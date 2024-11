Реал Мадрид — Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 5.11.2024

"Реал" выиграл 15 Кубков чемпионов, а "Милан" - 7, но разница огромна, ведь эра доминирования "Сливочных" продолжается, а вот Россонери после Сильвио Берлускони резко деградировали.

К этому поединку "Милан" подходит лишь 7-й командой Серии А, и просто сдержать натиск Мадрида ему будет архисложно. Между тем, самому "Реалу" победить очень важно — надо поскорее реабилитироваться и забыть кошмарные 0:4 в Эль Класико.

Мадрид подойдет к матчу свежим, что редкость в нынешнее время — все потому, что гранды в Испании пропускают 1-й раунд Кубка, а на выходных матч с "Валенсией" перенесли из-за наводнения.

Эта пауза, скорее, на руку Карло Анчелотти. На старте сезона "Реал" много побеждал, но показывал футбол сомнительного качества, что обернулось катастрофой против "Барселоны". Это надо осмыслить, принять решения, что-то менять. Постоянно побеждать в концовках, как было со "Штутгартом" (3:1) и "Боруссией" (5:2) нельзя — всегда есть вероятность закончить, как в Лилле (0:1).

17 - Kylian Mbappé has been caught offside 17 times in LaLiga 2024/25, more than any other player in the top 5 European leagues and the most by a Real Madrid player after his first 10 games of a league campaign since Cristiano Ronaldo in 2013/14 (22). Precipitation. pic.twitter.com/NF79rA6Nlm