Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

"Интер" поправил свои дела в Серии А тремя победами подряд, но все еще не первый там. "Наполи" опережает, да и преследователи очень близки. А в ближайшем туре ожидает Дерби Италии с "Ювентусом". В такой ситуации легко отвлечься и не выложиться как следует в матче Лиги Чемпионов в гостях у ее худшей команды на ее синтетическом покрытии. Повторят ли миланцы вчерашние ошибку и провал "Юве"?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Интер"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 7

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Состояние команд

Немного отвлечься "Интер" может. Поскольку в Лиге Чемпионов его состояние очень хорошее. Он еще даже не пропускал - 0:0 в гостях против "Манчестер Сити", 4:0 дома над "Црвеной Звездой". А "Янг Бойз" после двух туров даже расположился ниже "Звезды" - на последнем, 36-ом месте. Именно здесь можно произвести ротацию, предоставить отдых лидерам, не играть в полную силу, на полной скорости.

Но это и опасно, поскольку любой гостевой матч может стать подводным камнем. Тем более - на синтетическом газоне. Симоне Индзаги признает серьезную проблему с таким, сообщает, что команда дополнительно тренировалась на таком. Также существуют кадровые проблемы, всегда способные помешать.

Да и в целом "Интер" не выглядит сносящим все паровозом. Три его последние победы в лиге одержаны с разницей в один мяч и сразу после двух матчей Серии А подряд без них. В трех матчах там подряд он пропустил по два мяча. Затем не пропустил в гостях от "Ромы" в воскресенье (1:0), но тот матч был очень трудным, интенсивным, отобравшим много сил. Первым гостевым в лиге в сезоне без пропущенных.

Индзаги, правда, отрицает помехи "Ювентуса", говоря, что его команда умеет думать лишь о следующем матче. Но отмечает последнюю победу "Янг Бойз" и требует от своих подопечных быть внимательными. Говорит о большом отличии искусственного газона от настоящего. О кадровых проблемах и мыслях о стартовом составе на матч до последнего. О силах, отданных его командой в Риме.

Способен ли "Янг Бойз" воспользоваться всем этим? В его активе в нынешнем сезоне две победы над "Галатасараем" в Квалификации Лиги Чемпионов, а также победа дома в лиге над "Люцерном", ее лидером, в субботу (2:1). Однако эта победа лишь вывела бернцев с последнего (!) места в лиге. А в основном раунде ЛЧ они после двух туров последние - 0:3 дома от "Астон Виллы" и 0:5 в гостях от "Барселоны".

В сущности, матч против "Люцерна" был первым на посту для нового и временного главного тренера. Жоэль Маньин приходил из молодежной команды еще в марте после увольнения Рафаэля Вики и удержал первое место в лиге. Теперь же пришел после увольнения Патрика Рамена. Если до зимы преуспеет - станет постоянным главным. Начал он победой и явно принес вдохновение игрокам, но "Интер" - не "Люцерн".

Он сообщает, что его главным вопросом к подопечным в первые дни был: "Как вы себя чувствуете?", то есть он пытается работать прежде всего психологически. Говорит об огромном вызове и требует от подопечных демонстрировать характер и агрессию в единоборствах. Признает, что будет немало тяжелых моментов в матче и хочет преодолеть их как коллектив.

Он надеется на плохой день соперника и призывает подопечных пользоваться каждым шансом, потому что "Интер" много не предоставит.

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"Интер" - прагматичная команда, особенно в гостях. Еще и на выезде в этом сезоне ему тяжело. А "Янг Бойз" дома против "Астон Виллы" владел мячом немало - 47 процентов - и начал тот матч давлением. Ожидается его активность, тем более - с новым тренером. Хотя, скорее всего, и миланцы попытаются рано забить и уже потом действовать по результату. В этом матче первый гол будет очень важен.

Последние матчи команд

Кадры

В Риме вылетели Чалханоглу и Ачерби. Дублер второго Де Фрай на месте, а вот дублер первого Асллани также травмирован. Последнего опорника сыграет либо Барелла, либо Зелински. Оба после травм. Николо вернулся в Риме, Петр - лишь сейчас. Также Индзаги сообщает, что будет думать о состоянии защитников Бастони и Димарко. Ну а о правом фланге между Думфризом и Дармианом он всегда думает.

В центре поля также есть Фраттези и Мхитарян, в центре обороны, кроме Де Фрая, могут выйти Павар, Биссек и Карлос Аугусто, последний - и на левом фланге. В атаке "Црвену Звезду" вынесли Тареми и Арнаутович, как минимум один из них может выйти в стартовом составе сегодня за счет Тюрама и/или Лаутаро Мартинеса. А есть еще Корреа.

Маньин надеется, что ротация соперника немного поможет его команде, хотя и отмечает, что у "Интера" сильный и расширенный состав.

В "Янг Бойз" вылетают после каждого матча. Новый вылет - полузащитник Чайва. Старые - Янко, Пфайффер, Зукру и Фасинет Конте. Зато как раз вернулся один из лидеров команды защитник Бенито. А форвард сборной Швейцарии Седрик Иттен против "Люцерна" забил свой первый мяч во всех турнирах с июля. На счету вингера Монтейро как раз уже шесть голов в сезоне, в том числе "Люцерну" и дубль "Галатасараю".

"Янг Бойз": Фон Балмоос, Атекаме, М. Камара, Бенито, Хаджам, Ниассе, Лаупер, Монтейро, Угринич, Колли, Иттен

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Барелла, Фраттези, Мхитарян, Аугусто, Тареми, Арнаутович

Цифры и факты

"Янг Бойз" и "Интер" никогда не встречались. При этом показатели швейцарского клуба против других итальянских за всю историю Еврокубков почти равны - четыре победы, ничья и пять поражений. Все эти матчи состоялись после 2011-го года. А домашние показатели против итальянцев - в пользу бернцев с тремя победами, ничьей и поражением

Показатели "Интера" против швейцарских команд на всех полях за всю историю Еврокубков - четыре победы, три ничьи и поражение. Все матчи состоялись до 2004-го года

"Интер" одержал четыре победы подряд во всех турнирах

"Интер" выиграл два последних гостевых матча во всех турнирах, а перед этим не выиграл четыре таких подряд. При этом все те четыре были ничьими. В гостях он не проигрывал в последних семи

"Интер" выиграл лишь один матч Лиги Чемпионов за пределами "Джузеппе Меацца" из последних шести (три ничьи, два поражения) - со счетом 1:0 в Зальцбурге благодаря голу с пенальти на 85-ой минуте. "Янг Бойз" выиграл три домашних матча Лиги Чемпионов из последних шести при трех поражениях

Победой над "Люцерном" "Янг Бойз" прервал серию из трех домашних матчей во всех турнирах без побед (ничья и два поражения) и трех матчей во всех турнирах на всех полях с поражениями

"Янг Бойз" пропускал в восьми последних матчах на всех полях во всех турнирах и в семи последних матчах дома во всех турнирах

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Янг Бойз - Интер 1:2

"Янг Бойз" хорошо играет против итальянцев, его синтетический газон - проблема для гостей, он начал с новым тренером с победы в лиге. "Интер" же устал, страдает от травм, применит ротацию, думает о "Ювентусе" и неубедителен в гостях. Первое очко бернцев в Раунде Лиги ЛЧ реально. Хотя на это сложно ставить. Можно ставить на их первый забитый мяч. Забить должны обе команды.