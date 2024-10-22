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Жирона – Слован. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Чемпионов на 22.10.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Жирона - Слован: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Жирона – Слован. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Чемпионов на 22.10.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды еще не завоевали очков в текущем розыгрыше турнира, поэтому у них будет большая мотивация пополнить свой очковый баланс.

3-й тур Лиги Чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 22-е октября
Испания, Жирона. Стадион “Естадио Мунисипаль де Монтиливи”
Арбитр: Горациу Фесник (Румыния)

"Жирона" 22:00 "Слован"

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"Жирона": последние новости

Прошлый сезон для "Жироны" был очень удачным. Команда стала бронзовым призером Ла Лиги, уступив только "Реалу" и "Барселоне". Это большое достижение для команды, учитывая, что только в 2017 году "Жирона" дебютировала в высшем испанском дивизионе и самым высоким достижением к предыдущему сезону было 10 место.

В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь испанцев отметим лидеров прошлого сезона: Довбика ("Рома"), Савио ("Манчестер Сити"), Алейша Гарсию ("Байер"), Коуту ("Боруссия" Д.).

Что касается приобретений, то на замену Довбику "Жирона" подписала Абеля Руиса и Бояна Мойовски, центр защиты усилили Крейчи и Франсес, а самое дорогое приобретение - Асприлья призван усилить позицию вингера. На правах аренды команда подписала сразу четырех достаточно качественных игрока: Данжума, Ромеу, Хиль, Пау Лопес.

Как мы видим, на бумаге усиление выглядит качественно, однако в новом сезоне команда демонстрирует явно не тот результат, которого ожидают болельщики и руководство.

В первом матче Лиги чемпионов Жирона хорошо оборонялась в Париже против местного "ПСЖ", пропустив только на 90 минуте. А вот во втором матче жиронцы разочаровали, уступив в голевой перестрелке на глазах своих болельщиков "Фейенорду" 2:3. Сейчас у команды есть хорошая возможность заработать первые очки в турнирной таблице в поединке с потенциально самой слабой командой группового этапа Лиги Чемпионов.

Перед матчем у испанцев большие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Пау Лопес, Дейли Блинд, Ориоль Ромеу, Джон Солис, Порту, Ясер Асприлья, Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Давид Лопес, Франсес – Гутьеррес, Мартин, Эррера, ван де Бек, Мартинес – Данжума, Руис

"Жирона": последние новости

Прошлый сезон для "Жироны" был очень удачным. Команда стала бронзовым призером Ла Лиги, уступив только "Реалу" и "Барселоне". Это большое достижение для команды, учитывая, что только в 2017 году "Жирона" дебютировала в высшем испанском дивизионе и самым высоким достижением к предыдущему сезону было 10 место.

В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь испанцев отметим лидеров прошлого сезона: Довбика (Рома), Савио (Манчестер Сити), Алейша Гарсию (Байер), Коуту (Боруссия Д.).

Что касается приобретений, то на замену Довбику "Жирона" подписала Абеля Руиса и Бояна Мойовски, центр защиты усилили Крейчи и Франсес, а самое дорогое приобретение - Асприлья призван усилить позицию вингера. На правах аренды команда подписала сразу четырех достаточно качественных игрока: Данжума, Ромеу, Хиль, Пау Лопес.

Как мы видим, на бумаге усиление выглядит качественно, однако в новом сезоне команда демонстрирует явно не тот результат, которого ожидают болельщики и руководство.

В первом матче Лиги чемпионов Жирона хорошо оборонялась в Париже против местного ПСЖ, пропустив только на 90 минуте. А вот во втором матче жиронцы разочаровали, уступив в голевой перестрелке на глазах своих болельщиков "Фейенорду" 2:3. Сейчас у команды есть хорошая возможность заработать первые очки в турнирной таблице в поединке с потенциально самой слабой командой группового этапа Лиги Чемпионов.

Перед матчем у испанцев большие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Пау Лопес, Дейли Блинд, Ориоль Ромеу, Джон Солис, Порту, Ясер Асприлья, Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Давид Лопес, Франсес – Гутьеррес, Мартин, Эррера, ван де Бек, Мартинес – Данжума, Руис

"Слован": последние новости

"Слован" является постоянным участником еврокубков на протяжении последних лет, однако в групповой этап Лиги Чемпионов команда пробилась впервые в своей истории. Уже сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы - огромный успех для словаков. Команда Владимира Вайсса в квалификации поочередно одолела македонскую "Стругу", словенский "Целье", кипрский АПОЭЛ и датский "Митьюлланн". Особенно выделим победы над чемпионами Кипра и Дании, которые были фаворитами противостояний со словаками.

