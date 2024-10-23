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Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Синтетический газон, кадровые проблемы, мысли о "Ювентусе"

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" поправил свои дела в Серии А тремя победами подряд, но все еще не первый там. "Наполи" опережает, да и преследователи очень близки. А в ближайшем туре ожидает Дерби Италии с "Ювентусом". В такой ситуации легко отвлечься и не выложиться как следует в матче Лиги Чемпионов в гостях у ее худшей команды на ее синтетическом покрытии. Повторят ли миланцы вчерашние ошибку и провал "Юве"?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Интер"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция Megogo Футбол 7

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Содержание

Состояние команд

1

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 4"Астон Вилла"

 3 3 0 0 6-0 9
2

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 5"Монако"

 3 2 1 0 9-4 7
3

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 6"Спортинг"

 3 2 1 0 5-1 7
4

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 7"Арсенал"

 3 2 1 0 3-0 7
5

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 8"Боруссия"

 3 2 0 1 12-6 6
6

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 9"Брест"

 2 2 0 0 6-1 6
7

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 10"Бенфика"

 2 2 0 0 6-1 6
8

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 11"Байер"

 2 2 0 0 5-0 6
9

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 12Реал

 3 2 0 1 8-4 6
10

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 13"Ливерпуль"

 2 2 0 0 5-1 6
11

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 14"Ювентус"

 3 2 0 1 6-4 6
12

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 15"Манчестер Сити"

 2 1 1 0 4-0 4
13

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 16"Интер"

 2 1 1 0 4-0 4
14

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 17"Спарта"

 2 1 1 0 4-1 4
15

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 18"Аталанта"

 2 1 1 0 3-0 4
16

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 19"Штутгарт"

 3 1 1 1 3-4 4
17

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 20"Пари Сен-Жермен"

 3 1 1 1 2-3 4
18

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 21"Бавария"

 2 1 0 1 9-3 3
19

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 22"Барселона"

 2 1 0 1 6-2 3
20

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 23Жирона

 3 1 0 2 4-4 3
21

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 24"Милан"

 3 1 0 2 4-5 3
22

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 25"Лилль"

 2 1 0 1 1-2 3
23

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 26"Селтик"

 2 1 0 1 6-8 3
24

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 27"Фейеноорд"

 2 1 0 1 3-6 3
25

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 28"Атлетико"

 2 1 0 1 2-5 3
26

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 29"Брюгге"

 3 1 0 2 2-6 3
27

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 30ПСВ

 3 0 2 1 3-5 2
28

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 31"Болонья"

 3 0 1 2 0-4 1
29

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 32Шахтер

 3 0 1 2 0-4 1
30

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 33Динамо

 2 0 1 1 4-11 1
31

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 34"РБ Лейпциг"

 2 0 0 2 3-5 0
32

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 35Штурм

 3 0 0 3 1-5 0
33

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 36"Зальцбург"

 2 0 0 2 0-7 0
34

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 37"Янг Бойз"

 2 0 0 2 0-8 0
35

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 38"Црвена Звезда"

 3 0 0 3 2-11 0
36

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 39"Слован"

 3 0 0 3 1-11 0

Немного отвлечься "Интер" может. Поскольку в Лиге Чемпионов его состояние очень хорошее. Он еще даже не пропускал - 0:0 в гостях против "Манчестер Сити", 4:0 дома над "Црвеной Звездой". А "Янг Бойз" после двух туров даже расположился ниже "Звезды" - на последнем, 36-ом месте. Именно здесь можно произвести ротацию, предоставить отдых лидерам, не играть в полную силу, на полной скорости.

Но это и опасно, поскольку любой гостевой матч может стать подводным камнем. Тем более - на синтетическом газоне. Симоне Индзаги признает серьезную проблему с таким, сообщает, что команда дополнительно тренировалась на таком. Также существуют кадровые проблемы, всегда способные помешать.

Да и в целом "Интер" не выглядит сносящим все паровозом. Три его последние победы в лиге одержаны с разницей в один мяч и сразу после двух матчей Серии А подряд без них. В трех матчах там подряд он пропустил по два мяча. Затем не пропустил в гостях от "Ромы" в воскресенье (1:0), но тот матч был очень трудным, интенсивным, отобравшим много сил. Первым гостевым в лиге в сезоне без пропущенных.

Индзаги, правда, отрицает помехи "Ювентуса", говоря, что его команда умеет думать лишь о следующем матче. Но отмечает последнюю победу "Янг Бойз" и требует от своих подопечных быть внимательными. Говорит о большом отличии искусственного газона от настоящего. О кадровых проблемах и мыслях о стартовом составе на матч до последнего. О силах, отданных его командой в Риме.

Способен ли "Янг Бойз" воспользоваться всем этим? В его активе в нынешнем сезоне две победы над "Галатасараем" в Квалификации Лиги Чемпионов, а также победа дома в лиге над "Люцерном", ее лидером, в субботу (2:1). Однако эта победа лишь вывела бернцев с последнего (!) места в лиге. А в основном раунде ЛЧ они после двух туров последние - 0:3 дома от "Астон Виллы" и 0:5 в гостях от "Барселоны".

