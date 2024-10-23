Зальцбург – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.10.2024

"Зальцбург" 23 октября примет загребское "Динамо" в третьем туре Лиги Чемпионов. "Быки" еще не набирали очков в текущем розыгрыше турнира, а хорваты имеют в своем активе лишь один зачетный балл. В этом прогнозе мы разберемся, почему такой предматчевый расклад гарантирует нам увлекательный и результативный поединок.

Лига чемпионов. Этап лиги. Раунд 3

23.10.2024. "Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Арбитр в поле - Дэнни Маккели

“Зальцбург” 22:00 “Динамо” Загреб

Телетрансляция – Megogo Футбол 8

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Новости Зальцбурга

"Зальцбург" является регулярным участником группового раунда Лиги Чемпионов, но в текущем сезоне имеет не самый сильный подбор игроков. Все-таки роль "донора" для европейских грандов не позволяет австрийцам стабильно держать свой уровень. Однако "быки" имеют относительно реалистичную цель - попасть в плей-офф ЛЧ, а именно в 1/16 турнира.

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В первом туре команда Пепа Лийндерса встречалась в гостях с пражской "Спартой". Букмекеры оценивали шансы коллективов абсолютно ровно, но тот поединок австрийцы провалили по всем параметрам - "0:3". Во втором туре чемпион Австрии сыграл еще хуже, уступив "0:4" "Бресту". Эти два поражения привели "быков" на 33 строчку в таблице.

Что же до внутреннего чемпионата, то в австрийской Бундеслиге "Зальцбург" традиционно считается главным фаворитом на титул, но в прошлом сезоне "быки" сенсационно уступили золото "Штурму". В розыгрыше 2024-2025 Зальцбург уже успел не раз потерять очки, поэтому пока команда расположилась лишь на четвертом месте, отставая на шесть баллов от лидера "Штурма", но имея при этом два матча в запасе.

Новости Динамо Загреб

"Динамо", как и его сегодняшний соперник, почти каждый год штампует чемпионские титулы на родине, поэтому является регулярным участником основной стадии Лиги чемпионов. Но, стоит добавить, что уже на самом турнире хорватам не часто удается побороться за путевку в плей-офф. Однако в этом сезоне шансов больше. Благодаря изменениям в формате ЛЧ, задача попасть в топ-24 общей таблицы не кажется какой-то космической.

В первом туре "Динамо" встречалось с "Баварией" в Мюнхене и потерпело настоящее фиаско. Чемпион Хорватии был просто уничтожен баварцами. Игра завершилась с не очень приличным счетом - "2:9"! Во втором туре коллектив Ненада Белицы снова поразил, но на этот раз со знаком плюс. Динамо было очень близко, чтобы победить мощное "Монако", но хорваты не смогли удержать преимущество в два мяча, поэтому были вынуждены довольствоваться ничьей "2:2". Этот результат закрепил загребцев на 28 строчке в таблице.

В чемпионате Хорватии "Динамо" является настоящим грандом, но откровенно провалило стартовый отрезок этого сезона. В десяти матчах коллектив Ненада Белицы одержал всего шесть побед и пока занимает лишь четвертую строчку в таблице, отставая на четыре балла от лидера "Гайдука".

Последние матчи Зальцбурга и Динамо Загреб

Зальцбург

"Зальцбург" 2:1" Альтах"

"Штурм Грац" 5:0" Зальцбург"

"Зальцбург" 0:4" Брест"

"Зальцбург" 2:0" Аустрия Вена"

"Винер Виктория" 0:4" Зальцбург"

Динамо Загреб

"Истра" 1961 2:2" Динамо Загреб"

"Вараждин" 0:1" Динамо Загреб"

"Динамо Загреб" 2:2" Монако"

"Динамо Загреб" 5:1" Локомотив Загреб"

"Баньоле" 1:3" Динамо Загреб"

Турнирное положение команд

После двух туров команды расположились не так далеко друг от друга в общей таблице. Это и неудивительно, ведь их разделяет лишь одно очко. Что касается Динамо, то, в случае победы сегодня, у них есть шансы набрать четыре балла и попасть в топ-24 по итогам трех сыгранных матчей, ведь все клубы с 18 по 25 места имеют в своем активе лишь три очка. Однако, не стоит забывать, что хорваты, из-за ужасного разгрома от Баварии "2:9", сейчас совсем не могут полагаться на показатель забитых и пропущенных в случае равенства по очкам.

Зальцбург же пока не набирал зачетных пунктов в этой ЛЧ, поэтому матч с "динамовцами", которые номинально слабее по оценкам экспертов и букмекеров, является прекрасной возможностью, чтобы не только прервать неудачную еврокубковую серию, но и подняться на несколько позиций выше в таблице.

Очные встречи

Возможно, вас это удивит, но у этих двух коллективов очень богатая и интересная история противостояний. Так, например, между собой они встречались аж восемь раз. Интересно, что "динамовцы" еще ни разу не побеждали австрийцев в основное время (однажды были сильнее в овертайме). Ровно половина из этих матчей завершилась вничью, а другая половина - победами "Зальцбурга". Наиболее разгромную победу "быки" одержали в 2014 году, когда разбили хорватов со счетом "5:1". Произошло это в рамках группового этапа Лиги Европы.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Зальцбург – Динамо Загреб

"Зальцбург" сегодня сыграет первым номером. В этом почти нет сомнения, ведь потеря очков в третьем туре подряд сделает почти невыполнимой задачу выхода в 1/16 финала ЛЧ. Динамо также имеет лишь одно очко, поэтому не будет парковать автобус с командой, которая существенно не превосходит их по классу. К тому же "Зальцбург" дома традиционно показывает результативный футбол, как много пропуская, так и много забивая. Вероятно, хозяева поля с первых минут пойдут вперед большими силами. Ну а загребцы также должны воспользоваться свободным пространством и найти свои моменты на контратаках. Вот почему мы считаем, что этот матч точно получится результативным - в нем будет забито не менее трех голов.