ПСВ - Жирона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.11.24

В четвертом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "ПСВ" и "Жирона". Нидерландцы являются фаворитами этой встречи, хотя подходят к этому матчу не в хорошем настроении. У каталонцев и "ПСВ" еще не все игроки вернулись из лазарета, поэтому тренеры обоих клубов постараются воспользоваться этими проблемами у соперника.

Лига чемпионов. 4-й тур

"ПСВ" - "Жирона"

5 ноября, 19:45. Эйндховен, "Филипс"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСВ - Жирона Смотреть трансляцию

ПСВ: последние новости

"ПСВ" в этом сезоне довольно долгое время не знала горечи поражения в чемпионате, пока в минувшие выходные не встретились с принципиальным соперником - "Аяксом". Действующие чемпионы Эредивизии в голевой перестрелке уступили амстердамцам со счетом 2:3, где прервалась их беспроигрышная серия, которая длилась семь матчей во всех турнирах. Подопечные Петера Боша в Лиге чемпионов не могут похвастаться победами, однако они имеют два очка, а все соперники на бумаге были явно сильнее, чем нидерландцы (поражение от "Ювентуса" и ничьи со "Спортингом" и "ПСЖ").

Перед игрой с каталонским клубом "фермеры" также имеют кадровые потери. Петер Бош не сможет рассчитывать на Адама Нагало, Серджиньо Деста, Йерди Схаутена, Джои Вермана, Ирвинга Лосано и Ивана Перишича, который не заявлен на Лигу чемпионов.

Ориентировочный состав ПСВ: Бенитес - Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс - Тил, Тиллман, Сайбари - Ланг, Л. де Йонг, Пепи

Жирона: последние новости

Команда Мичела со 2 октября по 2 ноября провела семь поединков, что является очень необычным насыщенным графиком для каталонцев. В этом промежутке "Жирона" потерпели неприятные поражения от "Лас-Пальмаса" и "Фейеноорда", и одновременно праздновали исторический успех в Лиге чемпионов над "Слованом" и победили "Леганес" в минувшие выходные. Благодаря этому результату каталонцы поднялись на 11-ю строчку в Ла Лиге, хотя это не та позиция, где видит свою команду Мичел.

Что касается кадровой ситуации, то у "Жироны" в дальнейшем в лазарете находятся Джон Солис, Иван Мартин, Ясер Асприлья, Порту и Абель Руиз. Виктор Цыганков пока не готов к возвращению в игру и украинец будет наблюдать за этим поединком за экраном телевизора.

Ориентировочный состав Жироны: Гассанига - Крейчи, Лопес, Блинд - Арнау, Эррера, Клуа, М. Гутьеррес - Хиль, Д. ван де Бек - Миовски

Цифры и факты

В этом сезоне только в одном матче с "Жироной" была зафиксирована нулевая ничья;

Лишь в трех поединках "ПСВ" забивал один мяч, - все они были в рамках Лиги чемпионов;

В 16-ти матчах против испанских команд, "крестьяне" побеждали лишь дважды.

Личные встречи

"ПСВ" и "Жирона" впервые будут встречаться между собой в еврокубках. В общем действующий чемпион Эредивизии провел 38 матчей с клубами Ла Лиги, где семь раз праздновал над ними победу, 13 игр сыграл вничью и потерпел 18 поражений.

ПСВ - Жирона. Турнирное положение команд

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают небольшим фаворитами противостояния "ПСВ". "Жирона" имеет проблемы в обороне и для них непривычно играть при таком насыщенном графике, при этом нидерландцы захотят реабилитироваться перед собственными фанами за поражение от "Аякса". Учитывая кадровые потери обеих команд, все же больший запас прочности будет иметь клуб из Эйндховена. Прогноз - Победа "ПСВ" и тотал больше 2.5 (2.44).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша