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Слован - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024
Слован - Динамо Загреб: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.11.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник состоится встреча между чемпионами Словакии и Хорватии. Смогут ли аутсайдеры Этапа Лиги набрать первые зачетные пункты на глазах своих болельщиков?
Лига чемпионов. Четвертый тур
"Слован" - "Динамо" Загреб
05.11.2024. 19:45. Братислава. "Национальный стадион"
Трансляция - Мегого Футбол-2
"Слован": последние новости
Небесно-голубые сейчас на дне турнирной таблицы, имея ноль зачетных пунктов и наихудшую разницу забитых-пропущенных. Линия защиты, во главе с капитаном Лукашем Паушеком, не справляется с давлением более именитых соперников и дает слишком много свободного пространства для соперников. Впрочем, к чести "Слована", команда пытается играть в футбол, а не "ставить автобус" у собственных ворот. С "Манчестер Сити" не получалось ничего в атаке, но в прошлом туре словакам удалось создать несколько опасных моментов у ворот "Жироны".
Основные надежды в атаке болельщики будут возлагать на армянина Баргесяна, результативно выступающего в национальном чемпионате (на данный момент 10 голов и 3 ассиста в 12 турах чемпионата). Скорее всего, "Слован" будет играть по своей привычной схеме 3-4-3. Только в матче с "Манчестер Сити" наставник "Слована" отошел от своей привычной схемы игры. Во внутренних турнирах для "Слована" все складывается хорошо. Команда лидирует в чемпионате, правда, имея лишь одно очко преимущества над "Жилиной" и матч в запасе. В Кубке также "Слован" недавно выиграл свой матч и вышел в 1/8. Увидим ли мы во вторник с первых минут украинца Даниила Игнатенко?
"Динамо" Загреб: последние новости
У "Динамо" в настоящее время не все так радужно во внутреннем первенстве. Лишь 3 место после "Хайдука" и "Риеки" и это точно не удовлетворяет амбиций чемпиона. На это влияет то, что команде приходится играть в плотном графике. В Лиге чемпионов разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" 2:9, попытавшись играть в открытый футбол с европейским грандом. Но в других матчах хорваты порадовали. Ничья с "Монако" и победа над Зальцбургом на выезде - повод для гордости хорватских болельщиков.
Команда играет с одним чистым форвардом Куленовичем, который находится в великолепной форме. На атаку также успешно работают местные игроки Марко Пьяца, Рог и Шпикич. Хорватов возглавляет Ненад Белица. Он пришел перед нынешним сезоном, подписав многолетний контракт, однако тренер уже не впервые работает с "Динамо". Травмированных в составе синих нет.
История противостояний
Команды встречались между собой достаточно давно. Последняя встреча была в 2017. Уже ни одного игрока с того матча не осталось в составах соперников.Матч завершился 2:2. В 2000-м году команды встретились в игре плей-офф Кубка УЕФА в 1/64 финала. По результату двухматчевого противостояния победу праздновали ребята из Загреба с общим счетом 4:1.
Последние матчи команд
"Слован"
02.11. Подбрезова – Слован 1:3
30.10. Сколица - Слован 2:3
26.10. Спишска Новая Вес – Слован 0:2
22.10. Жирона – Слован 2:0
19.10. Спартак Трнава - Слован 0:1
"Динамо"
01.11. Шибеник - Динамо Загреб 0:4
27.10. Динамо Загреб - Осиек 2:4
23.10. Зальцбург – Динамо Загреб 0:2
19.10. Истра – Динамо Загреб 2:2
06.10. Вараждин - Динамо Загреб 0:1
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|4
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|6
|"Байер"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|7
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|8
|"Спортинг"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|11
|"Боруссия"
|3
|2
|0
|1
|12-6
|6
|12
|Реал
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|13
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|14
|"Ювентус"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|15
|"Лилль"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|16
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|17
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|18
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|"Селтик"
|3
|1
|1
|1
|6-8
|4
|21
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|22
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|23
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|25
|"Милан"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|26
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|27
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|28
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|29
|"Болонья"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Слован" – "Динамо" Загреб
Матч открывает четвертый тур Лиги чемпионов. Это первый матч, в котором словаки не идут явным андердогом и перед родными фанами попытаются набрать очки. Однако даже на фоне загребского "Динамо" словаки имеют ощутимо более слабый кадровый потенциал. "Динамо" неплохо играет в нападении. В Братиславе хорваты будут иметь достаточно голевых возможностей. Прогноз – победа "Динамо" (2.07).
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