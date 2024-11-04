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Ливерпуль – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Байером" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур
5 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)
Трансляция: Megogo Football 1
Хаби Алонсон возвращается на некогда родной ему стадион в качестве наставника команды-соперника. Эта игра будет особенной во многих апсектах, но центральной фигурой точно будет именно испанский специалист, отдавший лучшие годы своей карьеры "Энфилду".
Обе команды претендуют на топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, обе команды в неплохой форме, поэтому следить за таким противостоянием обязательно будет очень интересно.
Новости "Ливерпуля"
Что говорить о форме подопечных Арне Слота, если их последнее поражение было еще в сентябре и то вообще остается единственным поражением мерсисайдцев в сезоне? Они неожиданно уверенно начинают эру после Юргена Клоппа. Выиграли каждый из трех первых матчей в Лиге Чемпионов и, если верить прогнозам по поводу минимальных требований для выхода в раунд плей-офф, они уже себе его обеспечили. В то-24 должны попадать, даже если проиграют все остальные матчи до конца.
За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 ничья. Среди побед было непростое противостояние с "Челси" (2:1), также в Лиге Чемпионов минимально одолели "Лейпциг" (1:0). Ничья произошла в игре с "Арсеналом" на выезде (2:2), а затем две победы над "Брайтоном" подряд.
Эта команда уже не настолько рок-н-рольная, как было у Юргена Клоппа, здесь больше осторожности и прагматичности, но буквально немного. Единственная проблема - отсутствие глубины состава, из-за которой частенько играют одни и те же игроки, что приводит к усталости. Хватит ли им сил на энергозатратное противостояние против Леверкузена? Вопрос открытый.
Новости "Байера"
Команда Хаби Алонсо пока что не может удержать темп прошлого сезона по набору очков и всему остальному. Они уже проиграли свой матч в Бундеслиге в этом сезоне в последнее время слишком много играют вничью. Пока что это позволяет леверкузенцам идти только на четвертом месте в национальном чемпионате.
Куда интереснее дела обстоят именно в Лиге Чемпионов, где на их счету 2 победы и 1 ничья. Удалось обыграть "Фейенорд" (4:0) и "Милан" (1:0), а затем сыграли вничью с сенсационным "Брестом" (1:1).
За последние 5 матчей у них 3 ничьи и 2 победы. Удалось не без проблем обыграть "Айнтрахт" (2:1) и "Эльферсберг" (3:0). А без побед остались в противостояниях с "Брестом", о котором мы уже упоминали, а также "Вердером" (2:2) и "Штуттгартом" (0:0). Конечно, это не та заведенная машина уничтожения, как было в прошлом сезоне, впрочем свой стиль они оставляют и даже на "Энфилде" у "Ливерпуля" должны быть проблемы.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|4
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|6
|"Байер"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|7
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|8
|"Спортинг"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|11
|"Боруссия"
|3
|2
|0
|1
|12-6
|6
|12
|Реал
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|13
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|14
|"Ювентус"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|15
|"Лилль"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|16
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|17
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|18
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|"Селтик"
|3
|1
|1
|1
|6-8
|4
|21
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|22
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|23
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|25
|"Милан"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|26
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|27
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|28
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|29
|"Болонья"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Личные встречи
12.08.12 КТМ "Ливерпуль" — "Байер" 3:1
09.03.05 ЛЧ "Байер" — "Ливерпуль" 1:3
22.02.05 ЛЧ "Ливерпуль" — "Байер" 3:1
09.04.02 ЛЧ "Байер" — "Ливерпуль" 4:2
03.04.02 ЛЧ "Ливерпуль" — "Байер" 1:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" забивал как минимум 3 гола в последних 3 матчах против "Байера" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 домашних матчах против "Байера";
- В последних 4 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Арне Слот на эту игру остается без помощи нескольких игроков, травмированы Харви Эллиотт, Алиссон Бекер, Федерико Кьеза и Диогу Жота. Кроме того, под вопросом физическая готовность Ибраима Конате. Все остальные готовы.
Что касается Хаби Алонсо, то он не может рассчитывать на помощь Жануэля Белосьяна и Амина Адли. Также под вопросом готовность Мартена Террье и Норди Мукиеле.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес
"Байер", 3-4-2-1: Градецки — Тапсоба, Та, Инкапье — Фримпонг, Джака, Гарсия, Грмиальдо — Вирц, Террье — Бонифейс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Байером" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Трудно поверить в то, что команда Алонсо может приехать на "Энфилд" и не забить ни одного гола. Очевидно, что хозяевам будет сложно, впрочем их качества и здоровой прагматичности должно хватить для минимальной победы с пропущенным голом в свои ворота. Непростая победа мерсисайдцев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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