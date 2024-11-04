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Боруссия Дортмунд - Штурм. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 5.11.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Боруссия Дортмунд - Штурм. Прогноз и анонс матча ⋉ 5.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Штурм. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 5.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

На бумаге имеем дело с финалистом Лиги чемпионов и действующим чемпионом/лидером австрийского первенства. На самом же деле, речь идет об очной встрече команды из середины таблицы текущей кампании главного еврокубка и тотального аутсайдера.

В частности, уже в четвертом туре ЛЧ поединок между собой проведут дортмундская "Боруссия" и "Штурм". После трех туров в активе немцев шесть зачетных баллов, а у австрийцев - ноль.

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СОДЕРЖАНИЕ

4-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 5-е ноября

Германия, Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк"

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Штурм"

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"Боруссия" Дортмунд: последние новости

Дела в рамках главного еврокубка для подопечных Нури Шахина шли просто прекрасно. Сначала "шмели" на выезде уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" Ники Гаена (3:0), а после этого - уже в родных стенах просто уничтожили шотландский "Селтик" Брендана Роджерса (7:1).

Однако, дальше на пути "Боруссии" "попался" его величество мадридский "Реал". И начали немцы в том матче действительно мощно, дважды поразив ворота "сливочных" на экваторе первого тайма. Однако, во второй половине этой встречи подопечные Карло Анчелотти перевернули игру буквально с ног на голову и растоптали дортмундцев - сразу 5 мячей побывало в воротах Кобела.

Если же говорить о внутренней арене, то здесь у "Боруссии" есть вопросы. Сейчас команда Шахина, после 9-ти туров имеет 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. А из национального кубка "шмели" на прошлой неделе вылетели, минимально проиграв "Вольфсбургу" в овертаймах.

Впрочем, подходят к противостоянию со "Штуртом" немцы на моральном подъеме. В прошлый уик-энд в Бундеслиге "Боруссия" встречалась с "Лейпцигом" и первой пропустила. Однако, в итоге, подопечные турецкого специалиста собрались и оформили победный камбэк.

Ориентировочный состав "Боруссии": Майер, Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс, Нмеча, Брандт, Забитцер, Гиттенс, Байер, Гирасси.

"Штурм": последние новости

Теперь к австрийцам. В этом случае начнем именно с национального чемпионата. И здесь, как уже было сказано выше, действующий чемпион Австрии доказывает свой статус-кво и в этом сезоне, лидируя в турнирной таблице тамошней Бундеслиги.

Однако, на поприще Лиги чемпионов команде Кристиана Ильцера слишком, невероятно сложно... Три тура, три поражения и лишь один забитый мяч. При этом, "Штурм" встречался далеко не с самыми сильными соперниками - конечно, по меркам ЛЧ. В частности, "черно-белые" в гостях уступили французскому "Бресту" (1:2), а на своем поле проиграли бельгийскому "Брюгге" (0:1) и португальскому "Спортингу" (0:2).

Не сказать, что "Штурм" прям максимально безнадежен. Все же мы говорим о командах элитного европейского турнира. Впрочем, общего класса австрийцам ощутимо не хватает. Им бы в турнир на ранг ниже - Лигу Европы. Потому что, в ЛЧ пока света в конце тоннеля не видно. Тем более, когда в соперниках агрессивная и заряженная на успех дортмундская "Боруссия".

Ориентировочный состав "Штурма": Схерпен, Гизбегович, Эмануэль, Гайргофер, Лавале, Чуквуани, Ялькуйе, Бовинг, Хорват, Бирет, Джатта.

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Личные встречи

Это будет первая очная встреча этих коллективов на официальном уровне в истории.

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Останні офіційні матчі

"Боруссия" Дортмунд:

Боруссия Дортмунд - Штурм. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 5.11.2024 - изображение 4

"Штурм":

Боруссия Дортмунд - Штурм. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 5.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Имеем дело с середняком и аутсайдером. В активе немцев шесть очков, у австрийцев - все еще ноль.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Астон Вилла "Астон Вилла" 3 3 0 0 6-0 9
2 Ливерпуль "Ливерпуль" 3 3 0 0 6-1 9
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-0 7
4 Монако "Монако" 3 2 1 0 9-4 7
5 Брест "Брест" 3 2 1 0 7-2 7
6 Байер "Байер" 3 2 1 0 6-1 7
7 Интер "Интер" 3 2 1 0 5-0 7
8 Спортинг "Спортинг" 3 2 1 0 5-1 7
9 Арсенал "Арсенал" 3 2 1 0 3-0 7
10 Барселона "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6
11 Боруссия "Боруссия" 3 2 0 1 12-6 6
12 Реал Реал 3 2 0 1 8-4 6
13 Бенфика "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6
14 Ювентус "Ювентус" 3 2 0 1 6-4 6
15 Лилль "Лилль" 3 2 0 1 4-3 6
16 Фейеноорд "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6
17 Аталанта "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5
18 Штутгарт "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4
20 Селтик "Селтик" 3 1 1 1 6-8 4
21 Спарта "Спарта" 3 1 1 1 4-6 4
22 Динамо Динамо 3 1 1 1 6-11 4
23 Бавария "Бавария" 3 1 0 2 10-7 3
24 Жирона Жирона 3 1 0 2 4-4 3
25 Милан "Милан" 3 1 0 2 4-5 3
26 Брюгге "Брюгге" 3 1 0 2 2-6 3
27 Атлетико "Атлетико" 3 1 0 2 3-8 3
28 ПСВ ПСВ 3 0 2 1 3-5 2
29 Болонья "Болонья" 3 0 1 2 0-4 1
29 Шахтер Шахтер 3 0 1 2 0-4 1
31 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 3 0 0 3 3-6 0
32 Штурм Штурм 3 0 0 3 1-5 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 3 0 0 3 2-11 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 3 0 0 3 0-9 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 3 0 0 3 0-9 0
36 Слован "Слован" 3 0 0 3 1-11 0

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Ставка и коэффициенты

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"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Прогноз на матч от UA-Футбол

Уверенная победа "шмелей". Все говорит в пользу именно команды Нури Шахина. Немцы выглядят фаворитами как по результатам, так и по мнению букмекеров. О подборе исполнителей и разрыве в классе и говорить не стоит. Ожидаем, победу "Боруссии" в несколько мячей. Австрийцам в логове финалиста ЛЧ будет очень сложно.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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