ПСЖ — Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.11.2024

"ПСЖ" и "Атлетико" много оступались в прошлых турах и, как следствие, оказались в конце таблицы ЛЧ — у парижан 4 очка, у мадридцев 3.

Еще одно поражение для обоих стало бы катастрофой и, вне сомнений, оба постараются его избежать. Нас ждет боевое, равное противостояние двух классных команд, которые вдобавок никогда не встречались в официальных матчах. Ну, тем интереснее будет.

Париж в текущей Лиге чемпионов еще ни разу не показал хороший футбол. Команда Луиса Энрике одолела "Жирону" благодаря автоголу на последних минутах (1:0), после чего проиграла "Арсеналу" 0:2 и дома не справилась с ПСВ (1:1).

"ПСЖ" выиграл только 6 из 15 матчей в ЛЧ с тех пор, как его возглавил Луис Энрике — и это худший результат среди всех менеджеров Парижа в эру шейхов. При этом в Лиге 1 команда проиграла только раз в 2024 году, редко чувствуя сопротивление. В прошлом туре, к примеру, был бит "Ланс" - 1:0.

3 - This is the 1st time that Paris are leading by three goals at half-time in an away game against Marseille in all competitions. Wrapped. #OMPSG pic.twitter.com/iFxVXc1qjc

Кажется, система, созданная Энрике, хорошо работает со слабаками и плохо — с топами, но Лучо — догматик и, конечно, менять ее не станет. С "Атлетико" нас ждет все то же самое — огромный процент контроля мяча, сотни подготовительных пасов. При этом главная надежда на голы — по-прежнему сольные действия от Барколя и Дембеле, а не это все.

У "ПСЖ" много проблем в ЛЧ, но он силен в Лиге 1. У "Атлетико" дела хуже — он оступается и там, и там.

Лишь в прошлом туре против "Лас-Пальмаса" "Матрасники" смогли прервать серию неудач (2:0), победив благодаря заряженности Джулиано Симеоне, сына Диего. За последние недели он превратился в реально важного игрока для "Атлетико". Также много забивает Хулиан Альварес, а Гризманн силен с мячом. Это из позитива. Негатив — Коке, Молина, де Пауль, центр обороны.

1 - @giulianosimeone ???????? has scored his first goal for @Atleti in his eighth @LaLiga match, 20 years less 2 days after (11/5/2024) his father @Simeone scored his first for the Rojiblancos in his ninth match in the competition (vs Real Madrid). Inheritance#Atleti ❤???? pic.twitter.com/gV1JEhhBBD