввидис, Толич, Вайсс, Барсегян – Стрелец
Личные встречи
"Жирона" и "Слован" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.
Последние матчи "Жироны":
- 19.10. Жирона – Реал Сосьедад 0:1 (Ла Лига)
- 06.10. Жирона – Атлетик 2:1 (Ла Лига)
- 02.10. Жирона – Фейеноорд 2:3 (Лига Чемпионов)
- 29.09. Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)
- 25.09. Жирона – Райо Вальекано 0:0 (Ла Лига)
Последние матчи "Слована":
- 19.10 Спартак Трнава - Слован 0:1 (Найк Лига)
- 05.10 Слован - Тренчин 1:1 (Найк Лига)
- 01.10 Слован – Манчестер Сити 0:4 (Лига Чемпионов)
- 27.09 Михаловце - Слован 2:4 (Найк Лига)
- 24.09 Белуша – Слован 1:6 (Кубок Словакии)
"Жирона" - "Слован". Турнерное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Боруссия"
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|"Брест"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|"Бенфика"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|"Байер"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|"Астон Вилла"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|7
|"Ювентус"
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|8
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|9
|"Интер"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|10
|"Спарта"
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|11
|"Аталанта"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|12
|"Спортинг"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|"Арсенал"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|14
|"Монако"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|15
|"Бавария"
|2
|1
|0
|1
|9-3
|3
|16
|"Барселона"
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|17
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|"Лилль"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|20
|"Селтик"
|2
|1
|0
|1
|6-8
|3
|21
|"Брюгге"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|22
|"Фейеноорд"
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|23
|"Атлетико"
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|24
|ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|25
|"Штутгарт"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|26
|"Болонья"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|27
|Шахтер
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|28
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-11
|1
|29
|"РБ Лейпциг"
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|32
|"Милан"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|34
|"Зальцбург"
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|35
|"Слован"
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
|36
|"Янг Бойз"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
"Жирона" - "Слован". Ставка и коэффициенты
"Жирона" - "Слован". Прогноз матча от UA-Футбол
Несмотря на огромные кадровые потери, "Жирона" продолжает быть явным фаворитом матча. Все же по классу между командами бездна, поэтому ожидаем уверенную победу хозяев Ф1(-2). В качестве альтернативного варианта можно предположить, что матч будет результативным, в котором забьют минимум 3 мяча (ТВ 3).
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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