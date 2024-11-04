Реал Мадрид — Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 5.11.2024

"Реал" выиграл 15 Кубков чемпионов, а "Милан" - 7, но разница огромна, ведь эра доминирования "Сливочных" продолжается, а вот Россонери после Сильвио Берлускони резко деградировали.

К этому поединку "Милан" подходит лишь 7-й командой Серии А, и просто сдержать натиск Мадрида ему будет архисложно. Между тем, самому "Реалу" победить очень важно — надо поскорее реабилитироваться и забыть кошмарные 0:4 в Эль Класико.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Мілан Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 4-й тур

5 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Милан"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

Мадрид подойдет к матчу свежим, что редкость в нынешнее время — все потому, что гранды в Испании пропускают 1-й раунд Кубка, а на выходных матч с "Валенсией" перенесли из-за наводнения.

Эта пауза, скорее, на руку Карло Анчелотти. На старте сезона "Реал" много побеждал, но показывал футбол сомнительного качества, что обернулось катастрофой против "Барселоны". Это надо осмыслить, принять решения, что-то менять. Постоянно побеждать в концовках, как было со "Штутгартом" (3:1) и "Боруссией" (5:2) нельзя — всегда есть вероятность закончить, как в Лилле (0:1).

17 - Kylian Mbappé has been caught offside 17 times in LaLiga 2024/25, more than any other player in the top 5 European leagues and the most by a Real Madrid player after his first 10 games of a league campaign since Cristiano Ronaldo in 2013/14 (22). Precipitation. pic.twitter.com/NF79rA6Nlm — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2024

Против "Милана" ждем от "Реала" другой игры — больше целостности, напора, моментов. Слабое место — Васкес, против которого сыграет лучший игрок Россонери Тео Эрнандес. С другой стороны, глобальное превосходство в классе "Сливочных" не вызывает сомнений, и пока сложно представить, как "Милан" остановит злого на всех после невручения ЗМ Винисиуса.

Новости "Милана"

Паулу Фонсека стартует на посту тренера Россонери не так, как хотел. В Серии А команда идет лишь 7-й, набрав 17 очков в 10 турах. В ЛЧ — победили "Брюгге", но проиграли "Байеру" и "Ливерпулю".

У "Милана" большие проблемы со стабильностью. Команда может одолеть "Интер" 2:1, но затем проиграть "Фиорентине" 1:2 или вообще провалиться дома с "Наполи" 0:2. Также на примере "Ливерпуля" было видно, что Россонери не могут на равных играть против футболистов наивысшего уровня — им не хватает скорости и мысли.

23 - Since the beginning of 2024, Christian #Pulisic (14G+9A) and Rafael #Leão (12G+11A) are the two #SerieA players who have been involved in the highest number of goals in all competitions: 23 both. Wings. pic.twitter.com/HwfUO88Wnt — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2024

Вероятно, это все будет и на "Бернабеу", если "Реал" сумеет взвинтить темп. Как уже говорилось, главная надежда "Милана" - на левый фланг, где не чужой "Сливочным" Тео Эрнандес способен на сюрпризы. Также в форме Кристиан Пулишич, а Саму Чуквезе и Альваро Мората неоднократно феерили именно против "Реала". Но сумеет ли Фонсека построить их правильно, чтобы это дало результат? Перед игрой на "Бернабеу" сомнения не только в защите "Милана", но и его тренере.

"Реал Мадрид" - "Милан": статистика личных встреч

Самый историчный матч этих команд был в финале КЕЧ-1958, когда "Реал" победил 3:2.

Ну, а самые "свежие" противостояния — это ЛЧ-2010/11, там они встретились в группе, и “Реал” победил дома 2:0, а на “Сан-Сиро” была ничья 2:2. То был закат эпохи Индзаги, Зеедорфа, Несты и Гаттузо.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Милана"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры травмированные Алаба, Карвахаль, Родриго и Куртуа, что открывает дорогу в состав Андрею Лунину. Все же не зря он остался на "Бернабеу", практики снова хватает.

У "Милана" потерь тоже четыре — опорник Бенассер, центрбек Габбья, латераль Флоренци и экс-форвард "Реала" Йович.

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Модрич — Беллингем — Винисиус, Мбаппе

"Милан": Меньян — Эмерсон Роял, Томори, Павлович, Тео Эрнандес — Фофана, Рейндерс — Пулишич, Мората, Рафаэл Леау

"Реал Мадрид" - "Милан": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Милан": прогноз от UA-Футбол

Верим в голы — ни "Милан", ни "Реал" не обладают сейчас железобетонным тылом, чтобы сушить матчи.

Наша ставка — ТБ 2,5. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.