В сущности, матч против "Люцерна" был первым на посту для нового и временного главного тренера. Жоэль Маньин приходил из молодежной команды еще в марте после увольнения Рафаэля Вики и удержал первое место в лиге. Теперь же пришел после увольнения Патрика Рамена. Если до зимы преуспеет - станет постоянным главным. Начал он победой и явно принес вдохновение игрокам, но "Интер" - не "Люцерн".

Он сообщает, что его главным вопросом к подопечным в первые дни был: "Как вы себя чувствуете?", то есть он пытается работать прежде всего психологически. Говорит об огромном вызове и требует от подопечных демонстрировать характер и агрессию в единоборствах. Признает, что будет немало тяжелых моментов в матче и хочет преодолеть их как коллектив.

Он надеется на плохой день соперника и призывает подопечных пользоваться каждым шансом, потому что "Интер" много не предоставит.

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"Интер" - прагматичная команда, особенно в гостях. Еще и на выезде в этом сезоне ему тяжело. А "Янг Бойз" дома против "Астон Виллы" владел мячом немало - 47 процентов - и начал тот матч давлением. Ожидается его активность, тем более - с новым тренером. Хотя, скорее всего, и миланцы попытаются рано забить и уже потом действовать по результату. В этом матче первый гол будет очень важен.

Последние матчи команд

Янг Бойз - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.10.2024 - изображение 40

Кадры

В Риме вылетели Чалханоглу и Ачерби. Дублер второго Де Фрай на месте, а вот дублер первого Асллани также травмирован. Последнего опорника сыграет либо Барелла, либо Зелински. Оба после травм. Николо вернулся в Риме, Петр - лишь сейчас. Также Индзаги сообщает, что будет думать о состоянии защитников Бастони и Димарко. Ну а о правом фланге между Думфризом и Дармианом он всегда думает.

В центре поля также есть Фраттези и Мхитарян, в центре обороны, кроме Де Фрая, могут выйти Павар, Биссек и Карлос Аугусто, последний - и на левом фланге. В атаке "Црвену Звезду" вынесли Тареми и Арнаутович, как минимум один из них может выйти в стартовом составе сегодня за счет Тюрама и/или Лаутаро Мартинеса. А есть еще Корреа.

Маньин надеется, что ротация соперника немного поможет его команде, хотя и отмечает, что у "Интера" сильный и расширенный состав.

В "Янг Бойз" вылетают после каждого матча. Новый вылет - полузащитник Чайва. Старые - Янко, Пфайффер, Зукру и Фасинет Конте. Зато как раз вернулся один из лидеров команды защитник Бенито. А форвард сборной Швейцарии Седрик Иттен против "Люцерна" забил свой первый мяч во всех турнирах с июля. На счету вингера Монтейро как раз уже шесть голов в сезоне, в том числе "Люцерну" и дубль "Галатасараю".

"Янг Бойз": Фон Балмоос, Атекаме, М. Камара, Бенито, Хаджам, Ниассе, Лаупер, Монтейро, Угринич, Колли, Иттен

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Барелла, Фраттези, Мхитарян, Аугусто, Тареми, Арнаутович

Цифры и факты

  • "Янг Бойз" и "Интер" никогда не встречались. При этом показатели швейцарского клуба против других итальянских за всю историю Еврокубков почти равны - четыре победы, ничья и пять поражений. Все эти матчи состоялись после 2011-го года. А домашние показатели против итальянцев - в пользу бернцев с тремя победами, ничьей и поражением
  • Показатели "Интера" против швейцарских команд на всех полях за всю историю Еврокубков - четыре победы, три ничьи и поражение. Все матчи состоялись до 2004-го года
  • "Интер" одержал четыре победы подряд во всех турнирах
  • "Интер" выиграл два последних гостевых матча во всех турнирах, а перед этим не выиграл четыре таких подряд. При этом все те четыре были ничьими. В гостях он не проигрывал в последних семи
  • "Интер" выиграл лишь один матч Лиги Чемпионов за пределами "Джузеппе Меацца" из последних шести (три ничьи, два поражения) - со счетом 1:0 в Зальцбурге благодаря голу с пенальти на 85-ой минуте. "Янг Бойз" выиграл три домашних матча Лиги Чемпионов из последних шести при трех поражениях
  • Победой над "Люцерном" "Янг Бойз" прервал серию из трех домашних матчей во всех турнирах без побед (ничья и два поражения) и трех матчей во всех турнирах на всех полях с поражениями
  • "Янг Бойз" пропускал в восьми последних матчах на всех полях во всех турнирах и в семи последних матчах дома во всех турнирах

Ставки и коэффициенты

Favbet
8.00
5.00
1.39
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Прогноз: Янг Бойз - Интер 1:2

"Янг Бойз" хорошо играет против итальянцев, его синтетический газон - проблема для гостей, он начал с новым тренером с победы в лиге. "Интер" же устал, страдает от травм, применит ротацию, думает о "Ювентусе" и неубедителен в гостях. Первое очко бернцев в Раунде Лиги ЛЧ реально. Хотя на это сложно ставить. Можно ставить на их первый забитый мяч. Забить должны обе команды.

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