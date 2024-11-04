Слован - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

Во вторник состоится встреча между чемпионами Словакии и Хорватии. Смогут ли аутсайдеры Этапа Лиги набрать первые зачетные пункты на глазах своих болельщиков?

Лига чемпионов. Четвертый тур

"Слован" - "Динамо" Загреб

05.11.2024. 19:45. Братислава. "Национальный стадион"

Трансляция - Мегого Футбол-2

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"Слован": последние новости

Небесно-голубые сейчас на дне турнирной таблицы, имея ноль зачетных пунктов и наихудшую разницу забитых-пропущенных. Линия защиты, во главе с капитаном Лукашем Паушеком, не справляется с давлением более именитых соперников и дает слишком много свободного пространства для соперников. Впрочем, к чести "Слована", команда пытается играть в футбол, а не "ставить автобус" у собственных ворот. С "Манчестер Сити" не получалось ничего в атаке, но в прошлом туре словакам удалось создать несколько опасных моментов у ворот "Жироны".

Основные надежды в атаке болельщики будут возлагать на армянина Баргесяна, результативно выступающего в национальном чемпионате (на данный момент 10 голов и 3 ассиста в 12 турах чемпионата). Скорее всего, "Слован" будет играть по своей привычной схеме 3-4-3. Только в матче с "Манчестер Сити" наставник "Слована" отошел от своей привычной схемы игры. Во внутренних турнирах для "Слована" все складывается хорошо. Команда лидирует в чемпионате, правда, имея лишь одно очко преимущества над "Жилиной" и матч в запасе. В Кубке также "Слован" недавно выиграл свой матч и вышел в 1/8. Увидим ли мы во вторник с первых минут украинца Даниила Игнатенко?

"Динамо" Загреб: последние новости

У "Динамо" в настоящее время не все так радужно во внутреннем первенстве. Лишь 3 место после "Хайдука" и "Риеки" и это точно не удовлетворяет амбиций чемпиона. На это влияет то, что команде приходится играть в плотном графике. В Лиге чемпионов разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" 2:9, попытавшись играть в открытый футбол с европейским грандом. Но в других матчах хорваты порадовали. Ничья с "Монако" и победа над Зальцбургом на выезде - повод для гордости хорватских болельщиков.

Команда играет с одним чистым форвардом Куленовичем, который находится в великолепной форме. На атаку также успешно работают местные игроки Марко Пьяца, Рог и Шпикич. Хорватов возглавляет Ненад Белица. Он пришел перед нынешним сезоном, подписав многолетний контракт, однако тренер уже не впервые работает с "Динамо". Травмированных в составе синих нет.

История противостояний

Команды встречались между собой достаточно давно. Последняя встреча была в 2017. Уже ни одного игрока с того матча не осталось в составах соперников.Матч завершился 2:2. В 2000-м году команды встретились в игре плей-офф Кубка УЕФА в 1/64 финала. По результату двухматчевого противостояния победу праздновали ребята из Загреба с общим счетом 4:1.

Последние матчи команд

"Слован"

02.11. Подбрезова – Слован 1:3

30.10. Сколица - Слован 2:3

26.10. Спишска Новая Вес – Слован 0:2

22.10. Жирона – Слован 2:0

19.10. Спартак Трнава - Слован 0:1

"Динамо"

01.11. Шибеник - Динамо Загреб 0:4

27.10. Динамо Загреб - Осиек 2:4

23.10. Зальцбург – Динамо Загреб 0:2

19.10. Истра – Динамо Загреб 2:2

06.10. Вараждин - Динамо Загреб 0:1

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Слован" – "Динамо" Загреб

Матч открывает четвертый тур Лиги чемпионов. Это первый матч, в котором словаки не идут явным андердогом и перед родными фанами попытаются набрать очки. Однако даже на фоне загребского "Динамо" словаки имеют ощутимо более слабый кадровый потенциал. "Динамо" неплохо играет в нападении. В Братиславе хорваты будут иметь достаточно голевых возможностей. Прогноз – победа "Динамо" (2.07).