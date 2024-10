Барселона — Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

"Барселона" - "Бавария" - это классика европейского футбола. И хотя финт Месси с падением Боатенга еще свеж в памяти, в основном эта классика — фильм ужасов для каталонцев. У них только 2 победы в 15 матчах!

Сейчас у "Барсы" есть секретное оружие против Мюнхена — его экс-тренер Ганси Флик и бомбардир Роберт Левандовский. Эти двое знают "Баварию", как никто. Другое дело, что уже в субботу — Эль Класико, и все силы до последней тоже отдавать нельзя. Не позавидуешь хозяевам, хотя форма у них и лучше.

"Барса" катком проходится по всем соперникам в Ла Лиге — 9 побед в 10 турах. Единственное поражение — в Памплоне, но там Флик сознательно выпустил резерв; график был слишком насыщенный.

Перед "Баварией" у "Барсы" много позитивных новостей. Команда не устала на выходных, там "Севилья" сдалась без боя (5:1). Также выздоровели Гави, Френки, Ольмо — это мощное усиление и без того очень качественной полузащиты, где лучший месяц за пару лет выдал Педри. Вкупе со взрослением Ямаля и ренессансом Рафиньи это дает Кулес надежду.

12 - Players with 12+ goals scored after the first 10 games played by their teams in a @LaLigaEN season in the 21st Century: 17 - C. Ronaldo (2014) ???????? 13 - Samuel Eto'o (2008) ???????? 13 - Messi (2011) ???????? 13 - Messi (2012) ???????? 12 - Messi (2017) ???????? 12 - ROBERT LEWANDOWSKI (2024) ???????? ⚽️ pic.twitter.com/PU2aBt4AsP

Минусы? Опять же, впереди Класико, о нем нельзя забывать. Ну, и еще "Барса" при всем атакующем великолепии остается уязвимой в тылу. У нее 10 пропущенных в 10 турах Ла Лиги. Флик использует искусственные офсайды, чтобы скрывать слабость своих центрбеков в единоборствах, но даже со слабаками это дает сбои. А что будет с "Баварией"?

Если форма "Барсы" вопросов не вызывает, то с "Баварией" все сложнее. Она разбила "Штутгарт" на выходных (4:0), но вот до этого осечек хватало — 3:3 с "Айнтрахтом", 1:1 с "Байером", 0:1 с "Астон Виллой".

Фиаско в Бирмингеме стало для мюнхенцев первым в группе ЛЧ за 41 матч. Ну, и еще оно намекнуло на явную слабость команды — выезды. В конце минувшей кампании "Бавария" в гостях проиграла "Реалу" (1:2), "Лацио" (0:1) и сыграла вничью с "Арсеналом" (2:2).

39 - It took Bayern Munich's Harry Kane just 39 Bundesliga appearances to score six hat-tricks - by far the fewest needed by anyone in German top flight history. Finisher. pic.twitter.com/0PEwJM4cYk