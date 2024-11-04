Боруссия Дортмунд - Штурм. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 5.11.2024

На бумаге имеем дело с финалистом Лиги чемпионов и действующим чемпионом/лидером австрийского первенства. На самом же деле, речь идет об очной встрече команды из середины таблицы текущей кампании главного еврокубка и тотального аутсайдера.

В частности, уже в четвертом туре ЛЧ поединок между собой проведут дортмундская "Боруссия" и "Штурм". После трех туров в активе немцев шесть зачетных баллов, а у австрийцев - ноль.

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4-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 5-е ноября

Германия, Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк"

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Штурм"

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"Боруссия" Дортмунд: последние новости

Дела в рамках главного еврокубка для подопечных Нури Шахина шли просто прекрасно. Сначала "шмели" на выезде уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" Ники Гаена (3:0), а после этого - уже в родных стенах просто уничтожили шотландский "Селтик" Брендана Роджерса (7:1).

Однако, дальше на пути "Боруссии" "попался" его величество мадридский "Реал". И начали немцы в том матче действительно мощно, дважды поразив ворота "сливочных" на экваторе первого тайма. Однако, во второй половине этой встречи подопечные Карло Анчелотти перевернули игру буквально с ног на голову и растоптали дортмундцев - сразу 5 мячей побывало в воротах Кобела.

Если же говорить о внутренней арене, то здесь у "Боруссии" есть вопросы. Сейчас команда Шахина, после 9-ти туров имеет 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. А из национального кубка "шмели" на прошлой неделе вылетели, минимально проиграв "Вольфсбургу" в овертаймах.

Впрочем, подходят к противостоянию со "Штуртом" немцы на моральном подъеме. В прошлый уик-энд в Бундеслиге "Боруссия" встречалась с "Лейпцигом" и первой пропустила. Однако, в итоге, подопечные турецкого специалиста собрались и оформили победный камбэк.

Ориентировочный состав "Боруссии": Майер, Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс, Нмеча, Брандт, Забитцер, Гиттенс, Байер, Гирасси.

"Штурм": последние новости

Теперь к австрийцам. В этом случае начнем именно с национального чемпионата. И здесь, как уже было сказано выше, действующий чемпион Австрии доказывает свой статус-кво и в этом сезоне, лидируя в турнирной таблице тамошней Бундеслиги.

Однако, на поприще Лиги чемпионов команде Кристиана Ильцера слишком, невероятно сложно... Три тура, три поражения и лишь один забитый мяч. При этом, "Штурм" встречался далеко не с самыми сильными соперниками - конечно, по меркам ЛЧ. В частности, "черно-белые" в гостях уступили французскому "Бресту" (1:2), а на своем поле проиграли бельгийскому "Брюгге" (0:1) и португальскому "Спортингу" (0:2).

Не сказать, что "Штурм" прям максимально безнадежен. Все же мы говорим о командах элитного европейского турнира. Впрочем, общего класса австрийцам ощутимо не хватает. Им бы в турнир на ранг ниже - Лигу Европы. Потому что, в ЛЧ пока света в конце тоннеля не видно. Тем более, когда в соперниках агрессивная и заряженная на успех дортмундская "Боруссия".

Ориентировочный состав "Штурма": Схерпен, Гизбегович, Эмануэль, Гайргофер, Лавале, Чуквуани, Ялькуйе, Бовинг, Хорват, Бирет, Джатта.

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Личные встречи

Это будет первая очная встреча этих коллективов на официальном уровне в истории.

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Останні офіційні матчі

"Боруссия" Дортмунд:

"Штурм":

Турнирное положение команд

Имеем дело с середняком и аутсайдером. В активе немцев шесть очков, у австрийцев - все еще ноль.

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Ставка и коэффициенты

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм". Прогноз на матч от UA-Футбол

Уверенная победа "шмелей". Все говорит в пользу именно команды Нури Шахина. Немцы выглядят фаворитами как по результатам, так и по мнению букмекеров. О подборе исполнителей и разрыве в классе и говорить не стоит. Ожидаем, победу "Боруссии" в несколько мячей. Австрийцам в логове финалиста ЛЧ будет очень сложно.