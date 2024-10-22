Лейпциг – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: Megogo Football 2

Немецкая команда пока что не может набрать хотя бы одного зачетного балла в турнирной таблице обновленного формата Лиги Чемпионов. И на этот раз у них снова непростой матч против очень сильного соперника. С течением времени болельщики команда точно будут задавать все больше вопросов по поводу результатов "Лейпцига" в главном турнире Европы.

Ну а "Ливерпуль" пока что в великолепной форме, причем как в ЛЧ, так и в АПЛ. Они настроены как можно быстрее решить все вопросы, чтобы досрочно выйти в 1/8. Для этого нужно только побеждать.

Новости "Лейпцига"

Подопечные Марко Розе не знают поражений в чемпионате Германии в этом сезоне и пока идут в лидерах Бундеслиги вместе с "Баварией". 5 побед и 2 ничьи, там вопросов вообще не может быть никаких. Если бы не выступления команды в Лиге Чемпионов, то можно было бы смело называть этот сезон прорывным, по крайней мере пока.

Но не все в порядке в ЛЧ, после первых двух туров у них 2 поражения. Сначала уступили на выезде мадридскому "Атлетико" (1:2), а затем и "Ювентусу" (2:3), который они принимали у себя дома. Очередной вызов с грандом европейского футбола уже на подходе.

Вообще "быки" сейчас в неплохой форме. Да, была еще в сентябре ничья с "Санкт-Паули" (0:0), но затем уверенно одолели "Аугсбург" (4:0), также обыграли "Хайденхайм" (1:0) и "Майнц" на прошлых выходных (2:0). Также между этими матчами было поражение от "Ювентуса", о котором мы уже упоминали.

Новости "Ливерпуля"

Арне Слот и его команда прекрасно выступают во всех турнирах. Они лидируют в Английской Премьер-лиге и выиграли первые два матча в Лиге Чемпионов. Сначала они относительно легко обыграли "Милан" на выезде (3:1), а затем также относительно легко одолели еще одну итальянскую команду, "Болонью" (2:0).

Вообще они выиграли каждый из последних 5 матчей, хотя и не все противостояния дались им легко, особенно это касается матча на прошлых выходных против "Челси", где хоть и удалось выиграть со счетом 2:1, проблем им "синие" создали немало.

Мерсисайдцы одолели "Вест Хэм" (5:1), затем была неуверенная, но очень важная победа над "Вулверхэмптоном" (2:1), о "Болонье" мы уже упоминали, далее минимально обыграли "Кристал Пэлас" (1:0), однако и тот матч не был простым. Ну и про "Челси" мы уже указывали выше. То есть результаты замечательные, впрочем доминантными эти победы назвать трудно. Именно поэтому остается ощущение, что от матча ливерпульцев можно ждать чего угодно.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.07.22 КТМ "Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:5

10.03.21 ЛЧ "Ливерпуль" — "Лейпциг" 2:0

16.02.21 ЛЧ "Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" еще не пропустил ни одного гола в трех матчах против "Лейпцига", которые они сыграли;

"Ливерпуль" выиграл каждый из трех матчей против "Лейпцига", который состоялся между этими командами;

В каждом из трех матчей между этими соперниками "Ливерпуль" забивал как минимум 3 гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марко Розе и его команда имеют немало кадровых проблем накануне этого матча. Не смогут выйти на поле из-за травм сразу 4 исполнителя: Давид Раум, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого и Шавер Шлагер. Кроме того, только восстановились от повреждений Амаду Айдара и Лоис Опенда.

Немного проще ситуация с травмами у Арне Слота, он не может рассчитывать на помощь Харви Эллиотта и Алиссона Бекера. Также под вопросом готовность Федерико Кьезы и Диогу Жоты.

"Лейпциг", 3-4-1-2: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Лукеба — Гиртруйда, Вермерен, Айдара, Нуса — Симонс — Опенда, Шешко

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

3.95 4.00 1.86 Узнать больше

Прогноз на матч между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Команда Марко Розе проводит замечательный сезон в национальном чемпионате и просто ужасный в Лиге Чемпионов, по крайней мере если говорить о результатах. Они точно могут создать немало проблем даже такому серьезному сопернику, как "Ливерпуль". Именно созданных проблем мы и ожидаем от немцев, а победу, наверное, заберут гости, но с минимальным преимуществом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.