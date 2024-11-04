Ливерпуль – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 1

Хаби Алонсон возвращается на некогда родной ему стадион в качестве наставника команды-соперника. Эта игра будет особенной во многих апсектах, но центральной фигурой точно будет именно испанский специалист, отдавший лучшие годы своей карьеры "Энфилду".

Обе команды претендуют на топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, обе команды в неплохой форме, поэтому следить за таким противостоянием обязательно будет очень интересно.

Новости "Ливерпуля"

Что говорить о форме подопечных Арне Слота, если их последнее поражение было еще в сентябре и то вообще остается единственным поражением мерсисайдцев в сезоне? Они неожиданно уверенно начинают эру после Юргена Клоппа. Выиграли каждый из трех первых матчей в Лиге Чемпионов и, если верить прогнозам по поводу минимальных требований для выхода в раунд плей-офф, они уже себе его обеспечили. В то-24 должны попадать, даже если проиграют все остальные матчи до конца.

За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 ничья. Среди побед было непростое противостояние с "Челси" (2:1), также в Лиге Чемпионов минимально одолели "Лейпциг" (1:0). Ничья произошла в игре с "Арсеналом" на выезде (2:2), а затем две победы над "Брайтоном" подряд.

Эта команда уже не настолько рок-н-рольная, как было у Юргена Клоппа, здесь больше осторожности и прагматичности, но буквально немного. Единственная проблема - отсутствие глубины состава, из-за которой частенько играют одни и те же игроки, что приводит к усталости. Хватит ли им сил на энергозатратное противостояние против Леверкузена? Вопрос открытый.

Новости "Байера"

Команда Хаби Алонсо пока что не может удержать темп прошлого сезона по набору очков и всему остальному. Они уже проиграли свой матч в Бундеслиге в этом сезоне в последнее время слишком много играют вничью. Пока что это позволяет леверкузенцам идти только на четвертом месте в национальном чемпионате.

Куда интереснее дела обстоят именно в Лиге Чемпионов, где на их счету 2 победы и 1 ничья. Удалось обыграть "Фейенорд" (4:0) и "Милан" (1:0), а затем сыграли вничью с сенсационным "Брестом" (1:1).

За последние 5 матчей у них 3 ничьи и 2 победы. Удалось не без проблем обыграть "Айнтрахт" (2:1) и "Эльферсберг" (3:0). А без побед остались в противостояниях с "Брестом", о котором мы уже упоминали, а также "Вердером" (2:2) и "Штуттгартом" (0:0). Конечно, это не та заведенная машина уничтожения, как было в прошлом сезоне, впрочем свой стиль они оставляют и даже на "Энфилде" у "Ливерпуля" должны быть проблемы.

Турнирная таблица

Личные встречи

12.08.12 КТМ "Ливерпуль" — "Байер" 3:1

09.03.05 ЛЧ "Байер" — "Ливерпуль" 1:3

22.02.05 ЛЧ "Ливерпуль" — "Байер" 3:1

09.04.02 ЛЧ "Байер" — "Ливерпуль" 4:2

03.04.02 ЛЧ "Ливерпуль" — "Байер" 1:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" забивал как минимум 3 гола в последних 3 матчах против "Байера" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 домашних матчах против "Байера";

В последних 4 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот на эту игру остается без помощи нескольких игроков, травмированы Харви Эллиотт, Алиссон Бекер, Федерико Кьеза и Диогу Жота. Кроме того, под вопросом физическая готовность Ибраима Конате. Все остальные готовы.

Что касается Хаби Алонсо, то он не может рассчитывать на помощь Жануэля Белосьяна и Амина Адли. Также под вопросом готовность Мартена Террье и Норди Мукиеле.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес

"Байер", 3-4-2-1: Градецки — Тапсоба, Та, Инкапье — Фримпонг, Джака, Гарсия, Грмиальдо — Вирц, Террье — Бонифейс

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Ставки и коэффициенты на матч

1.75 4.15 4.40 Узнать больше

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Байером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Трудно поверить в то, что команда Алонсо может приехать на "Энфилд" и не забить ни одного гола. Очевидно, что хозяевам будет сложно, впрочем их качества и здоровой прагматичности должно хватить для минимальной победы с пропущенным голом в свои ворота. Непростая победа мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.