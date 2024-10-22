Лига Чемпионов, 3-й тур

Мадрид, Ванда Метрополитано

Атлетико - Лилль 22:00

Трансляция – Megogo

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Атлетико

В прошлом туре ЛЧ "Атлетико" потерпел одно из своих худших фиаско за все время работы Диего Симеоне в клубе. "Бенфика" (4:0) дома вынесла мадридцев, наказав тех за многочисленные ошибки при билд-апе и ужасный транзишн из атаки в оборону. Да, та игра следовала за изнурительным дерби Мадрида, но оправданием это назвать трудно.

В Ла Лиге дела у "индейцев" идут лучше. В 10 стартовых турах парни Симеоне не проигрывали, при том что играли и с "Реалом" (1:1), и с "Сосьедадом" (1:1) и "Вильярреалом" (1:1). Напрягает только количество ничьих. Их было аж 5. Напоминает старые добрые времена, когда "Атлетико" было легче нейтрализовывать топов, нежели доминировать над аутсайдерами.

У мадридцев имеются кадровые проблемы в защите и центре поля. У ле Нормана травма головы, еще один баск Аспиликуэта слег с повреждение икроножной мышцы. Плюс вылетел Лангле. Что касается центра поля, то не сыграют Льоренте и молодой талант Барриос.

Лилль

"Лилль" же в прошлом туре сенсационно обыграл мадридский "Реал" (1:0). Это было, пожалуй, худшее выступление подопечных Анчелотти в сезоне, но от этого подвиг "догов" меньшим не стал. Отзащищаться на ноль против Винисиуса, Мбаппе и Беллингема – задача со звездочкой.

Также без пропущенных "Лилль" провел и последнюю игру Лиги 1 против грозного "Монако" (0:0). Команда Брюно Женезьо может быть довольна последним результатом, но он подсветил и некоторые проблемы. Ведь "доги" на выезде не забивали в 3 из 4 последних матчах чемпионата.

У "Лилля" ослаблены фланги. Менье стал безльтернативной опцией справа в защите после тяжелой травмы Тиагу Сантуша. На противоположной краю недостает Исмаили и Баккера. Левый вингер Харальдссон залег в лазарете с переломом.

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак – Молина, Витсель, Хименес, Рейнилду, Лино – де Пауль, Коке, Галлахер – Гризманн, Альварес

"Лилль": Шевалье – Менье, Диаките, Александро, Гудмундссон – Буадди, Андре – Жегрова, Гомеш, Сахрауи – Дэвид

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Атлетико - Лилль от UA-Футбол

"Лилль" на выезде малопродуктивен впереди. Плюс у них наибольшее количество потерь на своей половине (20) среди всех команд ЛЧ. Так что ждем прагматичного футбола от Симеоне с 1-2 забитыми за счет ошибок соперника. Ставка: "Атлетико" выиграет всухую с коэффициентом 2.20.