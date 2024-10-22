Команда Трубина – в борьбе за лидерство. Бенфика – Фейенорд. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 23.09.2024

Лига чемпионов, третий тур

23 октября, 22:00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

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Команды, которые сражались бы за второе-третье место в уже старой форме группы ЛЧ. Коллективы, которые увидели своего соперника, сразу поняли: "В этой встрече нужно брать три очка, если хотим пройти дальше". Однако фактор домашнего поля (и не только) указывает все же на то, что именно “Бенфика” будет фаворитом. Готов ли "Фейенорд" удивить так, как это сделали сами "орлы" в прошлом туре?

Новости Бенфики (Лиссабон, Португалия)

Подопечные Бруну Лаже во втором раунде текущей ЛЧ сотворили чудо. И даже главную сенсацию всего тура. Они победили "Атлетико". И не просто благодаря автобусу или случайному голу с пенальти. А забили четыре мяча "матрасникам" без ответа, не дав сделать ни одного удара в створ ворот Трубина.

Перед этим туром “Бенфика” расположилась на третьем месте в турнирной таблице. В том числе благодаря набранной разнице голов, ведь сразу еще у шести команд есть по две победы. Но "Боруссия" Д в гостях встретится с "Реалом", соседи "Брест" и "Байер" сыграют очный матч. Поэтому есть возможность и во главу угла вырваться.

Кстати, в португальском чемпионате до лидерства далеко. Расстояние от первого "Спортинга", которые еще ни разу не потерял баллы, составляет восемь очков. Пусть и с игрой в запасе. Но после прихода Бруну Лаже "Бенфика" выиграла все шесть матчей подряд. В том числе в минувшие выходные в Кубке Португалии против команды из четвертого дивизиона.

Кадры хозяев

В матче против "Певидема" еще и основа команды (в том числе и Трубина) отдохнула. Поэтому последний "полноценный" матч "орлы" играли перед международной паузой – 2 октября. Успели восстановиться практически все, кроме Гувея и Престианни, которые пока еще не заслужили звание ключевых игроков.

Новости Фейенорда (Роттердам, Нидерланды)

"Гордость Юга" – такое прозвище у команды. В прошлом туре Лиги чемпионов она это доказала. По крайней мере, удивила точно. "Жирона" в домашнем матче против "Фейенорда" забила первой, но еще до перерыва роттердамцы вышли вперед, да еще и при счете 2:1 в свою пользу не реализовали пенальти. Каталонцы тоже ответили неточным ударом с точки, а в итоге подопечные Приске праздновали победу 3:2 благодаря двум автоголам. Невероятный матч по своим поворотам событий.

Однако первый поединок ЛЧ "Фейенорд" слив под ноль. Проиграл "Байеру" 0:4. Поэтому перед туром находится на 22 месте в турнирной таблице, что позволяет играть в плей-офф. В Эредивизе дела тоже не обстоят гладко. Там "Фейенорд" – четвертый. И, что интересно, первый ПСВ – так же как и случаи со “Спортингом” – в текущем чемпионате не потерял ни одного балла. Но отрыв роттердамцев от команды из Эйндговена целых 11 очков. Хоть и с матчем в запасе.

У "Фейенорда" сейчас серия из трех побед подряд. В том числе в прошлом туре под горячую руку попал “Гоу Эхед Иглс”, у которого перед матчем было столько же очков, сколько у подопечных Приске. Но еще до перерыва “гордость Юга” забили трижды, во втором тайме еще два раза, а пропустили всего на 81 минуте.

Кадры гостей

Ротации тренер не применял в этом матче, который проходил в субботу. Поэтому в физическом плане гостям может оказаться труднее. И лазарет тоже гораздо больше, чем у соперника. Там Хартман, Ньювкоп, Хименес, Надже. Еще под вопросом ключевой полузащитник Стенгс, которые пропустил последние семь поединков.

Последние пять матчей Бенфики и Фейенорда

Последние пять встреч хозяев

19.10. Певидем – Бенфика 0:2 (Кубок лиги)

02.10. Бенфика – Атлетико 4:0 (ЛЧ)

28.09. Бенфика – Жил Висенте 5:1 (Чемпионат Португалии)

29.09. Боашвита – Бенфика 0:3 (Чемпионат Португалии)

19.09. Црвена Звезда – Бенфика 1:2 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

19.10. Гоу Эхед Иглс – Фейенорд 1:5 (Эредивизи)

06.10. Фейенорд – Твенте 2:1 (Эредивизи)

02.10. Жирона – Фейенорд 2:3 (ЛЧ)

28.09. Нейменген – Фейенорд 1:1 (Эредивизи)

22.09. Фейенорд – НАК Брэда 2:0 (Эредивизи)

Последние пять личных встреч между командами

28.07.2024. Бенфика – Фейенорд 5:0 (ТМ)

30.07.2023. Фейенорд – Бенфика 2:1 (ТМ)

30.07.2010. Бенфика – Фейенорд 4:1 (ТМ)

22.03.1972. Бенфика – Фейенорд 5:1 (Кубок европейских чемпионов)

08.03.1972. Фейенорд – Бенфика 1:0 (Кубок европейских чемпионов)

Ставки и коэффициенты на матч Бенфика – Фейенорд

Прогноз на матч Бенфика – Фейенорд от UA-Football

Первая за 52 года официальная личная встреча между командами. "Фейенорд" в этом сезоне не забил только "Байеру". И то, потому что после 0:4 в первом тайме уже поплыл. "Бенфика" очень не безгрешна в обороне, пусть и против "Атлетико" выстояла "на сухо". Прогноз: Обе забьют (Кф 1,68).