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ПСЖ — Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.11.2024

Лига Чемпионов

Обоим отступать некуда

ПСЖ — Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paul Miller/Getty Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" и "Атлетико" много оступались в прошлых турах и, как следствие, оказались в конце таблицы ЛЧ — у парижан 4 очка, у мадридцев 3.

Еще одно поражение для обоих стало бы катастрофой и, вне сомнений, оба постараются его избежать. Нас ждет боевое, равное противостояние двух классных команд, которые вдобавок никогда не встречались в официальных матчах. Ну, тем интереснее будет.

Содержание

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Лига чемпионов. 4-й тур
6 ноября. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Атлетико"
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "ПСЖ"

Париж в текущей Лиге чемпионов еще ни разу не показал хороший футбол. Команда Луиса Энрике одолела "Жирону" благодаря автоголу на последних минутах (1:0), после чего проиграла "Арсеналу" 0:2 и дома не справилась с ПСВ (1:1).

"ПСЖ" выиграл только 6 из 15 матчей в ЛЧ с тех пор, как его возглавил Луис Энрике — и это худший результат среди всех менеджеров Парижа в эру шейхов. При этом в Лиге 1 команда проиграла только раз в 2024 году, редко чувствуя сопротивление. В прошлом туре, к примеру, был бит "Ланс" - 1:0.

Кажется, система, созданная Энрике, хорошо работает со слабаками и плохо — с топами, но Лучо — догматик и, конечно, менять ее не станет. С "Атлетико" нас ждет все то же самое — огромный процент контроля мяча, сотни подготовительных пасов. При этом главная надежда на голы — по-прежнему сольные действия от Барколя и Дембеле, а не это все.

Новости "Атлетико"

У "ПСЖ" много проблем в ЛЧ, но он силен в Лиге 1. У "Атлетико" дела хуже — он оступается и там, и там.

Лишь в прошлом туре против "Лас-Пальмаса" "Матрасники" смогли прервать серию неудач (2:0), победив благодаря заряженности Джулиано Симеоне, сына Диего. За последние недели он превратился в реально важного игрока для "Атлетико". Также много забивает Хулиан Альварес, а Гризманн силен с мячом. Это из позитива. Негатив — Коке, Молина, де Пауль, центр обороны.

0:4 с "Бенфикой" и 1:3 с "Лиллем" не были случайностью — тылы "Атлетико" уязвимы, команда плохо реагирует на смену темпа соперником, часто отдает инициативу на ровном месте. Так им в Париже не выстоять, это 100%. Надо больше концентрации и самоотдачи. Мы знаем, что "Атлетико" все еще способен на это — в дерби с "Реалом" в сентябре это было (1:1).

"ПСЖ" - "Атлетико": статистика личных встреч

Ранее команды встречались только в товарищеских матчах. Последний — летом 2018-го — выиграл Париж со счетом 3:2.

Последние матчи "ПСЖ"

ПСЖ — Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Атлетико"

ПСЖ — Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

ПСЖ — Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.11.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "ПСЖ" лечатся центрбеки Кимпембе и Люка Эрнандес (к слову, воспитанник "Атлетико"), а еще центрфорвард Рамуш.

У "Атлетико" вне игры травмированные Аспиликуэта, Ле Норман, Льоренте и дисквалифицированный Хименес. Это все болезненный удар по качеству и без того ненадежной обороны.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш — Дембеле, Асенсио, Барколя

"Атлетико": Облак — Витсель, Ленгле, Рейнилду — Молина, де Пауль, Галлахер, Самуэл Лино — Альварес, Гризманн

"ПСЖ" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

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"ПСЖ" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Всего однажды в эру Симеоне "Атлетико" проигрывал три подряд еврокубковых матча, и слабо верится, что Эль Чоло настолько потерял рычаги влияния, что допустит подобное еще раз.

Наша ставка - "Матрасники" не проиграют. БК предлагают ставку 2Х с коэффициентами от 2,1 и выше.

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