Манчестер Сити - Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

Впервые в истории в очном противостоянии сойдутся "Манчестер Сити" и "Спарта". Судьба их свела в 3-м туре Лиги чемпионов. Фаворит - слишком очевиден. Посмотрим, все ли произойдет, как думается.

Лига чемпионов. 3 тур

23.10.2024. Этихад Стэдиум, Манчестер

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Манчестер Сити - Спарта. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Спарта Смотреть трансляцию

Манчестер Сити

В этом сезоне команда Пепа Гвардиолы еще не испытывала горечи поражений. В общем, кроме побед, было лишь 3 ничьи против крепких соперников. После 8-ми туров "горожане" занимают 2-ю строчку в АПЛ, отставая от лидерской позиции всего на 1 балл. Сейчас команда имеет лучшую атаку в чемпионате - 19 голов.

Последние 2 матча оказались для "Манчестер Сити" не такими уж и простыми. Победить "Фулхэм" (3:2) и "Вулверхэмптон" удалось всего в 1 мяч. С "волками" вообще еле вырвали 3 очка на 90+5 минуте.

В первых матчах Лиги чемпионов англичане сыграли вничью с "Интером" (0:0) и прогнозируемо разгромили "Слован" (4:0). Да, пропущенных голов еще не было.

Конечно, такая команда, как "Манчестер Сити" всегда без особых трудностей решит вопрос кадровых потерь. Однако отсутствие Родри (травма), Де Брюйне (травма), Уокера (болезнь), Бобба (травма), а также, возможно, Аке (мышцы) - может повлиять на игру. Кстати, Кевин уже вернулся к тренировкам с общей группой. Правда, Гвардиола отмечает о необходимости еще времени для полного восстановления.

Спарта

Прямолинейный футбол чехов в Лиге чемпионов приносит им результат. Только 1 пропущенный мяч за первые 2 тура - суперовый результат. В их активе уже есть разгром "Зальцбурга" (3:0) и ничья с "Штутгартом" (1:1).

Но вынуждены фиксировать, что в последнее время "Спарта" немного "буксует". После великолепного старта сезона из 15-ти матчей подряд без поражений, команда дважды подряд уступила в чемпионате (между этим еще была ничья в ЛЧ). Поэтому "Спарта" сейчас размещается на 2-м месте чешской лиги.

Травмированными остаются Коббо и Гарсия. Под вопросом на игру в среду находятся Кайринер (мышцы) и Витик, у которого проблемы со здоровьем.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Манчестер Сити:

20.10. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

05.10. Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 (АПЛ)

01.10. Слован - Манчестер Сити 0:4 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Спарты:

19.10. Спарта - Либерец 2:1 (1. Лига Чехии)

06.10. Славия - Спарта 2:1 (1. Лига Чехии)

01.10. Штутгарт - Спарта 1:1 (Лига чемпионов)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Манчестер Сити - Спарта от UA-Футбол

Понятно, что шансов на положительный результат у гостей крайне мало. Даже на ничью. Во-первых, они существенно уступают в квалификации футболистов, а во-вторых, немного потеряли неплохую игровую форму. Чехи попытаются сесть в оборону, но вряд ли сдержат такого зверя. Прогнозируем, что в матче будет ТБ 2,5 с победой "Сити".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша