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Боруссия Дортмунд - Штурм. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 5.11.2024
Боруссия Дортмунд - Штурм. Прогноз и анонс матча ⋉ 5.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На бумаге имеем дело с финалистом Лиги чемпионов и действующим чемпионом/лидером австрийского первенства. На самом же деле, речь идет об очной встрече команды из середины таблицы текущей кампании главного еврокубка и тотального аутсайдера.
В частности, уже в четвертом туре ЛЧ поединок между собой проведут дортмундская "Боруссия" и "Штурм". После трех туров в активе немцев шесть зачетных баллов, а у австрийцев - ноль.
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- "Боруссия" Дортмунд 22:00 "Штурм"
- "Боруссия" Дортмунд: последние новости
- "Штурм": последние новости
- "Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Личные встречи
- "Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Останні офіційні матчі
- Турнирное положение команд
- "Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Ставка и коэффициенты
- "Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Прогноз на матч от UA-Футбол
4-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 5-е ноября
Германия, Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк"
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Штурм"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Боруссия" Дортмунд: последние новости
Дела в рамках главного еврокубка для подопечных Нури Шахина шли просто прекрасно. Сначала "шмели" на выезде уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" Ники Гаена (3:0), а после этого - уже в родных стенах просто уничтожили шотландский "Селтик" Брендана Роджерса (7:1).
Однако, дальше на пути "Боруссии" "попался" его величество мадридский "Реал". И начали немцы в том матче действительно мощно, дважды поразив ворота "сливочных" на экваторе первого тайма. Однако, во второй половине этой встречи подопечные Карло Анчелотти перевернули игру буквально с ног на голову и растоптали дортмундцев - сразу 5 мячей побывало в воротах Кобела.
Если же говорить о внутренней арене, то здесь у "Боруссии" есть вопросы. Сейчас команда Шахина, после 9-ти туров имеет 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. А из национального кубка "шмели" на прошлой неделе вылетели, минимально проиграв "Вольфсбургу" в овертаймах.
Впрочем, подходят к противостоянию со "Штуртом" немцы на моральном подъеме. В прошлый уик-энд в Бундеслиге "Боруссия" встречалась с "Лейпцигом" и первой пропустила. Однако, в итоге, подопечные турецкого специалиста собрались и оформили победный камбэк.
Ориентировочный состав "Боруссии": Майер, Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс, Нмеча, Брандт, Забитцер, Гиттенс, Байер, Гирасси.
"Штурм": последние новости
Теперь к австрийцам. В этом случае начнем именно с национального чемпионата. И здесь, как уже было сказано выше, действующий чемпион Австрии доказывает свой статус-кво и в этом сезоне, лидируя в турнирной таблице тамошней Бундеслиги.
Однако, на поприще Лиги чемпионов команде Кристиана Ильцера слишком, невероятно сложно... Три тура, три поражения и лишь один забитый мяч. При этом, "Штурм" встречался далеко не с самыми сильными соперниками - конечно, по меркам ЛЧ. В частности, "черно-белые" в гостях уступили французскому "Бресту" (1:2), а на своем поле проиграли бельгийскому "Брюгге" (0:1) и португальскому "Спортингу" (0:2).
Не сказать, что "Штурм" прям максимально безнадежен. Все же мы говорим о командах элитного европейского турнира. Впрочем, общего класса австрийцам ощутимо не хватает. Им бы в турнир на ранг ниже - Лигу Европы. Потому что, в ЛЧ пока света в конце тоннеля не видно. Тем более, когда в соперниках агрессивная и заряженная на успех дортмундская "Боруссия".
Ориентировочный состав "Штурма": Схерпен, Гизбегович, Эмануэль, Гайргофер, Лавале, Чуквуани, Ялькуйе, Бовинг, Хорват, Бирет, Джатта.
"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Личные встречи
Это будет первая очная встреча этих коллективов на официальном уровне в истории.
"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Останні офіційні матчі
"Боруссия" Дортмунд:
"Штурм":
Турнирное положение команд
Имеем дело с середняком и аутсайдером. В активе немцев шесть очков, у австрийцев - все еще ноль.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|4
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|6
|"Байер"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|7
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|8
|"Спортинг"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|11
|"Боруссия"
|3
|2
|0
|1
|12-6
|6
|12
|Реал
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|13
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|14
|"Ювентус"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|15
|"Лилль"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|16
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|17
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|18
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|"Селтик"
|3
|1
|1
|1
|6-8
|4
|21
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|22
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|23
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|25
|"Милан"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|26
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|27
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|28
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|29
|"Болонья"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Ставка и коэффициенты
"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Прогноз на матч от UA-Футбол
Уверенная победа "шмелей". Все говорит в пользу именно команды Нури Шахина. Немцы выглядят фаворитами как по результатам, так и по мнению букмекеров. О подборе исполнителей и разрыве в классе и говорить не стоит. Ожидаем, победу "Боруссии" в несколько мячей. Австрийцам в логове финалиста ЛЧ будет очень сложно.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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