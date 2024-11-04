Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.11.2024
Ожидается яркий поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Португалии против чемпиона Англии встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Аморим будет делать прощальные аккорды с португальцами, а Гвардиола будет пытаться исправиться после последних игр.
Лига чемпионов. 4 тур
05.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон
Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)
Спортинг - Манчестер Сити. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Спортинг
Лиссабонцы - одни из немногих, кто еще не уступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Для понимания, таких клубов всего 9 из 36-ти. Конечно, соперники были не такими грозными, как "Манчестер Сити", но не стоит преуменьшать эти успехи. В первых турах "Спортинг" одолел "Лилль" (2:0) и "Штурм" (2:0), а также расписал мировую с "ПСВ" (1:1).
7 очков и лишь 1 пропущенный гол за стартовые 3 тура - отличный результат. Еще больше позитива в Лиге Португалии. Сейчас команда лидирует в чемпионате, имея 30 очков из 30-ти. В последнем туре лиссабонцы разгромили "Эштрелу Амадора" (5:1) - Дьокереш оформил покер.
Из печального - разве что уход главного тренера Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед". Изменятся ли результаты команды после этого - покажет время. Однако, в любом случае, ближайшую игру Лиги чемпионов "Спортинг" будет возглавлять еще Аморим.
Точно не сыграют из-за травм Сантуш и Куарежма. Под вопросом из-за мышечных проблем - Инасиу.
Манчестер Сити
В Лиге чемпионов "Манчестер Сити" выступает уверенно. Как и "Спортинг", команда набрала 7 очков. Что интересно - ни одного пропущенного мяча. Были ничья с "Интером" (0:0) и разгромы "Слована" (4:0) и "Спарты" (5:0). Словом, все идет гладко.
Однако последние матчи англичан удивили. Точнее говоря, их результаты. К игре Лиги чемпионов "Сити" подходит с недавними двумя поражениями подряд. Сперва выбыли из гонки за Кубок Футбольной лиги, проиграв "Тоттенхэму" (1:2). А несколько дней назад ещё и уступили "Борнмуту" с таким же счётом в рамках АПЛ.
Гвардиола выводит 2 главнейшие причины такого отрезка: "Это реальность, в которой мы оказались. В предыдущих сезонах мы сыграли много игр, но в этом ситуация еще хуже. Есть вероятность, что мы проведем 70 матчей за сезон. Это похоже на баскетбол. В НБА тоже играют столько, но у них четыре месяца отдыха, а у нас три недели. В нашей команде появились травмы, которых никогда раньше не было. Мы должны с этим справиться".
Из-за травм во вторник команде не поможет ряд игроков: Де Брюйне, Бобб, Диаш, Родри, Грилиш и Доку. Также, под вопросом остаются Савиньо и Стоунз.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Спортинга:
01.11. Спортинг - Эштрела Амадора 5:1 (Лига Португалии)
29.10. Спортинг - Насьонал 3:1 (Кубок лиги)
26.10. Фамаликан - Спортинг 0:3 (Лига Португалии)
- Последние 3 встречи Манчестер Сити:
02.11. Борнмут - Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
30.10. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 (Кубок Футбольной лиги)
26.10. Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
- Последние 3 очные встречи:
2022. Манчестер Сити - Спортинг 0:0 (Лига чемпионов)
2022. Спортинг - Манчестер Сити 0:5 (Лига чемпионов)
2012. Манчестер Сити - Спортинг 3:2 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|4
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|6
|"Байер"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|7
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|8
|"Спортинг"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|11
|"Боруссия"
|3
|2
|0
|1
|12-6
|6
|12
|Реал
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|13
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|14
|"Ювентус"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|15
|"Лилль"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|16
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|17
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|18
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|"Селтик"
|3
|1
|1
|1
|6-8
|4
|21
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|22
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|23
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|25
|"Милан"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|26
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|27
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|28
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|29
|"Болонья"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Спортинг - Манчестер Сити от UA-Футбол
Играть будут две атакующие команды, которые привыкли много забивать и побеждать. "Манчестер Сити" забивает в 10 матчах подряд, а португальцы не покидают поле без хотя бы одного гола, внимание, уже 40 поединков подряд. Фантастика, которая может продолжиться и во вторник. Прогноз - обе команды забьют.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- Селтик – Лейпциг. Анонс и прогноз матча третьего тура Лиги чемпионов на 05.11.2024
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium