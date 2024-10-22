  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Манчестер Сити - Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

Лига Чемпионов

Задача гостей - попытаться совершить чудо

Манчестер Сити - Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

Фото: premierleague.com

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории в очном противостоянии сойдутся "Манчестер Сити" и "Спарта". Судьба их свела в 3-м туре Лиги чемпионов. Фаворит - слишком очевиден. Посмотрим, все ли произойдет, как думается.

Содержание

Лига чемпионов. 3 тур

23.10.2024. Этихад Стэдиум, Манчестер

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Манчестер Сити - Спарта. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Манчестер Сіті - Спарта
Смотреть трансляцию

Манчестер Сити

В этом сезоне команда Пепа Гвардиолы еще не испытывала горечи поражений. В общем, кроме побед, было лишь 3 ничьи против крепких соперников. После 8-ми туров "горожане" занимают 2-ю строчку в АПЛ, отставая от лидерской позиции всего на 1 балл. Сейчас команда имеет лучшую атаку в чемпионате - 19 голов.

Последние 2 матча оказались для "Манчестер Сити" не такими уж и простыми. Победить "Фулхэм" (3:2) и "Вулверхэмптон" удалось всего в 1 мяч. С "волками" вообще еле вырвали 3 очка на 90+5 минуте.

В первых матчах Лиги чемпионов англичане сыграли вничью с "Интером" (0:0) и прогнозируемо разгромили "Слован" (4:0). Да, пропущенных голов еще не было.

Конечно, такая команда, как "Манчестер Сити" всегда без особых трудностей решит вопрос кадровых потерь. Однако отсутствие Родри (травма), Де Брюйне (травма), Уокера (болезнь), Бобба (травма), а также, возможно, Аке (мышцы) - может повлиять на игру. Кстати, Кевин уже вернулся к тренировкам с общей группой. Правда, Гвардиола отмечает о необходимости еще времени для полного восстановления.

Спарта

Прямолинейный футбол чехов в Лиге чемпионов приносит им результат. Только 1 пропущенный мяч за первые 2 тура - суперовый результат. В их активе уже есть разгром "Зальцбурга" (3:0) и ничья с "Штутгартом" (1:1).

Но вынуждены фиксировать, что в последнее время "Спарта" немного "буксует". После великолепного старта сезона из 15-ти матчей подряд без поражений, команда дважды подряд уступила в чемпионате (между этим еще была ничья в ЛЧ). Поэтому "Спарта" сейчас размещается на 2-м месте чешской лиги.

Травмированными остаются Коббо и Гарсия. Под вопросом на игру в среду находятся Кайринер (мышцы) и Витик, у которого проблемы со здоровьем.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Манчестер Сити:

20.10. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
05.10. Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 (АПЛ)
01.10. Слован - Манчестер Сити 0:4 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 встречи Спарты:

19.10. Спарта - Либерец 2:1 (1. Лига Чехии)
06.10. Славия - Спарта 2:1 (1. Лига Чехии)
01.10. Штутгарт - Спарта 1:1 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.11
10.00
27.00
Узнать больше
GGbet
1.08
12.45
31.60
Узнать больше

Прогноз на матч Манчестер Сити - Спарта от UA-Футбол

Понятно, что шансов на положительный результат у гостей крайне мало. Даже на ничью. Во-первых, они существенно уступают в квалификации футболистов, а во-вторых, немного потеряли неплохую игровую форму. Чехи попытаются сесть в оборону, но вряд ли сдержат такого зверя. Прогнозируем, что в матче будет ТБ 2,5 с победой "Сити".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

По теме
yellow-arrow
Лейпциг – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024
yellow-arrow
Брест – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024
yellow-arrow
Жирона – Слован. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Чемпионов на 22.10.2024
Лига чемпионов Спарта (Прага) Манчестер Сити прогноз UA-Футбол Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости