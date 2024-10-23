Аталанта – Селтик. Анонс и прогноз матча третьего тура Лиги чемпионов на 23.10.2024

Команда Брендана Роджерса постарается что-то противопоставить "Аталанте", набравшей неплохой ход в последнее время.

3-й тур Лиги Чемпионов сезона 2024/25

Среда, 23 октября. Италия, Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

"Аталанта" 19:45 "Селтик"

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Аталанта: последние новости

Прошлый сезон для "Аталанты" получился в целом удачным. Команда заняла четвертое лигочемпионовское место в Серии А и довольно неожиданно разгромила в финале Лиги Европы леверкузенский "Байер", до этого ни разу не проигравший в сезоне во всех турнирах.

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В летнее межсезонье команда была активна на трансферном рынке. Среди потерь итальянцев отметим Компмейнерса ("Ювентус"), Сапату ("Торино"), Околе ("Лестер"), Миранчука ("Атланта").

На полноценной основе команду пополнил Де Кателере из "Милана", Ретеги из "Дженоа", Белланова из "Торино", Бен Годфри из "Эвертона". На правах аренды команду пополнили Коссунну из "Байера и Дзаньоло из "Галатасарая".

"Аталанта" довольно неудачно начала сезон. Сначала было поражение от "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА, а затем еще 3 поражения в 6 следующих матчах серии А от "Торино", "Интера" и "Комо". В последних матчах результаты в Серии А улучшились.

В Лиге Чемпионов "Аталанта" выступает успешно. В первом туре итальянцы с нереализованным пенальти сыграли в безголевую ничью с лондонским "Арсеналом". Во втором туре на нейтральном поле бергамаски разгромили донецкий "Шахтер" со счетом 0:3.

С наилучшей стороны проявляет себя форвард сборной Италии Матео Ретеги, в 8 матчах Серии А отличившийся уже 8 раз.

Перед матчем у итальянцев есть кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Скамакка, Колашинац, Скальвини, Коссуну, Толой, Брешиани. Из-за травм есть проблемы в защитном звене команды.

Ориентировочный состав "Аталанты": Карнезекки – Белланова, Гин, Джимсити, Де Роон, Дзаппакоста – Эдерсон, Пашалич, где Кателере – Лукман, Ретеги.

Селтик: последние новости

"Селтик" традиционно для последних лет удачно выступил в прошлом сезоне на внутренней арене. Команда опередила в чемпионате и одолела в финале кубка Шотландии своего главного конкурента - "Рейнджерс".

В летнее трансферное окно команда из Глазго потеряла Мэтта О'Райли, перешедшего в "Брайтон" за 29,5 млн евро. Также покинули команду Джонстон ("Вест Бромвич") и Хаксабанович ("Мальме"), Ивата ("Бирмингем"), завершил карьеру легендарный голкипер Джо Харт.

На замену О'Райле был приобретен перспективный бельгиец из "Аугсбурга" Энгельс и Пауло Бернардо из "Бенфики", центр нападения усилил Ида из "Норвича", а центр защиты - Трасти из "Шеффилд Юнайтед". На смену ветерану Харту пришел другой ветеран - Шмайхель из "Андерлехта".

Удачно начала команда и текущий сезон в Премьер-лиге Шотландии, лишь в последнем туре потеряв первые очки в противостоянии с Абердином". Именно с этим клубом "Селтик" делит первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Групповой этап Лиги Чемпионов начался для "Селтика" удачно, команда камня на камне не оставила от "Слована" – 5:1. Однако второй тур обернулся катастрофой уже для самих шотландцев – 1:7 в противостоянии с дортмундской "Боруссией".

В прошлогоднем розыгрыше Лиги Чемпионов шотландцы выступили неудачно, заняв последнее место в квартете с "Атлетико", "Лацио" и "Фейенордом". В этом году подопечные Брендана Роджерса постараются выйти в весеннюю стадию турнира.

Ориентировочный состав "Селтика": Шмайхель – Джонсон, Трасти, Скейлс, Валье – Хатате, Макгрегор, Энгельс – Кюн, Фурухаси, Маэда.

Личные встречи

"Аталанта" и "Селтик" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

Турнирная таблица

Последние матчи Аталанты и Селтика

Аталанта

20.10. Венеция – Аталанта 0:2 (Серия А)

05.10. Аталанта – Дженоа 5:1(Серия А)

02.10. Шахтер – Аталанта 0:3 (Лига Чемпионов)

28.09. Болонья – Аталанта 1:1 (Серия А)

24.09. Аталанта – Комо 2:3 (Серия А)

Селтик

19.10 Селтик – Абердин 2:2 (Премьер-лига Шотландии)

09.10 Слайго Роверс – Селтик 2:3 (Товарищеский матч)

06.10 Росс Каунти – Селтик 1:2 (Премьер-лига Шотландии)

01.10 Боруссия Д. – Селтик 7:1 (Лига Чемпионов)

28.09 Сент-Джонстон – Селтик 0:6 (Премьер-лига Шотландии)

Ставки и коэффициенты

Аталанта – Селтик. Прогноз матча от UA-Футбол

Аталанта в последних матчах набрала хорошую форму, о чем свидетельствуют результаты как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов. Считаем, что хозяева без особого труда должны побеждать своего соперника (Ф1(-1)).