Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

"Барселона" - "Бавария" - это классика европейского футбола. И хотя финт Месси с падением Боатенга еще свеж в памяти, в основном эта классика — фильм ужасов для каталонцев. У них только 2 победы в 15 матчах!

Сейчас у "Барсы" есть секретное оружие против Мюнхена — его экс-тренер Ганси Флик и бомбардир Роберт Левандовский. Эти двое знают "Баварию", как никто. Другое дело, что уже в субботу — Эль Класико, и все силы до последней тоже отдавать нельзя. Не позавидуешь хозяевам, хотя форма у них и лучше.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Баварія Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 3-й тур

23 октября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Бавария"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" катком проходится по всем соперникам в Ла Лиге — 9 побед в 10 турах. Единственное поражение — в Памплоне, но там Флик сознательно выпустил резерв; график был слишком насыщенный.

Перед "Баварией" у "Барсы" много позитивных новостей. Команда не устала на выходных, там "Севилья" сдалась без боя (5:1). Также выздоровели Гави, Френки, Ольмо — это мощное усиление и без того очень качественной полузащиты, где лучший месяц за пару лет выдал Педри. Вкупе со взрослением Ямаля и ренессансом Рафиньи это дает Кулес надежду.

12 - Players with 12+ goals scored after the first 10 games played by their teams in a @LaLigaEN season in the 21st Century:



17 - C. Ronaldo (2014) ????????

13 - Samuel Eto'o (2008) ????????

13 - Messi (2011) ????????

13 - Messi (2012) ????????

12 - Messi (2017) ????????

12 - ROBERT LEWANDOWSKI (2024) ????????



⚽️ pic.twitter.com/PU2aBt4AsP — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2024

Минусы? Опять же, впереди Класико, о нем нельзя забывать. Ну, и еще "Барса" при всем атакующем великолепии остается уязвимой в тылу. У нее 10 пропущенных в 10 турах Ла Лиги. Флик использует искусственные офсайды, чтобы скрывать слабость своих центрбеков в единоборствах, но даже со слабаками это дает сбои. А что будет с "Баварией"?

Новости "Баварии"

Если форма "Барсы" вопросов не вызывает, то с "Баварией" все сложнее. Она разбила "Штутгарт" на выходных (4:0), но вот до этого осечек хватало — 3:3 с "Айнтрахтом", 1:1 с "Байером", 0:1 с "Астон Виллой".

Фиаско в Бирмингеме стало для мюнхенцев первым в группе ЛЧ за 41 матч. Ну, и еще оно намекнуло на явную слабость команды — выезды. В конце минувшей кампании "Бавария" в гостях проиграла "Реалу" (1:2), "Лацио" (0:1) и сыграла вничью с "Арсеналом" (2:2).

39 - It took Bayern Munich's Harry Kane just 39 Bundesliga appearances to score six hat-tricks - by far the fewest needed by anyone in German top flight history. Finisher. pic.twitter.com/0PEwJM4cYk — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2024

Венсан Компани — ученик Пепа Гвардиолы, и футбол ставит соответствующий. Глобально нас ждет битва двух команд похожего стиля. Ну, и еще это огромный вызов для Гарри Кейна. В свое время его покупали, чтобы заменил Роберта Левандовского. Завтра они схлеснутся лицом к лицу, и если 36-летний поляк победит — критики англичанин выслушает будь здоров.

"Барселона" - "Бавария": статистика личных встреч

Как уже говорилось, "Бавария" доминирует и выиграла все 6 матчей после памятных 3:0 с падением Боатенга в мае 2015-го.

Самый запоминающийся успех Мюнхена, конечно, 8:2 в августе 2020-го. Но может даже важнее, что с тех пор "Бавария" не просто выиграла, но и не пропустила в 4 матчах с "Барсой" кряду — 3:0, 3:0, 2:0 и 3:0.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Баварии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" на весь сезон выбыли Берналь и тер Штеген; Араухо и Кристенсен вылечатся зимой; Ферран — через пару недель.

У "Баварии" сломал ключицу Павлович, он точно аут. Также лечатся Станишич, Ито, Буй, а Джамал Мусияла вроде как готов играть, но вопросы остаются.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Бавария": Нойер — Геррейру, Упамекано, Ким Мин Чже, Дэвис — Киммих, Палинья — Олизе, Мусияла, Гнабри — Кейн

"Барселона" - "Бавария": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Бавария": прогноз от UA-Футбол

"Барса" очень сильна в этом сезоне, она на ходу, играет на своем поле, а соперник испытывает очевидные проблемы на выездах.

Даже с учетом истории противостояний, команда Флика не должна тут проиграть. Поставим именно на это — ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,5 и выше.