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Слован - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

Лига Чемпионов
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Слован - Динамо Загреб: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.11.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол

Слован - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник состоится встреча между чемпионами Словакии и Хорватии. Смогут ли аутсайдеры Этапа Лиги набрать первые зачетные пункты на глазах своих болельщиков?

Лига чемпионов. Четвертый тур

"Слован" - "Динамо" Загреб

05.11.2024. 19:45. Братислава. "Национальный стадион"

Трансляция - Мегого Футбол-2

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Трансляція матчу Слован - Динамо (Загреб)
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Содержание

"Слован": последние новости

Небесно-голубые сейчас на дне турнирной таблицы, имея ноль зачетных пунктов и наихудшую разницу забитых-пропущенных. Линия защиты, во главе с капитаном Лукашем Паушеком, не справляется с давлением более именитых соперников и дает слишком много свободного пространства для соперников. Впрочем, к чести "Слована", команда пытается играть в футбол, а не "ставить автобус" у собственных ворот. С "Манчестер Сити" не получалось ничего в атаке, но в прошлом туре словакам удалось создать несколько опасных моментов у ворот "Жироны".

Основные надежды в атаке болельщики будут возлагать на армянина Баргесяна, результативно выступающего в национальном чемпионате (на данный момент 10 голов и 3 ассиста в 12 турах чемпионата). Скорее всего, "Слован" будет играть по своей привычной схеме 3-4-3. Только в матче с "Манчестер Сити" наставник "Слована" отошел от своей привычной схемы игры. Во внутренних турнирах для "Слована" все складывается хорошо. Команда лидирует в чемпионате, правда, имея лишь одно очко преимущества над "Жилиной" и матч в запасе. В Кубке также "Слован" недавно выиграл свой матч и вышел в 1/8. Увидим ли мы во вторник с первых минут украинца Даниила Игнатенко?

"Динамо" Загреб: последние новости

У "Динамо" в настоящее время не все так радужно во внутреннем первенстве. Лишь 3 место после "Хайдука" и "Риеки" и это точно не удовлетворяет амбиций чемпиона. На это влияет то, что команде приходится играть в плотном графике. В Лиге чемпионов разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" 2:9, попытавшись играть в открытый футбол с европейским грандом. Но в других матчах хорваты порадовали. Ничья с "Монако" и победа над Зальцбургом на выезде - повод для гордости хорватских болельщиков.

Команда играет с одним чистым форвардом Куленовичем, который находится в великолепной форме. На атаку также успешно работают местные игроки Марко Пьяца, Рог и Шпикич. Хорватов возглавляет Ненад Белица. Он пришел перед нынешним сезоном, подписав многолетний контракт, однако тренер уже не впервые работает с "Динамо". Травмированных в составе синих нет.

История противостояний

Команды встречались между собой достаточно давно. Последняя встреча была в 2017. Уже ни одного игрока с того матча не осталось в составах соперников.Матч завершился 2:2. В 2000-м году команды встретились в игре плей-офф Кубка УЕФА в 1/64 финала. По результату двухматчевого противостояния победу праздновали ребята из Загреба с общим счетом 4:1.

Последние матчи команд

"Слован"

02.11. Подбрезова – Слован 1:3
30.10. Сколица - Слован 2:3
26.10. Спишска Новая Вес – Слован 0:2
22.10. Жирона – Слован 2:0
19.10. Спартак Трнава - Слован 0:1

"Динамо"

01.11. Шибеник - Динамо Загреб 0:4
27.10. Динамо Загреб - Осиек 2:4
23.10. Зальцбург – Динамо Загреб 0:2
19.10. Истра – Динамо Загреб 2:2
06.10. Вараждин - Динамо Загреб 0:1

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Астон Вилла "Астон Вилла" 3 3 0 0 6-0 9
2 Ливерпуль "Ливерпуль" 3 3 0 0 6-1 9
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-0 7
4 Монако "Монако" 3 2 1 0 9-4 7
5 Брест "Брест" 3 2 1 0 7-2 7
6 Байер "Байер" 3 2 1 0 6-1 7
7 Интер "Интер" 3 2 1 0 5-0 7
8 Спортинг "Спортинг" 3 2 1 0 5-1 7
9 Арсенал "Арсенал" 3 2 1 0 3-0 7
10 Барселона "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6
11 Боруссия "Боруссия" 3 2 0 1 12-6 6
12 Реал Реал 3 2 0 1 8-4 6
13 Бенфика "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6
14 Ювентус "Ювентус" 3 2 0 1 6-4 6
15 Лилль "Лилль" 3 2 0 1 4-3 6
16 Фейеноорд "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6
17 Аталанта "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5
18 Штутгарт "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4
20 Селтик "Селтик" 3 1 1 1 6-8 4
21 Спарта "Спарта" 3 1 1 1 4-6 4
22 Динамо Динамо 3 1 1 1 6-11 4
23 Бавария "Бавария" 3 1 0 2 10-7 3
24 Жирона Жирона 3 1 0 2 4-4 3
25 Милан "Милан" 3 1 0 2 4-5 3
26 Брюгге "Брюгге" 3 1 0 2 2-6 3
27 Атлетико "Атлетико" 3 1 0 2 3-8 3
28 ПСВ ПСВ 3 0 2 1 3-5 2
29 Болонья "Болонья" 3 0 1 2 0-4 1
29 Шахтер Шахтер 3 0 1 2 0-4 1
31 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 3 0 0 3 3-6 0
32 Штурм Штурм 3 0 0 3 1-5 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 3 0 0 3 2-11 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 3 0 0 3 0-9 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 3 0 0 3 0-9 0
36 Слован "Слован" 3 0 0 3 1-11 0

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
3.60
3.60
2.07
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Прогноз на матч "Слован" – "Динамо" Загреб

Матч открывает четвертый тур Лиги чемпионов. Это первый матч, в котором словаки не идут явным андердогом и перед родными фанами попытаются набрать очки. Однако даже на фоне загребского "Динамо" словаки имеют ощутимо более слабый кадровый потенциал. "Динамо" неплохо играет в нападении. В Братиславе хорваты будут иметь достаточно голевых возможностей. Прогноз – победа "Динамо" (2.07).

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