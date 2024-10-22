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Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

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Шанс на реванш

Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" - "Бавария" - это классика европейского футбола. И хотя финт Месси с падением Боатенга еще свеж в памяти, в основном эта классика — фильм ужасов для каталонцев. У них только 2 победы в 15 матчах!

Сейчас у "Барсы" есть секретное оружие против Мюнхена — его экс-тренер Ганси Флик и бомбардир Роберт Левандовский. Эти двое знают "Баварию", как никто. Другое дело, что уже в субботу — Эль Класико, и все силы до последней тоже отдавать нельзя. Не позавидуешь хозяевам, хотя форма у них и лучше.

Содержание

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Баварія
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Лига чемпионов. 3-й тур
23 октября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Бавария"
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" катком проходится по всем соперникам в Ла Лиге — 9 побед в 10 турах. Единственное поражение — в Памплоне, но там Флик сознательно выпустил резерв; график был слишком насыщенный.

Перед "Баварией" у "Барсы" много позитивных новостей. Команда не устала на выходных, там "Севилья" сдалась без боя (5:1). Также выздоровели Гави, Френки, Ольмо — это мощное усиление и без того очень качественной полузащиты, где лучший месяц за пару лет выдал Педри. Вкупе со взрослением Ямаля и ренессансом Рафиньи это дает Кулес надежду.

Минусы? Опять же, впереди Класико, о нем нельзя забывать. Ну, и еще "Барса" при всем атакующем великолепии остается уязвимой в тылу. У нее 10 пропущенных в 10 турах Ла Лиги. Флик использует искусственные офсайды, чтобы скрывать слабость своих центрбеков в единоборствах, но даже со слабаками это дает сбои. А что будет с "Баварией"?

Новости "Баварии"

Если форма "Барсы" вопросов не вызывает, то с "Баварией" все сложнее. Она разбила "Штутгарт" на выходных (4:0), но вот до этого осечек хватало — 3:3 с "Айнтрахтом", 1:1 с "Байером", 0:1 с "Астон Виллой".

Фиаско в Бирмингеме стало для мюнхенцев первым в группе ЛЧ за 41 матч. Ну, и еще оно намекнуло на явную слабость команды — выезды. В конце минувшей кампании "Бавария" в гостях проиграла "Реалу" (1:2), "Лацио" (0:1) и сыграла вничью с "Арсеналом" (2:2).

Венсан Компани — ученик Пепа Гвардиолы, и футбол ставит соответствующий. Глобально нас ждет битва двух команд похожего стиля. Ну, и еще это огромный вызов для Гарри Кейна. В свое время его покупали, чтобы заменил Роберта Левандовского. Завтра они схлеснутся лицом к лицу, и если 36-летний поляк победит — критики англичанин выслушает будь здоров.

"Барселона" - "Бавария": статистика личных встреч

Как уже говорилось, "Бавария" доминирует и выиграла все 6 матчей после памятных 3:0 с падением Боатенга в мае 2015-го.

Самый запоминающийся успех Мюнхена, конечно, 8:2 в августе 2020-го. Но может даже важнее, что с тех пор "Бавария" не просто выиграла, но и не пропустила в 4 матчах с "Барсой" кряду — 3:0, 3:0, 2:0 и 3:0.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Баварии"

Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" на весь сезон выбыли Берналь и тер Штеген; Араухо и Кристенсен вылечатся зимой; Ферран — через пару недель.

У "Баварии" сломал ключицу Павлович, он точно аут. Также лечатся Станишич, Ито, Буй, а Джамал Мусияла вроде как готов играть, но вопросы остаются.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Бавария": Нойер — Геррейру, Упамекано, Ким Мин Чже, Дэвис — Киммих, Палинья — Олизе, Мусияла, Гнабри — Кейн

"Барселона" - "Бавария": ставки и коэффициенты

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2,39
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"Барселона" - "Бавария": прогноз от UA-Футбол

"Барса" очень сильна в этом сезоне, она на ходу, играет на своем поле, а соперник испытывает очевидные проблемы на выездах.

Даже с учетом истории противостояний, команда Флика не должна тут проиграть. Поставим именно на это — ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,5 и выше.

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Комментарии
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Algrab (Костопiль)
22.10.2024 в 21:32
Впевнена перемога Баварії 8-2....
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Комментарии 2
Algrab (Костопiль)
22.10.2024 в 21:32
Впевнена перемога Баварії 8-2....
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Перевзутий
22.10.2024 в 21:09
2 моих самых не любимых клуба вонючая бавария и позорный реалишка. От всей души желаю Барсе победить
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