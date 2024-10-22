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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейпциг – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Лейпциг – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: Megogo Football 2

Немецкая команда пока что не может набрать хотя бы одного зачетного балла в турнирной таблице обновленного формата Лиги Чемпионов. И на этот раз у них снова непростой матч против очень сильного соперника. С течением времени болельщики команда точно будут задавать все больше вопросов по поводу результатов "Лейпцига" в главном турнире Европы.

Ну а "Ливерпуль" пока что в великолепной форме, причем как в ЛЧ, так и в АПЛ. Они настроены как можно быстрее решить все вопросы, чтобы досрочно выйти в 1/8. Для этого нужно только побеждать.

Содержание

Новости "Лейпцига"

Подопечные Марко Розе не знают поражений в чемпионате Германии в этом сезоне и пока идут в лидерах Бундеслиги вместе с "Баварией". 5 побед и 2 ничьи, там вопросов вообще не может быть никаких. Если бы не выступления команды в Лиге Чемпионов, то можно было бы смело называть этот сезон прорывным, по крайней мере пока.

Но не все в порядке в ЛЧ, после первых двух туров у них 2 поражения. Сначала уступили на выезде мадридскому "Атлетико" (1:2), а затем и "Ювентусу" (2:3), который они принимали у себя дома. Очередной вызов с грандом европейского футбола уже на подходе.

Вообще "быки" сейчас в неплохой форме. Да, была еще в сентябре ничья с "Санкт-Паули" (0:0), но затем уверенно одолели "Аугсбург" (4:0), также обыграли "Хайденхайм" (1:0) и "Майнц" на прошлых выходных (2:0). Также между этими матчами было поражение от "Ювентуса", о котором мы уже упоминали.

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Новости "Ливерпуля"

Арне Слот и его команда прекрасно выступают во всех турнирах. Они лидируют в Английской Премьер-лиге и выиграли первые два матча в Лиге Чемпионов. Сначала они относительно легко обыграли "Милан" на выезде (3:1), а затем также относительно легко одолели еще одну итальянскую команду, "Болонью" (2:0).

Вообще они выиграли каждый из последних 5 матчей, хотя и не все противостояния дались им легко, особенно это касается матча на прошлых выходных против "Челси", где хоть и удалось выиграть со счетом 2:1, проблем им "синие" создали немало.

Мерсисайдцы одолели "Вест Хэм" (5:1), затем была неуверенная, но очень важная победа над "Вулверхэмптоном" (2:1), о "Болонье" мы уже упоминали, далее минимально обыграли "Кристал Пэлас" (1:0), однако и тот матч не был простым. Ну и про "Челси" мы уже указывали выше. То есть результаты замечательные, впрочем доминантными эти победы назвать трудно. Именно поэтому остается ощущение, что от матча ливерпульцев можно ждать чего угодно.

Лейпциг – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Боруссия "Боруссия" 2 2 0 0 10-1 6
2 Брест "Брест" 2 2 0 0 6-1 6
3 Бенфика "Бенфика" 2 2 0 0 6-1 6
4 Байер "Байер" 2 2 0 0 5-0 6
5 Ливерпуль "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-1 6
6 Астон Вилла "Астон Вилла" 2 2 0 0 4-0 6
7 Ювентус "Ювентус" 2 2 0 0 6-3 6
8 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 2 1 1 0 4-0 4
9 Интер "Интер" 2 1 1 0 4-0 4
10 Спарта "Спарта" 2 1 1 0 4-1 4
11 Аталанта "Аталанта" 2 1 1 0 3-0 4
12 Спортинг "Спортинг" 2 1 1 0 3-1 4
13 Арсенал "Арсенал" 2 1 1 0 2-0 4
14 Монако "Монако" 2 1 1 0 4-3 4
15 Бавария "Бавария" 2 1 0 1 9-3 3
16 Барселона "Барселона" 2 1 0 1 6-2 3
17 Реал Реал 2 1 0 1 3-2 3
18 Лилль "Лилль" 2 1 0 1 1-2 3
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 2 1 0 1 1-2 3
20 Селтик "Селтик" 2 1 0 1 6-8 3
21 Брюгге "Брюгге" 2 1 0 1 1-3 3
22 Фейеноорд "Фейеноорд" 2 1 0 1 3-6 3
23 Атлетико "Атлетико" 2 1 0 1 2-5 3
24 ПСВ ПСВ 2 0 1 1 2-4 1
25 Штутгарт "Штутгарт" 2 0 1 1 2-4 1
26 Болонья "Болонья" 2 0 1 1 0-2 1
27 Шахтер Шахтер 2 0 1 1 0-3 1
28 Динамо Динамо 2 0 1 1 4-11 1
29 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 2 0 0 2 3-5 0
30 Жирона Жирона 2 0 0 2 2-4 0
31 Штурм Штурм 2 0 0 2 1-3 0
32 Милан "Милан" 2 0 0 2 1-4 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 2 0 0 2 1-6 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 2 0 0 2 0-7 0
35 Слован "Слован" 2 0 0 2 1-9 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 2 0 0 2 0-8 0

Личные встречи

21.07.22 КТМ "Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:5

10.03.21 ЛЧ "Ливерпуль" — "Лейпциг" 2:0

16.02.21 ЛЧ "Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" еще не пропустил ни одного гола в трех матчах против "Лейпцига", которые они сыграли;
  • "Ливерпуль" выиграл каждый из трех матчей против "Лейпцига", который состоялся между этими командами;
  • В каждом из трех матчей между этими соперниками "Ливерпуль" забивал как минимум 3 гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марко Розе и его команда имеют немало кадровых проблем накануне этого матча. Не смогут выйти на поле из-за травм сразу 4 исполнителя: Давид Раум, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого и Шавер Шлагер. Кроме того, только восстановились от повреждений Амаду Айдара и Лоис Опенда.

Немного проще ситуация с травмами у Арне Слота, он не может рассчитывать на помощь Харви Эллиотта и Алиссона Бекера. Также под вопросом готовность Федерико Кьезы и Диогу Жоты.

"Лейпциг", 3-4-1-2: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Лукеба — Гиртруйда, Вермерен, Айдара, Нуса — Симонс — Опенда, Шешко

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

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3.95
4.00
1.86
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Прогноз на матч между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Команда Марко Розе проводит замечательный сезон в национальном чемпионате и просто ужасный в Лиге Чемпионов, по крайней мере если говорить о результатах. Они точно могут создать немало проблем даже такому серьезному сопернику, как "Ливерпуль". Именно созданных проблем мы и ожидаем от немцев, а победу, наверное, заберут гости, но с минимальным преимуществом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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