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Спортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.11.2024

Лига Чемпионов

Ожидается яркий поединок

Спортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.11.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Португалии против чемпиона Англии встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Аморим будет делать прощальные аккорды с португальцами, а Гвардиола будет пытаться исправиться после последних игр.

Содержание

Лига чемпионов. 4 тур

05.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон

Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)

Спортинг - Манчестер Сити. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Спортинг

Лиссабонцы - одни из немногих, кто еще не уступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Для понимания, таких клубов всего 9 из 36-ти. Конечно, соперники были не такими грозными, как "Манчестер Сити", но не стоит преуменьшать эти успехи. В первых турах "Спортинг" одолел "Лилль" (2:0) и "Штурм" (2:0), а также расписал мировую с "ПСВ" (1:1).

7 очков и лишь 1 пропущенный гол за стартовые 3 тура - отличный результат. Еще больше позитива в Лиге Португалии. Сейчас команда лидирует в чемпионате, имея 30 очков из 30-ти. В последнем туре лиссабонцы разгромили "Эштрелу Амадора" (5:1) - Дьокереш оформил покер.

Из печального - разве что уход главного тренера Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед". Изменятся ли результаты команды после этого - покажет время. Однако, в любом случае, ближайшую игру Лиги чемпионов "Спортинг" будет возглавлять еще Аморим.

Точно не сыграют из-за травм Сантуш и Куарежма. Под вопросом из-за мышечных проблем - Инасиу.

Манчестер Сити

В Лиге чемпионов "Манчестер Сити" выступает уверенно. Как и "Спортинг", команда набрала 7 очков. Что интересно - ни одного пропущенного мяча. Были ничья с "Интером" (0:0) и разгромы "Слована" (4:0) и "Спарты" (5:0). Словом, все идет гладко.

Однако последние матчи англичан удивили. Точнее говоря, их результаты. К игре Лиги чемпионов "Сити" подходит с недавними двумя поражениями подряд. Сперва выбыли из гонки за Кубок Футбольной лиги, проиграв "Тоттенхэму" (1:2). А несколько дней назад ещё и уступили "Борнмуту" с таким же счётом в рамках АПЛ.

Гвардиола выводит 2 главнейшие причины такого отрезка: "Это реальность, в которой мы оказались. В предыдущих сезонах мы сыграли много игр, но в этом ситуация еще хуже. Есть вероятность, что мы проведем 70 матчей за сезон. Это похоже на баскетбол. В НБА тоже играют столько, но у них четыре месяца отдыха, а у нас три недели. В нашей команде появились травмы, которых никогда раньше не было. Мы должны с этим справиться".

Из-за травм во вторник команде не поможет ряд игроков: Де Брюйне, Бобб, Диаш, Родри, Грилиш и Доку. Также, под вопросом остаются Савиньо и Стоунз.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Спортинга:

01.11. Спортинг - Эштрела Амадора 5:1 (Лига Португалии)
29.10. Спортинг - Насьонал 3:1 (Кубок лиги)
26.10. Фамаликан - Спортинг 0:3 (Лига Португалии)

  • Последние 3 встречи Манчестер Сити:

02.11. Борнмут - Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
30.10. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 (Кубок Футбольной лиги)
26.10. Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

  • Последние 3 очные встречи:

2022. Манчестер Сити - Спортинг 0:0 (Лига чемпионов)
2022. Спортинг - Манчестер Сити 0:5 (Лига чемпионов)
2012. Манчестер Сити - Спортинг 3:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Астон Вилла "Астон Вилла" 3 3 0 0 6-0 9
2 Ливерпуль "Ливерпуль" 3 3 0 0 6-1 9
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-0 7
4 Монако "Монако" 3 2 1 0 9-4 7
5 Брест "Брест" 3 2 1 0 7-2 7
6 Байер "Байер" 3 2 1 0 6-1 7
7 Интер "Интер" 3 2 1 0 5-0 7
8 Спортинг "Спортинг" 3 2 1 0 5-1 7
9 Арсенал "Арсенал" 3 2 1 0 3-0 7
10 Барселона "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6
11 Боруссия "Боруссия" 3 2 0 1 12-6 6
12 Реал Реал 3 2 0 1 8-4 6
13 Бенфика "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6
14 Ювентус "Ювентус" 3 2 0 1 6-4 6
15 Лилль "Лилль" 3 2 0 1 4-3 6
16 Фейеноорд "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6
17 Аталанта "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5
18 Штутгарт "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4
20 Селтик "Селтик" 3 1 1 1 6-8 4
21 Спарта "Спарта" 3 1 1 1 4-6 4
22 Динамо Динамо 3 1 1 1 6-11 4
23 Бавария "Бавария" 3 1 0 2 10-7 3
24 Жирона Жирона 3 1 0 2 4-4 3
25 Милан "Милан" 3 1 0 2 4-5 3
26 Брюгге "Брюгге" 3 1 0 2 2-6 3
27 Атлетико "Атлетико" 3 1 0 2 3-8 3
28 ПСВ ПСВ 3 0 2 1 3-5 2
29 Болонья "Болонья" 3 0 1 2 0-4 1
29 Шахтер Шахтер 3 0 1 2 0-4 1
31 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 3 0 0 3 3-6 0
32 Штурм Штурм 3 0 0 3 1-5 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 3 0 0 3 2-11 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 3 0 0 3 0-9 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 3 0 0 3 0-9 0
36 Слован "Слован" 3 0 0 3 1-11 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
4.15
3.90
1.85
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Прогноз на матч Спортинг - Манчестер Сити от UA-Футбол

Играть будут две атакующие команды, которые привыкли много забивать и побеждать. "Манчестер Сити" забивает в 10 матчах подряд, а португальцы не покидают поле без хотя бы одного гола, внимание, уже 40 поединков подряд. Фантастика, которая может продолжиться и во вторник. Прогноз - обе команды забьют.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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