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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Байером" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Ливерпуль – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 1

Хаби Алонсон возвращается на некогда родной ему стадион в качестве наставника команды-соперника. Эта игра будет особенной во многих апсектах, но центральной фигурой точно будет именно испанский специалист, отдавший лучшие годы своей карьеры "Энфилду".

Обе команды претендуют на топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, обе команды в неплохой форме, поэтому следить за таким противостоянием обязательно будет очень интересно.

Содержание

Новости "Ливерпуля"

Что говорить о форме подопечных Арне Слота, если их последнее поражение было еще в сентябре и то вообще остается единственным поражением мерсисайдцев в сезоне? Они неожиданно уверенно начинают эру после Юргена Клоппа. Выиграли каждый из трех первых матчей в Лиге Чемпионов и, если верить прогнозам по поводу минимальных требований для выхода в раунд плей-офф, они уже себе его обеспечили. В то-24 должны попадать, даже если проиграют все остальные матчи до конца.

За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 ничья. Среди побед было непростое противостояние с "Челси" (2:1), также в Лиге Чемпионов минимально одолели "Лейпциг" (1:0). Ничья произошла в игре с "Арсеналом" на выезде (2:2), а затем две победы над "Брайтоном" подряд.

Эта команда уже не настолько рок-н-рольная, как было у Юргена Клоппа, здесь больше осторожности и прагматичности, но буквально немного. Единственная проблема - отсутствие глубины состава, из-за которой частенько играют одни и те же игроки, что приводит к усталости. Хватит ли им сил на энергозатратное противостояние против Леверкузена? Вопрос открытый.

Ливерпуль – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024 - изображение 1

Новости "Байера"

Команда Хаби Алонсо пока что не может удержать темп прошлого сезона по набору очков и всему остальному. Они уже проиграли свой матч в Бундеслиге в этом сезоне в последнее время слишком много играют вничью. Пока что это позволяет леверкузенцам идти только на четвертом месте в национальном чемпионате.

Куда интереснее дела обстоят именно в Лиге Чемпионов, где на их счету 2 победы и 1 ничья. Удалось обыграть "Фейенорд" (4:0) и "Милан" (1:0), а затем сыграли вничью с сенсационным "Брестом" (1:1).

За последние 5 матчей у них 3 ничьи и 2 победы. Удалось не без проблем обыграть "Айнтрахт" (2:1) и "Эльферсберг" (3:0). А без побед остались в противостояниях с "Брестом", о котором мы уже упоминали, а также "Вердером" (2:2) и "Штуттгартом" (0:0). Конечно, это не та заведенная машина уничтожения, как было в прошлом сезоне, впрочем свой стиль они оставляют и даже на "Энфилде" у "Ливерпуля" должны быть проблемы.

Ливерпуль – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Астон Вилла "Астон Вилла" 3 3 0 0 6-0 9
2 Ливерпуль "Ливерпуль" 3 3 0 0 6-1 9
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-0 7
4 Монако "Монако" 3 2 1 0 9-4 7
5 Брест "Брест" 3 2 1 0 7-2 7
6 Байер "Байер" 3 2 1 0 6-1 7
7 Интер "Интер" 3 2 1 0 5-0 7
8 Спортинг "Спортинг" 3 2 1 0 5-1 7
9 Арсенал "Арсенал" 3 2 1 0 3-0 7
10 Барселона "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6
11 Боруссия "Боруссия" 3 2 0 1 12-6 6
12 Реал Реал 3 2 0 1 8-4 6
13 Бенфика "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6
14 Ювентус "Ювентус" 3 2 0 1 6-4 6
15 Лилль "Лилль" 3 2 0 1 4-3 6
16 Фейеноорд "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6
17 Аталанта "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5
18 Штутгарт "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4
20 Селтик "Селтик" 3 1 1 1 6-8 4
21 Спарта "Спарта" 3 1 1 1 4-6 4
22 Динамо Динамо 3 1 1 1 6-11 4
23 Бавария "Бавария" 3 1 0 2 10-7 3
24 Жирона Жирона 3 1 0 2 4-4 3
25 Милан "Милан" 3 1 0 2 4-5 3
26 Брюгге "Брюгге" 3 1 0 2 2-6 3
27 Атлетико "Атлетико" 3 1 0 2 3-8 3
28 ПСВ ПСВ 3 0 2 1 3-5 2
29 Болонья "Болонья" 3 0 1 2 0-4 1
29 Шахтер Шахтер 3 0 1 2 0-4 1
31 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 3 0 0 3 3-6 0
32 Штурм Штурм 3 0 0 3 1-5 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 3 0 0 3 2-11 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 3 0 0 3 0-9 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 3 0 0 3 0-9 0
36 Слован "Слован" 3 0 0 3 1-11 0

Личные встречи

12.08.12 КТМ "Ливерпуль" — "Байер" 3:1

09.03.05 ЛЧ "Байер" — "Ливерпуль" 1:3

22.02.05 ЛЧ "Ливерпуль" — "Байер" 3:1

09.04.02 ЛЧ "Байер" — "Ливерпуль" 4:2

03.04.02 ЛЧ "Ливерпуль" — "Байер" 1:0

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" забивал как минимум 3 гола в последних 3 матчах против "Байера" во всех турнирах;
  • "Ливерпуль" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 домашних матчах против "Байера";
  • В последних 4 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот на эту игру остается без помощи нескольких игроков, травмированы Харви Эллиотт, Алиссон Бекер, Федерико Кьеза и Диогу Жота. Кроме того, под вопросом физическая готовность Ибраима Конате. Все остальные готовы.

Что касается Хаби Алонсо, то он не может рассчитывать на помощь Жануэля Белосьяна и Амина Адли. Также под вопросом готовность Мартена Террье и Норди Мукиеле.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес

"Байер", 3-4-2-1: Градецки — Тапсоба, Та, Инкапье — Фримпонг, Джака, Гарсия, Грмиальдо — Вирц, Террье — Бонифейс

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Ставки и коэффициенты на матч

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1.75
4.15
4.40
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Байером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Трудно поверить в то, что команда Алонсо может приехать на "Энфилд" и не забить ни одного гола. Очевидно, что хозяевам будет сложно, впрочем их качества и здоровой прагматичности должно хватить для минимальной победы с пропущенным голом в свои ворота. Непростая победа мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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