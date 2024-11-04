Селтик – Лейпциг. Анонс и прогноз матча третьего тура Лиги чемпионов на 05.11.2024

Пятого ноября на футбольных аренах развернется захватывающая борьба в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся шотландский "Селтик" и немецкий "Лейпциг". Обе команды подходят к этому матчу с амбициями получить важные баллы, ведь немецкая команда еще не имеет ни одной победы в турнире, а "Селтик" в последний раз получил три балла еще в первом туре.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Шотландия. "Celtic Park"

Главный арбитр:

Селтик - Лейпциг

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8

Трансляция матча В эфире Прямая трансляция. Селтик – Лейпциг Смотреть трансляцию

Селтик

"Селтик" подходит к матчу с решительным намерением продемонстрировать свою силу на домашнем стадионе в Глазго и одержать вторую победу в рамках Лиги чемпионов. Старт "кельтов" в Лиге чемпионов начался с победы - чемпионы Шотландии разгромили "Слован Братислава" со счетом 5:1, затем они уступили "Боруссии Д" со счетом 1:7, а в третьем туре довольно неожиданно сумели сыграть 0:0 против "Аталанты" на выезде. В чемпионате Шотландии команда Брендана Роджерса занимает первое место, набрав в активе 28 баллов.

Касательно состава, то "кельты" в это трансферное окно поработали на славу: они приобрели Иду и Трасти, "Селтик" действительно усилился в нападении и защите. К этому всему, лучшим бомбардиром "бело-зеленых" является японец Кёго Фурухаси, который попытается забить в ворота Петера Гулачи. Ко всему, "кельты" могут похвастаться Алистером Джонстоном, защитником, который забил 4 гола в чемпионате Шотландии.

Лейпциг

"РБ Лейпциг" в рамках Лиги чемпионов в первых трех турах сыграл против "Атлетико", "Ювентуса" и "Ливерпуля", не сумев набрать ни одного балла, и это повлияло на их расположение в таблице - 30 место. Но ситуация в чемпионате Германии намного лучше: подопечные Марко Розе набрали 20 очков в 9 турах и занимают второе место. Также "РБ Лейпциг" очень уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Германии, переиграв в домашнем матче "Санкт-Паули" (4:2).

В составе "РБ Лейпциг" есть нападающий Лоис Опенда, который забил пять голов в девяти матчах Бундеслиги, но в ЛЧ, как ни старался проявить себя бельгиец, он не может отличиться голом, эту работу выполняет словенский футболист Беньямин Шешко. В Лиге чемпионов он забил 3 мяча в трех матчах, но в чемпионате Германии нападающий не пасет задних - три гола в девяти играх. Именно на этих игроков рассчитывает Марко Розе в грядущем матче.

Статистика встреч

Первая встреча команд состоялась в 2018 году в рамках Лиги Европы. Тогда команды обменялись победами: сначала "Лейпциг" обыграл "Селтик" со счетом 2:0, а затем "кельты" вырвали победу 2:1 на своем домашнем поле. Встреча повторилась спустя четыре года, в Лиге чемпионов: немцы выиграли оба поединка - первый со счетом 3:1, второй - 2:0.

Последние матчи команд

Селтик

27.10.2024 | "Motherwell" 0 - 3 "Селтик"

23.10.2024 | "Аталанта" 0 - 0 "Селтик"

19.10.2024 | "Селтик" 2 - 2 "Абердин"

06.10.2024 | "Росс Каунти" 1 - 2 "Селтик"

01.10.2024 | "Боруссия" 7 - 1 "Селтик"

Лейпциг

02.11.2024 | "Боруссия" 2 - 1 "РБ Лейпциг"

29.10.2024 | "РБ Лейпциг" 4 - 2 "Санкт-Паули"

26.10.2024 | "РБ Лейпциг" 3 - 1 "Фрайбург"

23.10.2024 | "РБ Лейпциг" 0 - 1 "Ливерпуль"

19.10.2024 | "Майнц" 0 - 2 "РБ Лейпциг"

Турнирное положение

Во внутригосударственных чемпионатах "Селтик" может похвастаться тем, что занимает первое место в Шотландском Премьершипе. А "РБ Лейпциг" в Бундеслиге отстает от лидера лишь на три очка и занимает второе место. Тем временем в Лиге чемпионов хозяева грядущего матча занимают 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе одно поражение, одну победу и одну ничью. Несмотря на такой нестабильный результат, они находятся в оранжевой зоне плей-офф, тогда как немецкий клуб с тремя поражениями занимает 31-е место.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Это будет уже пятая в истории игра между этими командами. Сейчас команда Марко Розе переживает нестабильность в Лиге чемпионов, в то время как в Немецком чемпионате проводит один из лучших сезонов. "Селтик" удерживает стабильный уровень как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. Прогноз - ничья.