Старт группового турнира для "Слована" оказался неудачным: команда в двух матчах пропустила 9 голов и выглядела явным андердогом в матчах с "Селтиком" и "Манчестер Сити".

Во внутреннем чемпионате дела братиславцев обстоят гораздо лучше: 26 очков в 10 турах и отставание в 1 очко от "Жилины".

Под вопросом участие в матче одного из самых опытных игроков хозяев – Юрая Куцки. 37-летний эксхавбек "Дженоа", "Милана", "Пармы" и ряда других клубов залечивает травму. Остальные игроки словацкого клуба готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Слована": Такач – Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Саввидис, Толич, Вайсс, Барсегян – Стрелец

Личные встречи

"Жирона" и "Слован" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

Последние матчи "Жироны":

  • 19.10. Жирона – Реал Сосьедад 0:1 (Ла Лига)
  • 06.10. Жирона – Атлетик 2:1 (Ла Лига)
  • 02.10. Жирона – Фейеноорд 2:3 (Лига Чемпионов)
  • 29.09. Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)
  • 25.09. Жирона – Райо Вальекано 0:0 (Ла Лига)

Последние матчи "Слована":

  • 19.10 Спартак Трнава - Слован 0:1 (Найк Лига)
  • 05.10 Слован - Тренчин 1:1 (Найк Лига)
  • 01.10 Слован – Манчестер Сити 0:4 (Лига Чемпионов)
  • 27.09 Михаловце - Слован 2:4 (Найк Лига)
  • 24.09 Белуша – Слован 1:6 (Кубок Словакии)

"Жирона" - "Слован". Турнерное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Боруссия "Боруссия" 2 2 0 0 10-1 6
2 Брест "Брест" 2 2 0 0 6-1 6
3 Бенфика "Бенфика" 2 2 0 0 6-1 6
4 Байер "Байер" 2 2 0 0 5-0 6
5 Ливерпуль "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-1 6
6 Астон Вилла "Астон Вилла" 2 2 0 0 4-0 6
7 Ювентус "Ювентус" 2 2 0 0 6-3 6
8 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 2 1 1 0 4-0 4
9 Интер "Интер" 2 1 1 0 4-0 4
10 Спарта "Спарта" 2 1 1 0 4-1 4
11 Аталанта "Аталанта" 2 1 1 0 3-0 4
12 Спортинг "Спортинг" 2 1 1 0 3-1 4
13 Арсенал "Арсенал" 2 1 1 0 2-0 4
14 Монако "Монако" 2 1 1 0 4-3 4
15 Бавария "Бавария" 2 1 0 1 9-3 3
16 Барселона "Барселона" 2 1 0 1 6-2 3
17 Реал Реал 2 1 0 1 3-2 3
18 Лилль "Лилль" 2 1 0 1 1-2 3
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 2 1 0 1 1-2 3
20 Селтик "Селтик" 2 1 0 1 6-8 3
21 Брюгге "Брюгге" 2 1 0 1 1-3 3
22 Фейеноорд "Фейеноорд" 2 1 0 1 3-6 3
23 Атлетико "Атлетико" 2 1 0 1 2-5 3
24 ПСВ ПСВ 2 0 1 1 2-4 1
25 Штутгарт "Штутгарт" 2 0 1 1 2-4 1
26 Болонья "Болонья" 2 0 1 1 0-2 1
27 Шахтер Шахтер 2 0 1 1 0-3 1
28 Динамо Динамо 2 0 1 1 4-11 1
29 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 2 0 0 2 3-5 0
30 Жирона Жирона 2 0 0 2 2-4 0
31 Штурм Штурм 2 0 0 2 1-3 0
32 Милан "Милан" 2 0 0 2 1-4 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 2 0 0 2 1-6 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 2 0 0 2 0-7 0
35 Слован "Слован" 2 0 0 2 1-9 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 2 0 0 2 0-8 0

"Жирона" - "Слован". Ставка и коэффициенты

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"Жирона" - "Слован". Прогноз матча от UA-Футбол

Несмотря на огромные кадровые потери, "Жирона" продолжает быть явным фаворитом матча. Все же по классу между командами бездна, поэтому ожидаем уверенную победу хозяев Ф1(-2). В качестве альтернативного варианта можно предположить, что матч будет результативным, в котором забьют минимум 3 мяча (ТВ 3).

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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