Спортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.11.2024

Чемпион Португалии против чемпиона Англии встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Аморим будет делать прощальные аккорды с португальцами, а Гвардиола будет пытаться исправиться после последних игр.

Лига чемпионов. 4 тур

05.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон

Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)

Спортинг - Манчестер Сити. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Спортинг

Лиссабонцы - одни из немногих, кто еще не уступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Для понимания, таких клубов всего 9 из 36-ти. Конечно, соперники были не такими грозными, как "Манчестер Сити", но не стоит преуменьшать эти успехи. В первых турах "Спортинг" одолел "Лилль" (2:0) и "Штурм" (2:0), а также расписал мировую с "ПСВ" (1:1).

7 очков и лишь 1 пропущенный гол за стартовые 3 тура - отличный результат. Еще больше позитива в Лиге Португалии. Сейчас команда лидирует в чемпионате, имея 30 очков из 30-ти. В последнем туре лиссабонцы разгромили "Эштрелу Амадора" (5:1) - Дьокереш оформил покер.

Из печального - разве что уход главного тренера Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед". Изменятся ли результаты команды после этого - покажет время. Однако, в любом случае, ближайшую игру Лиги чемпионов "Спортинг" будет возглавлять еще Аморим.

Точно не сыграют из-за травм Сантуш и Куарежма. Под вопросом из-за мышечных проблем - Инасиу.

Манчестер Сити

В Лиге чемпионов "Манчестер Сити" выступает уверенно. Как и "Спортинг", команда набрала 7 очков. Что интересно - ни одного пропущенного мяча. Были ничья с "Интером" (0:0) и разгромы "Слована" (4:0) и "Спарты" (5:0). Словом, все идет гладко.

Однако последние матчи англичан удивили. Точнее говоря, их результаты. К игре Лиги чемпионов "Сити" подходит с недавними двумя поражениями подряд. Сперва выбыли из гонки за Кубок Футбольной лиги, проиграв "Тоттенхэму" (1:2). А несколько дней назад ещё и уступили "Борнмуту" с таким же счётом в рамках АПЛ.

Гвардиола выводит 2 главнейшие причины такого отрезка: "Это реальность, в которой мы оказались. В предыдущих сезонах мы сыграли много игр, но в этом ситуация еще хуже. Есть вероятность, что мы проведем 70 матчей за сезон. Это похоже на баскетбол. В НБА тоже играют столько, но у них четыре месяца отдыха, а у нас три недели. В нашей команде появились травмы, которых никогда раньше не было. Мы должны с этим справиться".

Из-за травм во вторник команде не поможет ряд игроков: Де Брюйне, Бобб, Диаш, Родри, Грилиш и Доку. Также, под вопросом остаются Савиньо и Стоунз.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Спортинга:

01.11. Спортинг - Эштрела Амадора 5:1 (Лига Португалии)

29.10. Спортинг - Насьонал 3:1 (Кубок лиги)

26.10. Фамаликан - Спортинг 0:3 (Лига Португалии)

Последние 3 встречи Манчестер Сити:

02.11. Борнмут - Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

30.10. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 (Кубок Футбольной лиги)

26.10. Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

Последние 3 очные встречи:

2022. Манчестер Сити - Спортинг 0:0 (Лига чемпионов)

2022. Спортинг - Манчестер Сити 0:5 (Лига чемпионов)

2012. Манчестер Сити - Спортинг 3:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Спортинг - Манчестер Сити от UA-Футбол

Играть будут две атакующие команды, которые привыкли много забивать и побеждать. "Манчестер Сити" забивает в 10 матчах подряд, а португальцы не покидают поле без хотя бы одного гола, внимание, уже 40 поединков подряд. Фантастика, которая может продолжиться и во вторник. Прогноз - обе команды забьют.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша