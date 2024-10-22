Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейпциг – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур
23 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
Трансляция: Megogo Football 2
Немецкая команда пока что не может набрать хотя бы одного зачетного балла в турнирной таблице обновленного формата Лиги Чемпионов. И на этот раз у них снова непростой матч против очень сильного соперника. С течением времени болельщики команда точно будут задавать все больше вопросов по поводу результатов "Лейпцига" в главном турнире Европы.
Ну а "Ливерпуль" пока что в великолепной форме, причем как в ЛЧ, так и в АПЛ. Они настроены как можно быстрее решить все вопросы, чтобы досрочно выйти в 1/8. Для этого нужно только побеждать.
Новости "Лейпцига"
Подопечные Марко Розе не знают поражений в чемпионате Германии в этом сезоне и пока идут в лидерах Бундеслиги вместе с "Баварией". 5 побед и 2 ничьи, там вопросов вообще не может быть никаких. Если бы не выступления команды в Лиге Чемпионов, то можно было бы смело называть этот сезон прорывным, по крайней мере пока.
Но не все в порядке в ЛЧ, после первых двух туров у них 2 поражения. Сначала уступили на выезде мадридскому "Атлетико" (1:2), а затем и "Ювентусу" (2:3), который они принимали у себя дома. Очередной вызов с грандом европейского футбола уже на подходе.
Вообще "быки" сейчас в неплохой форме. Да, была еще в сентябре ничья с "Санкт-Паули" (0:0), но затем уверенно одолели "Аугсбург" (4:0), также обыграли "Хайденхайм" (1:0) и "Майнц" на прошлых выходных (2:0). Также между этими матчами было поражение от "Ювентуса", о котором мы уже упоминали.
Новости "Ливерпуля"
Арне Слот и его команда прекрасно выступают во всех турнирах. Они лидируют в Английской Премьер-лиге и выиграли первые два матча в Лиге Чемпионов. Сначала они относительно легко обыграли "Милан" на выезде (3:1), а затем также относительно легко одолели еще одну итальянскую команду, "Болонью" (2:0).
Вообще они выиграли каждый из последних 5 матчей, хотя и не все противостояния дались им легко, особенно это касается матча на прошлых выходных против "Челси", где хоть и удалось выиграть со счетом 2:1, проблем им "синие" создали немало.
Мерсисайдцы одолели "Вест Хэм" (5:1), затем была неуверенная, но очень важная победа над "Вулверхэмптоном" (2:1), о "Болонье" мы уже упоминали, далее минимально обыграли "Кристал Пэлас" (1:0), однако и тот матч не был простым. Ну и про "Челси" мы уже указывали выше. То есть результаты замечательные, впрочем доминантными эти победы назвать трудно. Именно поэтому остается ощущение, что от матча ливерпульцев можно ждать чего угодно.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Боруссия"
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|"Брест"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|"Бенфика"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|"Байер"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|"Астон Вилла"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|7
|"Ювентус"
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|8
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|9
|"Интер"
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|10
|"Спарта"
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|11
|"Аталанта"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|12
|"Спортинг"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|"Арсенал"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|14
|"Монако"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|15
|"Бавария"
|2
|1
|0
|1
|9-3
|3
|16
|"Барселона"
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|17
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|"Лилль"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|20
|"Селтик"
|2
|1
|0
|1
|6-8
|3
|21
|"Брюгге"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|22
|"Фейеноорд"
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|23
|"Атлетико"
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|24
|ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|25
|"Штутгарт"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|26
|"Болонья"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|27
|Шахтер
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|28
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-11
|1
|29
|"РБ Лейпциг"
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|32
|"Милан"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|34
|"Зальцбург"
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|35
|"Слован"
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
|36
|"Янг Бойз"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
Личные встречи
21.07.22 КТМ "Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:5
10.03.21 ЛЧ "Ливерпуль" — "Лейпциг" 2:0
16.02.21 ЛЧ "Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:2
Цифры и факты
- "Ливерпуль" еще не пропустил ни одного гола в трех матчах против "Лейпцига", которые они сыграли;
- "Ливерпуль" выиграл каждый из трех матчей против "Лейпцига", который состоялся между этими командами;
- В каждом из трех матчей между этими соперниками "Ливерпуль" забивал как минимум 3 гола.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Марко Розе и его команда имеют немало кадровых проблем накануне этого матча. Не смогут выйти на поле из-за травм сразу 4 исполнителя: Давид Раум, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого и Шавер Шлагер. Кроме того, только восстановились от повреждений Амаду Айдара и Лоис Опенда.
Немного проще ситуация с травмами у Арне Слота, он не может рассчитывать на помощь Харви Эллиотта и Алиссона Бекера. Также под вопросом готовность Федерико Кьезы и Диогу Жоты.
"Лейпциг", 3-4-1-2: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Лукеба — Гиртруйда, Вермерен, Айдара, Нуса — Симонс — Опенда, Шешко
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Нуньес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Команда Марко Розе проводит замечательный сезон в национальном чемпионате и просто ужасный в Лиге Чемпионов, по крайней мере если говорить о результатах. Они точно могут создать немало проблем даже такому серьезному сопернику, как "Ливерпуль". Именно созданных проблем мы и ожидаем от немцев, а победу, наверное, заберут гости, но с минимальным преимуществом.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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